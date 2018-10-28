 Президент Польши настаивает на выплате репараций от Германии | Новости из Германии о Европе | DW | 28.10.2018

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Европа

Президент Польши настаивает на выплате репараций от Германии

Анджей Дуда считает, что тема выплаты Берлином репараций Варшаве не закрыта. Меньше чем через неделю в столицу Польши на консультации приедет немецкое правительство во главе с Меркель.

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны. "В моем понимании выплата репараций - это не закрытая тема", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в субботу, 28 октября.

Контекст

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Греческое правительство вновь требует репарационных выплат от Германии. И хотя эти требования юристы находят небезосновательными, шансы на удачный для Афин исход крайне малы. (12.03.2015)

При этом Дуда сослался на экспертные заключения бывшего польского президента Леха Качиньского, которые якобы свидетельствуют, что нанесенный Польше ущерб "так и не был возмещен". "Вот и промежуточные итоги работы парламентской экспертной группы подтверждают, что наши потери не были восполнены. Так что это вопрос справедливости и ответственности", - подчеркнул Анджей Дуда.

2 ноября Меркель ждут в Варшаве

Заявление президента Польши последовало накануне правительственных консультаций в Варшаве, которые запланированы на 2 ноября. Ожидается, что в польскую столицу прибудет все правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Тема репараций за ущерб, нанесенный нацистами в годы Второй мировой войны, активно обсуждается в Польше с 2017 года. Берлин неоднократно подчеркивал необоснованность этих претензий, ссылаясь на то, что в 1953 году польское правительство добровольно отказалось от требований по выплате репараций. Кроме того, после заключенного в 1990 году соглашения об объединении Германии все вопросы о выплатах репараций за Вторую мировую войну были окончательно сняты с повестки дня.

Тем не менее, в январе 2018 года было решено, что Берлин и Варшава создадут комиссию, которая рассмотрит польские требования к ФРГ о выплате репараций.

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