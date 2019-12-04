 Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией | Немцова. Интервью | DW | 04.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Немцова. Интервью

Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией

Касым-Жомарт Токаев в "Немцова. Интервью" рассказал, что его не пугают события в Украине, что в Казахстане нет культа личности, а полиция не применяет "спецсредств" к митингующим, проводя задержания "голыми руками".

Nemtsova Interview mit Qassym-Schomart Toqajew (DW)

Накануне государственного визита в Германию 5-6 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавивший страну после ухода Назарбаева в Совет Безопасности, рассказал в интервью Жанне Немцовой об отношениях со своим предшественником, особом пути развития Казахстана, стремлении сотрудничать с Германией и нежелании превращать свою страну в "территорию антикитайского фронта".

Жанна Немцова: Вы в этом году стали президентом в связи с досрочным сложением полномочий Нурсултаном Назарбаевым. Эту передачу власти сравнивают с той, которая произошла в России в 2008 году, когда президентом стал Дмитрий Медведев, и при этом Владимир Путин сохранил серьезное влияние. Правомерно ли это сравнение?

Касым-Жомарт Токаев: Мне трудно сказать в отношении передачи власти в России, поскольку это другое государство. Что касается Казахстана, то здесь в некотором роде произошла политическая инновация. В лице Нурсултана Назарбаева мы имеем отца-основателя республики Казахстан, человека, который достоин большого уважения, лидера нации. Я же являюсь законно избранным президентом, главой государства, верховным главнокомандующим. Никаких противоречий (иногда, знаете, пресса любит муссировать эту тему) между нами нет. Я не скрываю, что мы консультируемся друг с другом, порой я прошу его совета. Здесь нет двоевластия, нет тандема - есть законно избранный президент.

- Господин президент, это была ваша инициатива переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нур-Султан, я прилетела в аэропорт, который назван в честь первого президента, на главной площади - памятник Нурсултану Назарбаеву, 1 декабря - день первого президента Казахстана. Мне кажется, что это культ личности. Вы согласны с этим?

- Нет не согласен. Знаете, когда Шолохов (Михаил Шолохов - Ред.) отвечал на вопрос "Был ли культ личности?", он ответил: "Ну, была же личность". Нурсултан Абишевич Назарбаев - это крупная историческая личность.

- Можно ли критиковать первого президента?

- Граждане Казахстана критикуют первого президента. И это невозможно остановить, поскольку работают социальные сети, интернет. Вообще, интернет перевернул всю нашу жизнь.

Nemtsova Interview mit Qassym-Schomart Toqajew (DW)

- Это положительные изменения?

- Я думаю, конечно, это же научно-технический прогресс, которой невозможно остановить.

- Наказаний за это не будет? За критику в соцсетях или за участие в протестах, за одиночные пикеты?

- Сейчас за одиночные пикеты никто никого не наказывает. Более того, я вам скажу, были демонстрации здесь, но обратите внимание, полиция не применяла специальных средств. По моему указанию. Если и задерживали откровенных провокаторов, то это делали голыми руками. Напротив, полиция пострадала от манифестантов. Около десяти полицейских были госпитализированы. Сравните с тем, как разгоняются демонстрации в Европе. Там применяются специальные средства, водометы, дубинки. Мы все это видим по телевидению.

- С точки зрения развития Казахстана - и политической системы, и экономического уклада - какая модель ближе для вашей республики: российская или европейская?

- Мы стремимся к своей модели. Мы стремимся к развитию демократии. А, кстати, демократия, в отличие от утверждений некоторых журналистов, существует в республике Казахстан. У нас более 3500 неправительственных организаций, которые мы поддерживаем. Я упомянул Национальный совет общественного доверия, куда вошли известные журналисты, общественные деятели, блогеры, экономисты, с которыми я время от времени консультируюсь. Мы выстроили рыночную экономику. По показателю doing business (индекс Всемирного банка, отражающий качество условий для ведения бизнеса. - Ред.) Казахстан находится на 25 месте в мире. Россию по этому коэффициенту мы опережаем. 

- Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны?

- Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта.

Контекст

О новых перспективах для немецких инвесторов шла речь на Германо-казахстанском экономическом форуме в Берлине. Он стал своего рода прелюдией визита в ФРГ президента Токаева. Репортаж DW. (07.10.2019)

Германия и ряд других стран призвали Китай прекратить преследования уйгуров и придерживаться обязательств по защите прав человека и свободы вероисповедования. (30.10.2019)

Всех задержанных при попытке провести несанкционированные акции протеста в Нур-Султане и в Алма-Ате, доставили в полицию, сообщило МВД Казахстана. (26.10.2019)

- Вы приезжаете в Германию. Будете встречаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. О чем будет ваш разговор?

- Для Казахстана Германия является ключевым европейским партнером. 86% торговли Германии с Центральной Азией приходится именно на Казахстан. Во время визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум по приблизительным оценкам на сумму около двух миллиардов долларов.

Вообще, отношение Казахстана к Европейскому союзу исключительно положительное. В 2018 году объем торговли Казахстана с ЕС превысил 37 млрд долларов, это половина всего внешнеторгового оборота нашей страны. Более 80% германских инвестиций в нашу экономику приходится на несырьевой сектор. Это очень важно.

Германия является мировым лидером в области машиностроения, обработки ресурсных материалов и так далее. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ней. Так что все интересные сферы будут представлены потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия, дадим площадки в наших десяти специальных экономических зонах.

- У вас есть общая граница с китайской провинцией Синьцзянь. Многие СМИ писали, что там существуют лагеря политического воспитания, в которые китайские власти отправляют людей, исповедующих ислам, уйгуров и казахов. Есть ли переговоры по этому вопросу с китайским руководством?

- Во-первых, в Синьцзяне проживают граждане Китайской Народной республики. Многие сообщения, которые предоставляются международными правозащитными организациями, не соответствуют действительности. Во всяком случае, в отношении этнических казахов идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой темы. Мы понимаем, что это часть геополитики, поскольку Китай и США столкнулись друг с другом в торговой войне. Как закончатся переговоры, будут ли сняты санкции против Китая, покажет время. Но Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта.

Смотрите также:

Смотреть видео 48:42

Президент Казахстана в "Немцова.Интервью": Мы не употребляем слово "аннексия" применительно к Крыму

  • Рынок. Самарканд, Узбекистан.

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Общее прошлое, похожее настоящее

    Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

  • Самарканд, Узбекистан

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Узбекистан: Сельское хозяйство отступает

    В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

  • Ташкент, Узбекистан

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Узбекистан: Политические эмигранты

    Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

  • Похороны Ислама Каримова, Самарканд, 3 сентября 2016 г.

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Узбекистан: Смена президента

    С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

  • Скейтеры, Таджикистан, Душанбе

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ

    Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

  • Боевики ИГ, 2013 г.

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: Исламский фактор

    Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

  • 201-я военная база в Таджикистане

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: 201-я военная база

    На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

  • Эмомали Рамон голосует на конституционном референдуме, 2016

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: Преследования оппозиции

    Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

  • Turkmenistan Eröffnung der Ost-West Gas Pipeline in Shatlyk (Getty Images/AFP/STR/)

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Туркмения: Без свободы, но с ресурами

    В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

  • Статуя Сапармурата Ниязова

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Туркмения: Жизнь после Туркменбаши

    О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

  • Степь в Казахстане

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Казахстан: Зависимость от нефти

    Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

  • Астана, Казахстан, Байтерек

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Казахстан: Астана - визитная карточка

    Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

  • Площадь Республики, Алматы, Казахстан

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Казахстан: Под руководством долгожителя

    Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

  • Озеро Иссык-Куль, Киргизия

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова

    Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

  • Американские самолеты на военной база в Манасе, Киргизия

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Киргизия: Базы в Манасе и Канте

    Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

  • Wahlen Kirgistan Kirgisien Kyrgyztan (picture-alliance/dpa/I. Kovalenko)

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Киргизия: Уже четыре президента

    В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года.

    Автор: Григорий Аросев


 

Контекст

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

Пять центральноазиатских стран весьма похожи - в первую очередь экономическим положением. Объединяет их не только советское прошлое и связь с Россией. А есть ли между ними отличия? (10.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман (11.10.2018)  

Станет ли Казахстан главным перевалочным пунктом между Китаем и Европой? (07.06.2019)  

От кириллицы к латинице: Казахстан меняет алфавит (02.07.2019)  

Президент Казахстана в "Немцова.Интервью": Мы не употребляем слово "аннексия" применительно к Крыму  

Реклама

Самые читаемые сегодня

ФБК обнаружил частный самолет у ведущей российского госканала  

Комментарий: Физлица-"иноагенты" - Россия на пути к сегрегации граждан  

Журналисты установили личность убийцы чеченца в Берлине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно