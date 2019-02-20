 Президент Грузии просит у Берлина помощи в конфликте с Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 20.02.2019

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Германия

Президент Грузии просит у Берлина помощи в конфликте с Россией

Саломе Зурабишвили попросила ФРГ и ЕС объяснить Москве, что оккупация Абхазии и Южной Осетии неприемлема. Президент Германии Штайнмайер, со своей стороны, призвал Тбилиси не останавливаться при проведении реформ.

Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине

Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Берлин попросила о поддержке со стороны Германии и Евросоюза в конфликте с Россией. Оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии неприемлема, заявила она в среду, 20 февраля, после беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам главы грузинского государства, друзья и партнеры Грузии должны растолковать это Москве.

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Штайнмайер подчеркнул, что конфликт вокруг обоих мятежных грузинских регионов обсуждается на международном уровне. В то же время он выразил сожаление, что в рамках существующих политических форматов, нацеленных на разрядку ситуации, "до сих пор не удалось существенно продвинуться". Президент Германии похвалил осуществляемые в Грузии экономические реформы, указав, что теперь в стране следует проводить и другие реформ, в частности в области правосудия.

Саломе Зурабишвили, бывший французский дипломат, в конце ноября 2018 года была выбрана президентом Грузии в ходе второго тура президентских выборов. Она выступает за сближение своей страны с НАТО и Евросоюзом.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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