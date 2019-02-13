 Президент Австрии в Сочи поддержал ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.05.2019

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Европа

Президент Австрии в Сочи поддержал "Северный поток - 2"

По дну Балтийского моря уже проложено 50,6 процента от общей протяженности газопровода "Северный поток - 2", сообщил во время переговоров в Сочи глава "Газпрома".

Президенты Австрии и России Александер ван дер Беллен и Владимир Путин

Александер ван дер Беллен и Владимир Путин

Во время первого официального визита в Россию президент Австрии Александер ван дер Беллен поддержал проект строительства второго газопровода по дну Балтийского моря. Природный газ из Сибири значительно дешевле для европейских потребителей, нежели сжиженный газ из США, заявил он в среду, 15 мая, в Сочи. "У Австрии нет намерений выходить из проекта Nord Stream 2", - подчеркнул ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин уверен в осуществлении проекта, несмотря на угрозу санкций

В свою очередь Путин выразил уверенность, что австрийский партнер проекта, концерн OMV доведет планы строительства "Северного потока - 2" до конца, несмотря на угрозу новых санкций США. "Под предлогом различных политических причин предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Они (Соединенные Штаты - Ред.) пытаются навязать своим партнерам свои услуги и в сфере обороны, и в сфере экономики", - утверждал он.

Одновременно Путин заявил, что при осуществлении крупных проектов легче сотрудничать с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чем с ЕС. "Вот Эрдоган решил и сделал, а здесь нужно 27 стран, чтобы договориться", - отметил он.

"Северный поток - 2" построен наполовину

Между тем председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, также присутствовавший на переговорах с австрийской делегацией в Сочи, сообщил, что "Северный поток - 2" построен уже наполовину. "Проект реализуется по графику. Мы перешагнули знаковый рубеж: в Балтийском море уложено уже 50,6 процента от общей протяженности газопровода - 1241 км", - отметил он.

Миллер напомнил, что Австрия является крупным импортером газа из РФ. В 2014-2018 годах объем экспорта российского газа в Австрию вырос более чем втрое - до 12,3 млрд куб. м, тенденция сохраняется и в текущем году, указал глава "Газпрома".

Угроза новых санкций США

14 мая стало известно о подготовленном в США законопроекте, призванный еще более затруднить и даже сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2". Разработанный республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин документ включает санкции против компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов, сообщил журнал Foreign Policy.

Контекст

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

Заняв четкую позицию против строительства "Северного потока-2", немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер сделал правильный шаг, пишет обозреватель FAZ. (24.04.2019)

По данным издания, непосредственной мишенью санкций станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России".

В ЕС нет единой позиции по поводу строительства "Северного потока - 2", ряд стран выступают против осуществления данного проекта. Против него неоднократно высказывался и основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber). Он заяявил, что, если займет эту должность, то сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство. Этот проект - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья, полагает он.

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    Автор: Андрей Гурков


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