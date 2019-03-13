Праздник цветения крокусов на Северном море (фото)

Хузум • Шафраны, они же - крокусы, являются очень популярными декоративными растениями в Германии, но в таком количестве эти цветы мало где увидишь. Так сейчас выглядит парк бывшего герцогского замка в окрестностях города Хузума на побережье Северного моря в земле Шлезвиг-Гольштейн. Здесь крокусов насчитывается около четырех миллионов.

В ближайшие выходные 16-17 марта в Хузуме даже пройдет Праздник крокусов (Husumer Krokusblütenfest), во время которого будет коронована новая цветочная королева.

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Немецкие достопримечательности Северного моря Острова Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

Немецкие достопримечательности Северного моря Пляжи и корзины Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

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Немецкие достопримечательности Северного моря Тюлени Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

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Немецкие достопримечательности Северного моря Халлиги В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

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Немецкие достопримечательности Северного моря Санкт-Петер-Ординг Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

Немецкие достопримечательности Северного моря Бремерхафен Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году. Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин



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