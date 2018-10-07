Правые популисты учредили внутрипартийную группу "Евреи в АдГ"

В немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) учреждено общефедеральное объединение "Евреи в АдГ" (JAfD). Об этом было объявлено на состоявшейся в воскресенье, 7 октября, пресс-конференции в Висбадене.

Председателем правления JAfD выбрана Вера Косова (Vera Kosova). Она врач, ей 35 лет, она приехала в Германию 20 лет назад из Узбекистана как контингентный беженец, в АдГ с марта 2016 года, в 2017 году была кандидатом в депутаты бундестага.

На вопрос корреспондента DW, насколько широко в JAfD представлены евреи из России и других постсоветских государств, Вера Косова ответила, что "выходцы из Советского Союза играют большую роль в еврейской общине Германии. Четыре члена правления свободно говорят по-русски. Это облегчит нам общение с еврейскими общинами". Всего в правлении 7 человек.

Вольфганг Фуль (Wolfgang Fuhl), бывший член правления Центрального совета евреев в Германии, сообщил, что в настоящий момент членами JAfD являются 24 человека.

На пресс-конференции подчеркивалось, что "АдГ является произраильской партией.

Демонстрация против действий "АдГ"

Во Франкфурте-на-Майне прошла демонстрация против возникновения объединения. "Партия, которая вновь хочет изгнать из Германии основу еврейской жизни, ни при каких обстоятельствах не может считаться дружелюбной", - заявила Далиа Гринфельд (Dalia Grinfeld), возглавляющая Союз еврейских студентов Германии, который и призвал выйти на акцию. По словам полиции, в мероприятии приняли участие 250 человек.

Вице-председатель фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Штефан Харбарт (Stephan Harbarth) считает действия "АдГ" "лицемерием". Представители правопопулистской партии "систематически мало говорят о насильственных преступлениях национал-социалистов", заявил Харбарт еженедельнику Bild am Sonntag. Кроме того, 17 еврейских организаций, в числе которых - Центральный совет евреев в Германии, назвали "АдГ" расистской и антисемитской партией.

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