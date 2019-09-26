Правозащитники РФ и ФРГ: несмотря на репрессии, в России грядут перемены

В Берлине прошла конференция правозащитников памяти Юрия Шмидта. Ее тема - "Права человека, свобода и справедливость" - звучала в контексте протестов в Москве весьма актуально. Репортаж DW.
Адвокат Юрий Шмидт в свое время представлял в судах интересы Михаила Ходорковского. Поэтому для бывшего владельца самой крупной нефтяной компании России участие в третьем форуме немецких и российских правозащитников, носящем имя Шмидта - дело чести. Организаторами форума, который прошел в немецкой столице в пятницу, 27 сентября, выступили берлинский Центр либеральной современности и проект "Правозащита открытки".
Президент Путин как невидимый участник правозащитного форума
По словам Михаила Ходорковского, благодаря Юрию Шмидту, "большому человеку и большому адвокату", общественность в России смогла осознать политический контекст уголовного дела против бывших владельцев ЮКОСа. Между тем личность президента Владимира Путина невидимой тенью нависала над участниками конференции. Лев Пономарев, руководитель движения "За права человека", объявленного в России "иностранным агентом", не раз ссылался в своем выступлении на психологию сотрудников спецслужб.
А Марилуизе Бек (Marie-Louise Beck) из Центра либеральной современности в интервью DW заявила, что популярность Путина основана на обманчивых внешнеполитических успехах. "Его популярность растет каждый раз, когда он начинает внешнеполитические конфликты, в которых потом сам и побеждает. Так было в Крыму и так отчасти было в Донбассе", - считает Бек.
Но потом, по ее выражению, наступают будни: "А будни в России означают, что жизнь людей становится сложнее. Рубль теряет в цене, стоимость жизни растет, медицинское обеспечение слабое - и все это ведет к недовольству, которое стало особенно явным в вопросе повышения пенсионного возраста". По мнению Бек, под давлением социальных проблем популярность Путина будет снижаться.
Выборы в Мосгордуму как разгром правящей партии
Среди тем форума - работа НПО в России в условиях закона об "иностранных агентах", сужающееся пространство для деятельности правозащитников, беззаконие в тюрьмах и возможности поддержки правозащитников в РФ со стороны Германии и ЕС.
Иностранные участники форума внимательно следят за ситуацией в России, среди них - генеральный секретарь немецкого подразделения Amnesty International Маркус Бееко (Markus Beeko), который оценивает ситуацию с правам человека в РФ так: "Любой, кто хочет сегодня воспользоваться правом на свободу собраний и свободу слова в России, должен быть в любое время готов к тому, что его арестуют".
Однако, несмотря на репрессии последних месяцев, правозащитники с оптимизмом смотрят в будущее. Владимир Кара-Мурза из Фонда имени Бориса Немцова считает, что невзирая на то, что почти все сильные оппозиционные кандидаты были отстранены от выборов в Мосгордуму, эти выборы принесли "самый унизительный результат для властей" в столице со времен выборов в Моссовет в 1989 году, когда "Демократическая Россия" разгромила КПСС. "Люди шли и голосовали в буквальном смысле за кого угодно, но только не за кандидатов от нынешней правящей верхушки", - указал Кара-Мурза.
Российские правозащитники в ожидании перемен
В своем приветствии участникам форума Михаил Ходорковский отметил, что политические репрессии в России набрали невиданный ход и что ситуация будет ухудшаться, поскольку для удержания общества под контролем "пропаганда больше не работает". А это значит, по словам Ходорковского, что работы у правозащитников прибавится.
Светлана Ганнушкина из комитета "Гражданское содействие" полагает, что протесты последних недель в Москве - сигнал того, что российское общество выходит из стагнации и что "грядут перемены". Однако несмотря на этот позитивный настрой, первая же дискуссия в рамках форума была посвящена печальной реальности - деятельности НПО в условиях законов об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".
Как призналась Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer) из "Европейского обмена" (организация признана в РФ "нежелательной"), работать с российскими партнерами становится все труднее - новые законы направлены, прежде всего, на изоляцию гражданского общества в России от контактов с Западом.
Неопределенность и расплывчатость формулировок законов приводит к тому, что российские НКО ведут себя все осторожнее при контактах с иностранными партнерами. Это наблюдение подтвердила и участница форума, представлявшая один из немецких фондов, который занимается поддержкой пожилых людей. По ее словам, заявок на гранты из России становится все меньше, несмотря на кажущуюся безобидность и аполитичность помощи пожилым людям.
По мнению генерального секретаря немецкого отделения Amnesty International Маркуса Бееко, Россия стала мировым лидером по подавлению либерализма - в частности, закон об "иностранных агентах" с энтузиазмом копируется авторитарными режимами по всему миру. Теперь же, резюмировал Бееко, очередь за гражданским обществом - у России ведь можно поучиться не только опыту антилиберализма, но и сопротивлению авторитарным тенденциям.
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