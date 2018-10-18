 Правозащитники призвали расследовать дело Хашогги под эгидой ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.10.2018

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Мир

Правозащитники призвали расследовать дело Хашогги под эгидой ООН

Ведущей следствие об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги Турции следует направить запрос о расследовании генеральному секретарю ООН, считают правозащитные организации.

Джамаль Хашогги (фото из архива)

Джамаль Хашогги (фото из архива)

Для выяснения обстоятельств исчезновения и возможного убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги необходимо расследование под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом правозащитные организации Amnesty International, Комитет по защите журналистов (CPJ), Human Rights Watch и "Репортеры без границ" заявили на совместной пресс-конференции в четверг, 18 октября. Ведущей следствие Анкаре следует обратиться с соответствующим запросом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, утверждают правозащитники.

Требуется установить всех причастных к подготовке и организации исчезновения журналиста, считают они. Подобное расследование является "лучшей гарантией" того, что Эр-Рияд "не приукрасит историю и не заметет ее под ковер", подчеркнул заместитель директора CPJ Роберт Махони.

Турция рассматривает версию убийства

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

Контекст

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Турецкая полиция рассматривает версию убийства. По информации CNN, у следователей есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие ее.

Накануне государства "большой семерки" и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.

Трамп грозит санкциями

Президент США Дональд Трамп заявил о "суровом наказании", которое может ожидать азиатскую страну. В свою очередь, власти в Эр-Рияде сообщили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств, и пообещали дать ответ, если в отношении королевства будут применены ограничительные меры.

Министр финансов США Стивен Мнучин отменил посещение конференции Future Investment Initiative, которая пройдет в столице Саудовской Аравии с 23 по 25 октября.

Ранее о своем отказе посетить мероприятие сообщили директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, нидерландский министр финансов Вопке Хукстра, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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