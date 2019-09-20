Правительство ФРГ разработало законопроект по защите климата

Правительство Германии представило в среду, 9 октября, масштабный законопроект по защите климата в сочетании с последовательной программой действий по решению конкретных целей в этой области на ближайшие годы, в частности, в энергетической и транспортной отраслях, строительстве и сельском хозяйстве.

Согласно законопроекту, к 2050 году Германия должна достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов в соответствии с принципом углеродной нейтральности. К 2030 году предполагается снизить выбросы СО2 в Германии на 55 процентов по сравнению с 1990 годом.

Впервые законодательно будет определено, какие объемы парниковых выбросов разрешены в соответствующих областях деятельности ежегодно. Точность исполнения этих секторальных правил контроля парниковых выбросов на период между 2020 и 2030 годами будут строго контролироваться. Законопроект должен быть утвержден бундестагом.

Критики законопроекта упрекают его разработчиков в том,что климатическая цель по снижению парниковых выбросов на 70 процентов к 2040 году прописана в тексте недостаточно четко.

"Учиться на ошибках прошлого"

По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свеньи Шульце (Svenja Schulze), "в будущем будет четко урегулировано, что предпринять, если произойдет отклонение от климатического курса в какой-то области и кто и каким именно образом должен работать над улучшениями". Нельзя повторить, чтобы Германия упустила поставленные климатические цели, "таким образом мы учимся на ошибках прошлого", отметила Шульце.

Ранее, 20 сентября, правительство ФРГ приняло целый пакет мер, призванных уменьшить эмиссию парниковых газов, вызывающих глобальное потепление на планете. В частности, субсидировать экологичный образ жизни, например, покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2. Чтобы достичь к 2030 году собственных климатических целей, Германии надо снизить эмиссию парниковых газов от работы транспорта до 95 миллионов тонн.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Австралия: противогаз вместо занятий Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Берлин: "Наша планета - наша ответственность" Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Мюнхен: льда становится все меньше Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Париж: "Климат - это я" Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Лондон: "Планеты Б - нет" Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Киев: "Планета в опасности" Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Гдыня: "Даже интроверты здесь" Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Индонезия: "Грустный белый мишка" Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Таиланд: "Это наше будущее!" Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Бангладеш: протесты в голубом Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кения: протесты на экваторе "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Турция: разноцветные картинки В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кипр: у климата нет границ Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии. Автор: Марина Барановская

