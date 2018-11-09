Почтальоны "Немецкой Венеции" вновь пересели на лодки (фото)

Люббенау • Зимой была почта полевая, а теперь будет речная! В бранденбургском регионе Шпревальд, прозванном "Немецкой Венецией", приближается начало нового туристического сезона, а местные почтальоны уже открыли сезон доставки корреспонденции по здешним каналам на таких лодках. Протяженность ежедневного маршрута составляет около восьми километров.

"Лес на реке Шпрее" - Шпревальд - имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. По шпревальдским каналам также катают туристов. Лодочные прогулки предлагаются самые разные - индивидуальные от двух человек и групповые продолжительностью от одного до шести часов.

Ежегодно в гостиницах Шпревальда останавливается более 700 тысяч человек. Многие также приезжают сюда на один день.

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Немецкие достопримечательности на почтовых марках Корвейское аббатство Германия богата интересными достопримечательностями, о которых мы регулярно рассказываем в нашей туристической рубрике, но лишь немногим из них посвящают почтовые марки. Среди них - аббатство Корвей. Эта бывшая бенедиктинская обитель расположена на берегу реки Везер в Вестфалии и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Корвейское аббатство Монастырь был основан по воле Карла Великого (747-814). Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных этим императором саксонских земель. На территории Германии осталось лишь немного значительных архитектурных свидетельств далекой каролингской эпохи. Корвейское аббатство - один из таких уникальных памятников.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Дворец Сан-Суси На этих марках изображена летняя резиденция Фридриха Великого - дворец Сан-Суси в Потсдаме. Отметим также, что в 1983 году марку, посвященную Сан-Суси, выпустила восточногерманская почта, а в 1990 году он был включен в последнюю памятную серию, выпущенную в ГДР, - за несколько месяцев до воссоединения Германии.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Дворец Сан-Суси Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Здесь он отдыхал от повседневной суеты и придворных. Вместе с другими королевскими дворцами и парками Потсдама и Берлина дворец Сан-Суси также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Шпайерский собор Какие еще немецкие памятники попадали на почтовые марки раньше? Среди архитектурных достопримечательностей романского периода в Германии особое место занимает Имперский собор в Шпайере. В 1990 году этот город, основанный на Рейне древними римлянами, отмечал свой 2000-летний юбилей. Собор был изображен на почтовой марке, выпущенной по этому поводу.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Шпайерский собор История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет. В Шпайерском соборе проводились службы по случаю более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля. В 1981 году этот храм стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Бранденбургские ворота Они являются одним из главных архитектурных символов не только немецкой столицы, но и всей Германии. Изображения Бранденбургских ворот уже неоднократно украшали немецкие почтовые марки - не только памятных и юбилейных серий. Эту марку выпустили в 2008 году для продажи через почтовые автоматы.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Бранденбургские ворота Их построили в тогдашней прусской столице в 1789-1791 годах. Проект был разработан в стиле классицизма. Ворота украшает квадрига - античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями, которой управляет богиня Победы Виктория. Завоевав Берлин, император Наполеон приказал перевезти ее в Париж, однако после поражения французов колесницу вернули на место.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Кайзербург в Нюрнберге Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. В 2012 году немецкая почта выпустила марку, посвященную средневековому замку Кайзербург, расположенному в этом городе. Среди других достопримечательностей Нюрнберга особо следует упомянуть Дом-музей Альбрехта Дюрера и здешний рождественский базар - самый известный в Германии.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Кайзербург в Нюрнберге Этот замок был заложен еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в Германии. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Дрезденская Фрауэнкирхе Эту марку выпустили по случаю освящения восстановленной церкви Фрауэнкирхе в Дрездене. Храм, построенный в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах, был разрушен во время Второй мировой войны в результате налетов британской и американской авиации. Средства на восстановление поступали не только из Германии. Тираж марки составил 15 миллионов экземпляров.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Дрезденская Фрауэнкирхе Барочная церковь в центре саксонской столицы стала символом примирения народов. Сейчас здесь бывает около двух миллионов человек ежегодно. За десять лет после восстановления в храме прошло более 1600 богослужений, 800 крещений, 315 бракосочетаний, 1150 концертов и 26 тысяч экскурсий.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Памятные места Лютера Следующая почтовая марка была выпущена в специальной серии ООН. Она посвящена памятным местам Мартина Лютера (1483-1546) в Айслебене и Виттенберге, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Виттенберге немецкий церковный реформатор провел большую часть своей жизни. Родился и умер Лютер в Айслебене, находящемся примерно в ста километрах от этого города на Эльбе.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Памятные места Лютера В 2017 году в Германии отметили 500-летие начала Реформации. Помимо Айслебена и Виттенберга главными центрами празднования стали также замок Вартбург и Дом-музей Мартина Лютера в Айзенахе. На фотографии - Замковая церковь в Виттенберге, на дверях которой 31 октября 1517 года он вывесил для обсуждения свои 95 тезисов, положивших начало Реформации в Германии.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Регенсбургский собор Почтовая марка из специальной серии, посвященной немецким памятникам Всемирного наследия. На ней изображен кафедральный собор Святого Петра в баварском Регенсбурге. История города насчитывает более 1800 лет. Основали его римляне. В городе сохранилось около тысячи домов и других памятников времен Средневековья, что сыграло решающую роль в решении присвоить ему престижный статус ЮНЕСКО.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Регенсбургский собор Храм был возведен в стиле французской готики в 1275-1634 годах. Он считается главным памятником готического периода в южной Германии. Высота башен превышает сто метров. Первая церковь на этом месте была заложена в начале VIII века. Одна из боковых башен собора относится еще к романскому периоду. Она использовалась при строительстве готического здания для поднятия грузов.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Келлервальд-Эдерзе В 2011 году концерн Deutsche Post в своей серии "Немецкие национальные и природные парки" выпустил марку, посвященную заповеднику Келлервальд-Эдерзе в Гессене - одному из старых буковых лесов Германии. В этом же году эти природные достопримечательности, расположенные в четырех землях, были включены в список Всемирного наследия вместе с буковыми лесами в Карпатах на территории Словакии и Украины.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Келлервальд-Эдерзе В Германии помимо парка Келлервальд-Эдерзе этот престижный международный статус получили национальные парки Ясмунд на острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании, Хайних в Тюрингии, бранденбургский заповедник Грумзин, а также мекленбургский буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Бад-Мускау Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Он находится на территории двух государств - Германии и Польши. В 2004 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по их совместной заявке. Несколько лет назад в обеих странах были выпущены памятные марки, посвященные этой достопримечательности. В Германии номинал составил 90 центов, в Польше - три злотых.

Немецкие достопримечательности на почтовых марках Бад-Мускау Самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году в Бад-Мускау по распоряжению прусского аристократа, генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау. Новый дворец возведен в стиле неоренессанса в середине XIX века. P.S. Если вы хотите, чтобы мы продолжили рассказ о немецких достопримечательностях на марках, напишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com Автор: Максим Нелюбин



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