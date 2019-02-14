 Почему не все аисты улетали зимовать (фото) | Кадр дня | DW | 20.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Почему не все аисты улетали зимовать (фото)

Ошибаетесь, если думаете, что причина заключается в потеплении земного климата.

Белые аисты в бранденбургском Рагове. Апрель 2019 года

Белые аисты в бранденбургском Рагове. Апрель 2019 года

Рагов • Первые белые аисты вернулись в Германию уже несколько недель назад. Эта фотография была сделана сейчас в окрестностях бранденбургского Рагова. Согласно данным немецкой экологической организации NABU, в этой восточной федеральной земле ежегодно выводят потомство около 1300 аистовых пар. Во многих уголках Бранденбурга они даже стали туристической достопримечательностью. Сюда специально приезжают, чтобы посмотреть, как они выводят потомство.

При этом в некоторых регионах Германии в последние годы увеличивается число аистов, не улетающих на зимовку в Африку - например, около двухсот птиц остается в Баварии. Причины заключаются не в потеплении земного климата, как можно было бы предположить.

Эксперты NABU объясняют это влиянием человека - в частности, содержанием их в неволе. Если они попадают потом на свободу, то обычно остаются зимовать на месте. В отличие от небольших птиц, они способны около недели выживать без корма. Если же в Баварии наступает особенно холодная погода, эти аисты временно перебираются на Боденское озеро или в долину Рейна, где зимой обычно теплее.

Смотрите также:
Аисты в Германии 

  • Рюген

    Немецкие аисты

    Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Треплин

    Немецкие аисты

    Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    В 2015 году многие пары аистов в Германии не стали заводить себе потомство. Причиной тому, как сообщило агентство dpa, стала плохая погода на маршрутах их сезонной миграции, а позже - засушливая весна.

  • Грос-Герау

    Немецкие аисты

    Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Лебус (Lebus)

    Немецкие аисты

    В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

  • Фото: Hans-Jürgen Kelm / Niedersächsische Landesforsten

    Немецкие аисты

    В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

  • Лебус

    Немецкие аисты

    Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

  • Шлепциг

    Немецкие аисты

    Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

  • Фройденталь

    Немецкие аисты

    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

  • Исни-им-Алльгой

    Немецкие аисты

    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

    Немецкие аисты

    Дрезден (Dresden), Саксония.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Овшлаг

    Немецкие аисты

    Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

  • Бальге

    Немецкие аисты

    За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие аисты

    Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Ко дню влюбленных в Германию вернулись аисты (фото)

Эта фотография была сделана на Рейне в гессенском Бибесхайме. (14.02.2019)  

Немецкие аисты готовы к отлету... в теплые страны (фото)

Белые аисты в гессенском Бибесхайме прячутся от 32-градусной жары в тени деревьев. Потомство этого года уже встало на крыло, и скоро все они отправятся зимовать в южные страны. (01.08.2018)  

Аисты на колокольне

Эта фотография была сделана в конце мая в баварском Верте, где на колокольне церкви Святого Мартина сейчас выводят свое потомство аисты. (31.05.2018)  

Красный закат с белыми аистами

В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых сейчас выводят потомство белые аисты. Эта фотография была сделана в нижнесаксонском Латцене. (17.04.2018)  

Аисты не превращаются в мышей, или Как доказали теорию перелетных птиц

Зоологам известно более двух десятков случаев, когда аисты после зимовки возвращались в Европу со стрелами африканских охотников. (19.03.2018)  

Аисты полюбили Баварию

Снимок сделан на крыше церкви Святого Буркарда в Вюрцбурге. С 2010 года каждую весну аисты вьют здесь свои гнезда. Эти птенцы появились на свет неделю назад. (10.05.2017)  

В Германии пересчитывают птиц (фото)

В выходные все желающие будут по всей Германии наблюдать за птицами и определять их вид и количество. В прошлом году в акции участвовало более 130 тысяч человек. (04.01.2019)  

Птицам - подсолнухи! (фото)

Подсолнухи в Германии созрели: самое время подкрепиться. Эта фотография была сделана около города Тюбингена в немецкой земле Баден-Вюртемберг. (23.09.2018)  

Немецкие аисты  

Аудио- и видеофайлы по теме

Летать вместе с птицами  

Фотограф снимает птиц  

Орлы против дронов  

Также по теме

BdT Störche genießen die Sonne

Ко дню влюбленных в Германию вернулись аисты (фото) 14.02.2019

Эта фотография была сделана на Рейне в гессенском Бибесхайме.

BdT Kopie des Pfeilstorchs kommt ins Museum

Аисты не превращаются в мышей, или Как доказали теорию перелетных птиц 19.03.2018

Зоологам известно более двух десятков случаев, когда аисты после зимовки возвращались в Европу со стрелами африканских охотников.

BdT Sonnenuntergang hinterm Storchennest

Красный закат с белыми аистами 17.04.2018

В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых сейчас выводят потомство белые аисты. Эта фотография была сделана в нижнесаксонском Латцене.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Так готовят спаржу в Германии

немецкие рецепты со спражей

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера