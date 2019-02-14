Почему не все аисты улетали зимовать (фото)

Ошибаетесь, если думаете, что причина заключается в потеплении земного климата.
Рагов • Первые белые аисты вернулись в Германию уже несколько недель назад. Эта фотография была сделана сейчас в окрестностях бранденбургского Рагова. Согласно данным немецкой экологической организации NABU, в этой восточной федеральной земле ежегодно выводят потомство около 1300 аистовых пар. Во многих уголках Бранденбурга они даже стали туристической достопримечательностью. Сюда специально приезжают, чтобы посмотреть, как они выводят потомство.
При этом в некоторых регионах Германии в последние годы увеличивается число аистов, не улетающих на зимовку в Африку - например, около двухсот птиц остается в Баварии. Причины заключаются не в потеплении земного климата, как можно было бы предположить.
Эксперты NABU объясняют это влиянием человека - в частности, содержанием их в неволе. Если они попадают потом на свободу, то обычно остаются зимовать на месте. В отличие от небольших птиц, они способны около недели выживать без корма. Если же в Баварии наступает особенно холодная погода, эти аисты временно перебираются на Боденское озеро или в долину Рейна, где зимой обычно теплее.
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Аисты в Германии
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