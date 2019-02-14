Почему не все аисты улетали зимовать (фото)

Рагов • Первые белые аисты вернулись в Германию уже несколько недель назад. Эта фотография была сделана сейчас в окрестностях бранденбургского Рагова. Согласно данным немецкой экологической организации NABU, в этой восточной федеральной земле ежегодно выводят потомство около 1300 аистовых пар. Во многих уголках Бранденбурга они даже стали туристической достопримечательностью. Сюда специально приезжают, чтобы посмотреть, как они выводят потомство.

При этом в некоторых регионах Германии в последние годы увеличивается число аистов, не улетающих на зимовку в Африку - например, около двухсот птиц остается в Баварии. Причины заключаются не в потеплении земного климата, как можно было бы предположить.

Эксперты NABU объясняют это влиянием человека - в частности, содержанием их в неволе. Если они попадают потом на свободу, то обычно остаются зимовать на месте. В отличие от небольших птиц, они способны около недели выживать без корма. Если же в Баварии наступает особенно холодная погода, эти аисты временно перебираются на Боденское озеро или в долину Рейна, где зимой обычно теплее.

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Аисты в Германии

Немецкие аисты Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

Немецкие аисты Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

Немецкие аисты В 2015 году многие пары аистов в Германии не стали заводить себе потомство. Причиной тому, как сообщило агентство dpa, стала плохая погода на маршрутах их сезонной миграции, а позже - засушливая весна.

Немецкие аисты Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

Немецкие аисты Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие аисты В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

Немецкие аисты В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

Немецкие аисты Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

Немецкие аисты Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

Немецкие аисты Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

Немецкие аисты Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

Немецкие аисты Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

Немецкие аисты Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

Немецкие аисты Дрезден (Dresden), Саксония.

Немецкие аисты Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие аисты Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

Немецкие аисты Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

Немецкие аисты За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

Немецкие аисты Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

Немецкие аисты Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт. Автор: Максим Нелюбин



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