Почему немцев все же обязали носить маски для борьбы с коронавирусом

Все федеральные земли Германии присоединились к решению о том, чтобы ввести обязательное ношение масок в борьбе с распространением SARS-CoV-2. Это произошло 22 апреля. И последней сдалась самая маленькая федеральная земля - Бремен. Уже с начала следующей недели в большинстве федеральных земель необходимо носить маски для того, чтобы пойти в магазин или воспользоваться общественным транспортом. Для страны, в которой защитные маски еще недавно по разным причинам не были в ходу, это не просто новая мера в борьбе с пандемией, но и значительный поворот. Почему это так?

Маски бесполезны, или "Одетые на пляже нудистов"

Еще совсем недавно бытовавшее в Германии отношение к маскам хорошо передал вернувшийся в начале марта из Пекина журналист еженедельника Der Spiegel. Вирус уже быстро распространялся по Германии и число больных COVID-19 стремительно увеличивалось, но в Берлине на человека в маске по-прежнему смотрели с удивлением: он, по словам журналиста, чувствовал себя одетым на пляже для нудистов.

Ношение защитных масок обязательно и в общественном транспорте

Сколько было сломано в Германии копий в споре о том, есть ли какая-то польза от ношения защитных масок! Общественный консенсус был однозначным: скорее, нет. Даже после начала пандемии правительство ФРГ и Институт имени Роберта Коха (RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний и консультирующий федеральные власти, не советовали большинству пользоваться масками. Еще недавно эта рекомендация звучала скорее как предостережение. Исключение было сделано для инфицированных и медицинского персонала.

Возникали даже отчасти курьезные дискуссии: как носить защитные маски, если закон предписывает не закрывать лицо в общественных местах? Наконец, это же элементарно неудобно. Но решение принято, причем, что показательно, не на федеральном уровне, а главами федеральных земель.

Опыт Йены: там первыми ввели обязательное ношение масок

Возможно, решающим в общегерманской дискуссии о ношении защитных масок был опыт немецкого города Йена: некоторое время назад в прессе стали писать о том, что в Йене, столице Тюрингии, добились значительного успеха в борьбе с коронавирусом. Одной из причин власти считают то, что они ввели обязательное ношение масок - Йена стала первым городом, который пошел на эту меру.

Йена стала первым городом ФРГ, где ввели обязательное ношение масок

Бургомистр восточногерманского города решил последовать рекомендации местной университетской клиники на фоне того, что именно в столице Тюрингии рост заболеваний COVID-19 был самым динамичным по сравнению с другими регионами этой федеральной земли. Сначала власти города столкнулись с сопротивлением. Многие восприняли непопулярный шаг городских властей как чисто символическую меру: министр здравоохранения Тюрингии отозвалась об эксперименте в Йене пренебрежительно: мол, защиты от масок почти никакой и вообще, это дает только ложное чувство безопасности.

Новое правило удалось реализовать только после того, как местный суд отклонил жалобу противников ношения масок - хороший пример того, как в Германии относились к защитным маскам. Начало было по-настоящему чисто символическим: власти раздали имевшиеся у них в распоряжении 2000 масок наиболее нуждающимся. Особенно городские власти подверглись критике именно за то, что обязательное ношение было введено, хотя масок не хватало. Но поскольку приобретать именно медицинские маски не обязательно, то горожане в духе "сделай сам" стали шить маски в большом количестве. И вот, после ввода новых мер - помимо защитных масок в городе были введены и другие ограничения - городские власти Йены две недели подряд сообщали, что у них нет новых случаев заболеваний COVID-19.

Защитные маски до сих пор в дефиците

Теперь уже нет недостатка в объяснительных статьях о том, как правильно носить свою маску, где имеет смысл это делать, как часто ее использовать и как стирать, какие маски бывают и в чем их основные отличия, где их купить, и так далее.

В условиях дефицита медицинских масок на помощь приходят самодельные защитные маски

Защитных масок в Германии не хватает до сих пор. На случай пандемии должны были быть сделаны специальные запасы медицинских масок, но, очевидно, что их нет в достаточном количестве. В течение последних недель власти активно призывают производителей расширить производство защитных средств. Речь идет о том, что в ближайшие месяцы потребуются "миллиарды" экземпляров, как предположил, например, глава Баварии Маркус Зёдер (Marcus Söder). Согласно подсчетам министра экономики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Altmeier), может понадобиться от 8 до 12 миллиардов масок - ежегодно.

Производство масок удалось увеличить, но и до сих пор медицинские маски довольно быстро исчезают из аптек. Спрос на защитные маски сильно превышает предложение. Цены на маски взлетели, хотя это не всегда заметно. До пандемии простые медицинские маски стоили от 7 до 20 центов за штуку, сейчас маски продают по полтора евро за штуку. Самое дешевое предложение в онлайн-магазине Amazon - 7 евро за 10 масок с доставкой, - правда, до конца июня.

Поможет ли ношение масок компенсировать ослабление ограничений, никто не знает. Настроения в обществе тоже поменялись - опросы, в основном, правда, не репрезентативные, показывают, что сторонников стало больше, чем противников. Все чаще слышно, что лучше слабая защита, пусть даже в виде даже шарфа или самодельной маски, чем никакой защиты вообще. Даже Институт имени Роберта Коха изменил рекомендации, назвав ношение масок целесообразным не только для инфицированных, но и для всех остальных "в определенных ситуациях в общественных местах".

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