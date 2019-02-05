Почему комитет Европарламента отказал РФ в стратегическом партнерстве с ЕС

Доклад об отношениях ЕС и РФ констатирует нарушение Москвой суверенитета соседних стран. В документе говорится о необходимости остановки "Северного потока - 2" и ужесточении санкций против РФ.
В комитете Европарламента по иностранным делам при нынешних обстоятельствах не считают Россию стратегическим партнером ЕС. Именно с такой формулировкой комитет принял доклад об отношениях ЕС и РФ вечером 4 февраля. За него проголосовали 27 евродепутатов, против высказались четверо. Пятнадцать парламентариев воздержались. В марте доклад рассмотрит уже весь Европарламент. Ожидается, что документ будет принят в виде резолюции.
Доклад с 375 поправками
Доклад об отношениях Евросоюза и России был составлен латвийским депутатом Сандрой Калниете и представлен в Европарламенте в ноябре прошлого года. Его первоначальный текст занимал менее четырех страниц. До середины января евродепутаты подали 375 поправок на более чем 180 страницах. 4 февраля комитет принял доклад с большинством внесенных поправок, хотя некоторые из них были приняты с перевесом всего в один или несколько голосов.
В целом автор доклада Сандра Калниете удовлетворена результатами голосования, назвав их при этом "совершенно неожиданными". По ее словам, из поддерживаемых ею поправок комитет не принял лишь две. Большое количество воздержавшихся депутатов Калниете в беседе с DW объясняет тем, что у некоторых ее коллег "нет мужества проголосовать "за", но не хватает также смелости проголосовать "против".
Принятые поправки, по мнению Калниете, в целом ужесточили формулировки составленного ею доклада. В частности, в первоначальном варианте не было пассажа о невозможности стратегического партнерства ЕС с РФ. Главным посылом документа его автор назвала сигнал России о том, что она не может считаться стратегическим партнером Евросоюза до тех пор, пока не будет соблюдать международное право.
Нарушение Россией суверенитета соседних стран
Принятый комитетом доклад констатирует готовность Евросоюза к укреплению отношений и сотрудничества с РФ - но лишь при том условии, что российские власти начнут выполнять свои международные обязательства и докажут желание России "возобновить разрушенное доверие".
Значительную часть доклада составляет перечисление нарушений российской стороной суверенитета Украины. В этой связи в документе отмечены незаконная оккупация и аннексия "Крыма, региона Украины", и прямое и косвенное участие в вооруженном конфликте в Донбассе. В докладе также говорится о нарушениях Россией суверенитета Грузии и Молдавии.
Имплементация минских соглашений, отмечает комитет Европарламента, "продемонстрирует добрую волю России внести свой вклад в разрешение конфликта в Восточной Украине". При этом члены комитета приняли поправку о необходимости усиления роли ЕС в "нормандской четверке", в которую входят Германия, Франция, Украина и Россия.
"Закон Магнитского" на уровне ЕС
В окончательном варианте доклада была ужесточена формулировка о санкциях против РФ в связи с "незаконной аннексией Крыма и гибридной войной против Украины". В частности, подчеркивается, что санкции будут продлеваться до тех пор, пока Россия не прекратит нарушать международное право.
Документ призывает ввести на уровне Евросоюза "закон Магнитского"за нарушения прав человека. В этой связи евродепутаты упомянули задержания главы "Мемориала" в Чечне Оюба Титиева, уголовное дело в отношении руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, убийства Бориса Немцова и Сергея Магнитского. Евродепутаты также призвали усилить поддержку и защиту российских правозащитников, активистов и журналистов. Речь, помимо прочего, идет о возможности быстрой выдачи им долгосрочных виз в ЕС.
Еще одной темой доклада стала недопустимость выдачи "золотых" виз и паспортов, которую ведут некоторые страны-члены Евросоюза. По мнению комитета Европарламента, подобные программы "предоставляют выгоду российским олигархам, часто поддерживающим Кремль, что может подрывать эффективность международных санкций".
Призыв остановить "Северный поток - 2"
В резолюции, принятой в декабре прошлого года, Европарламент уже осудил строительство газопровода "Северный поток - 2" и призвал отказаться от него. В актуальном докладе также говорится о необходимости остановить реализацию спорного проекта. Констатируя тот факт, что Россия является крупнейшим внешним источником газа для Евросоюза, комитет Европарламента отметил, что Москва "использует энергоносители как инструмент защиты и продвижения своих внешнеполитических интересов". Поэтому "Северный поток - 2", по мнению евродепутатов, усилит зависимость ЕС от российского газа.
Евросоюзу следует диверсифицировать поставки энергоносителей, развивать возобновляемую энергетику и улучшать энергоэффективность, говорится в документе, а также стремиться к более надежной энергетической инфраструктуре не только внутри самого объединения, но и в странах "Восточного партнерства", то есть в Украине, Беларуси, Молдавии, Азербайджане, Армении и Грузии. Это "улучшит устойчивость к российским гибридным действиям". Вместе с тем подчеркивается, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером России и будет оставаться им и впредь.
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