 Почему в этом году не вручается Нобелевская премия по литературе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.10.2018

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Культура и стиль жизни

Почему в этом году не вручается Нобелевская премия по литературе

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными.

Медаль лауреата Нобелевской премии

Решение жюри Шведской академии не объявлять в этом году имя лауреата Нобелевской премии по литературе, принятое еще несколько месяцев назад, для многих не стало неожиданностью. Это следствие глубокого кризиса, в котором сейчас находится Академия - как организационного, так и морального. Исполняющий обязанности ее председателя Андерс Олсон подчеркивает: "Нам необходимо время, чтобы восстановить доверие общественности".

Сделать это будет непросто. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали, в общей сложности, 114 человек. Не вручали премию в последний раз только во время Второй мировой войны. А сейчас ее присуждение пришлось отменить, в частности, потому, что решать, кому именно будет вручаться премия, а вместе с ней 8 миллионов шведских крон (около 777 тысяч евро), фактически некому.

Рушится Вавилонская башня

Кризис организационный вызван тем, что сразу несколько действительных членов Шведской королевской академии, которая называет очередного лауреата, подали в отставку: писатель Клас Остергрен, литературовед Челль Эспмарк, историк Петер Энглунд, известный, среди прочего, своей книгой о Полтавской битве, переведенной на несколько языков, прозаик Сара Стридсберг... В результате в Академии осталось всего 10 человек из 18, и она оказалась на грани развала или самоликвидации. "Похоже, что рушится Вавилонская башня", - написала газета Aftonbladet.

Контекст

Из-за скандала вокруг Арно вручать Нобелевскую премию по литературе в этом году не будут. Суд признал Арно виновным в двойном изнасиловании. (01.10.2018)

Это, пожалуй, одно из самых неожиданных решений Шведской академии.

Мы знакомим вас с нобелевской речью Светланы Алексиевич, произнесенной ею в Стокгольме 7 декабря в связи с награждением Нобелевской премией по литературе 2015 года. (07.12.2015)

Немецкие СМИ комментируют присуждение Нобелевской премии по литературе китайскому писателю Мо Яню. Выбор лауреата должен стать поводом снова обратить пристальное внимание на ситуацию с правами человека в Китае. (12.10.2012)

Дело в том, что согласно уставу члены Шведской академии выбираются пожизненно, и отставка здесь ничего не меняет. То есть даже места тех, кто выбыл, остаются незанятыми до самой их смерти. Лишь потом они объявляются вакантными, и живущие академики (и только они) решают, кто их займет. Но для этого необходимо по уставу большинство в двенадцать голосов. Это значит, что кворум обеспечен не будет.

Осужден за изнасилование

Но почему академики подали в отставку? Тому виной скандал вокруг известного шведского фотографа и режиссера французского происхождения Жан-Клода Арно. Почти два десятка женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Кроме того, в ходе журналистского расследования выяснилось, что некоторые проекты Арно финансировались из Нобелевского фонда. На это требуется, естественно, виза Шведской академии, а в ней состоит супруга Арно, поэтесса и драматург Катарина Фростенсон. Более того: оказалось, что она является вместе с мужем совладелицей культурного центра, который получал дотации от Академии, то есть фактически выплачивала деньги самой себе.

Катарина Фростенсон и Жан-Клод Арно

Катарина Фростенсон и Жан-Клод Арно

С осени 2017 года, когда появились первые публикации, связанные с Жан-Клодом Арно, Катариной Фростенсон и их клубом, супруги больше не появляются на публике, и в заседаниях Академии Фростенсон участия не принимает. Но друзья у нее там остались. В начале апреля вопрос о пребывании ее в Шведской академии был поставлен на голосование, но большинство академиков проголосовало против. Именно этим объясняется первая волна массовых отставок членов Шведской академии, после чего объявила о своем уходе из Академии и Катарина Фростенсон.

Ушла она вовремя: в июне 2018 года ее мужу предъявили уже обвинения в изнасиловании. По меньшей мере, один из эпизодов удалось доказать в суде, и суд в Стокгольме приговорил Арно к двум годам тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 115 тысяч крон (около 11 тысяч евро).

Шведская академия не первый раз становится объектом критики. Но раньше речь шла, в первую очередь, о неудачном или даже о необъективном выборе нобелевских лауреатов. Одни упрекают Академию в том, что она игнорирует "настоящих" писателей, отдавая предпочтение "политкорректному" выбору малоизвестных авторов, например, из Африки. Другие, наоборот, ставят ей в вину то, что академики слишком часто выбирают представителей англоязычной литературы. Третьи недоумевают, почему премию, вопреки завещанию Нобеля, присуждают неписателям (например, Бобу Дилану или Дарио Фо). И так далее. Претензии к Шведской академии можно перечислять бесконечно. Но никогда они еще не были столь серьезными, как сейчас.

Лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы будут названы в следующем году.

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    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


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