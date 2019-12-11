Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов (фото)

Ордруф • Дикие волки в последние годы постепенно возвращаются в немецкие леса и находятся в Германии под особой охраной. Умышленное убийство волка грозит штрафом до 50 тысяч евро или тюремным заключением сроком до пяти лет, а также лишением охотничьей лицензии. Сейчас в Германии насчитывается около трехсот таких взрослых хищников. Охота на них строго запрещена, но этот запрет не распространяется на так называемых волкособов, то есть на гибриды волка и собаки (нем. Wolf-Hund-Mischlinge, Wolfshybriden, Wolfsmischlinge).

Как отмечает агентство dpa, изымать волкособов из дикой природы необходимо ради сохранения генома волков. В свою очередь, слухи о том, что гибриды волка и собаки меньше боятся людей и поэтому якобы представляют бóльшую угрозу для населения, эксперты называют необоснованными. То есть в качестве "законной" причины для отстрела этих животных такие страхи рассматриваться не могут.

Волкособы в Германии - большая редкость

Случаи появления волкособов в дикой природе в Германии редки: лишь если волчица никак не может найти себе партнера-волка. По данным немецкого отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), за последние два десятилетия на территории Германии наблюдалось лишь два случая рождения волкособов. Один был подтвержден в 2003 году в Саксонии, другой - в 2017 году в Тюрингии. Тюрингский случай сейчас, так сказать, получил продолжение.

Тюрингская волчица с выводком волкособов на снимке, сделанном фотоловушкой в октябре 2017 года

Речь идет о пятерых детенышах волчицы, которая долгое время считалась единственной представительницей этого вида в Тюрингии. Уже несколько лет она обитает в окрестностях города Ордруфа на территории бывшего военного полигона и весной 2019 года уже во второй раз родила здесь волкособов. Отцом стал ее двухлетний сын, то есть сам - гибрид волка и собаки.

Особое разрешение на отстрел этих волкособов было выдано тюрингским министерством по защите окружающей среды еще в сентябре 2019 года. В конце прошлой недели удалось выследить и застрелить третьего из них. Он будет передан для изучения в берлинский Институт зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница (IZW).

Суд защитил волчицу

Противники возвращения волков в немецкие леса пытались в судебном порядке добиться отстрела самой волчицы. Такие разрешения возможны, если какой-то хищник начинает вести себя нетипично и признается проблемным - например, слишком часто задирает коз или овец на пастбищах или начинает регулярно заходить на территории поселений. Административный суд в тюрингском городе Гера этот иск отклонил из-за отсутствия должных оснований, то есть здешняя волчица остается под особой охраной закона. Может быть, она все же дождется здесь своего настоящего волка и порадует любителей природы выводком серых волчат - будущих обитателей Тюрингского и других немецких лесов.

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