 Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов (фото) | Кадр дня | DW | 26.02.2020

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Кадр за кадром

Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов (фото)

Гибриды волка и собаки в дикой природе в Германии - большая редкость. Пятеро волкособов родилось в прошлом году в Тюрингии.

Чучело одного из тюрингских волкособов в эрфуртском Музее естествознания

Чучело одного из тюрингских волкособов в эрфуртском Музее естествознания

Ордруф • Дикие волки в последние годы постепенно возвращаются в немецкие леса и находятся в Германии под особой охраной. Умышленное убийство волка грозит штрафом до 50 тысяч евро или тюремным заключением сроком до пяти лет, а также лишением охотничьей лицензии. Сейчас в Германии насчитывается около трехсот таких взрослых хищников. Охота на них строго запрещена, но этот запрет не распространяется на так называемых волкособов, то есть на гибриды волка и собаки (нем. Wolf-Hund-Mischlinge, Wolfshybriden, Wolfsmischlinge).

Как отмечает агентство dpa, изымать волкособов из дикой природы необходимо ради сохранения генома волков. В свою очередь, слухи о том, что гибриды волка и собаки меньше боятся людей и поэтому якобы представляют бóльшую угрозу для населения, эксперты называют необоснованными. То есть в качестве "законной" причины для отстрела этих животных такие страхи рассматриваться не могут.

Волкособы в Германии - большая редкость

Случаи появления волкособов в дикой природе в Германии редки: лишь если волчица никак не может найти себе партнера-волка. По данным немецкого отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), за последние два десятилетия на территории Германии наблюдалось лишь два случая рождения волкособов. Один был подтвержден в 2003 году в Саксонии, другой - в 2017 году в Тюрингии. Тюрингский случай сейчас, так сказать, получил продолжение.

Тюрингская волчица с выводком волкособов на снимке, сделанном фотоловушкой в октябре 2017 года

Тюрингская волчица с выводком волкособов на снимке, сделанном фотоловушкой в октябре 2017 года

Речь идет о пятерых детенышах волчицы, которая долгое время считалась единственной представительницей этого вида в Тюрингии. Уже несколько лет она обитает в окрестностях города Ордруфа на территории бывшего военного полигона и весной 2019 года уже во второй раз родила здесь волкособов. Отцом стал ее двухлетний сын, то есть сам - гибрид волка и собаки.

Особое разрешение на отстрел этих волкособов было выдано тюрингским министерством по защите окружающей среды еще в сентябре 2019 года. В конце прошлой недели удалось выследить и застрелить третьего из них. Он будет передан для изучения в берлинский Институт зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница (IZW).

Суд защитил волчицу

Противники возвращения волков в немецкие леса пытались в судебном порядке добиться отстрела самой волчицы. Такие разрешения возможны, если какой-то хищник начинает вести себя нетипично и признается проблемным - например, слишком часто задирает коз или овец на пастбищах или начинает регулярно заходить на территории поселений. Административный суд в тюрингском городе Гера этот иск отклонил из-за отсутствия должных оснований, то есть здешняя волчица остается под особой охраной закона. Может быть, она все же дождется здесь своего настоящего волка и порадует любителей природы выводком серых волчат - будущих обитателей Тюрингского и других немецких лесов.

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  • Эрфтштадт

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  • Национальный парк Баварский лес

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    Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

  • Гарц

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    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


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