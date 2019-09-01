Почему в Германии заговорили о скором развале правительства Меркель

Правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) доживает последние дни? Этот вопрос сейчас - главная внутриполитическая тема в Германии. DW собрала основные факты, которые нужно знать для понимания быстро меняющейся ситуации.

Предыстория вопроса: нелюбимая правительственная коалиция

Нынешнее правительство ФРГ, четвертое под руководством канцлера Ангелы Меркель, было сформировано в марте 2018 года. Его полномочия истекают осенью 2021 года, когда должны состояться очередные выборы в бундестаг. Предыдущие прошли в сентябре 2017 года. Большинство голосов получил тогда консервативный блок ХДС/ХСС, который попытался сформировать правительственную коалицию с партией "Союз-90/"зеленые" и либералами из СвДП. Однако последние через некоторое время вышли из переговоров, чем сорвали создание коалиции "Ямайка" (называемой так по партийным цветам, совпадающим с флагом островного государства).

Олаф Шольц и Ангела Меркель: вице-канцлер и канцлер хотят сохранить коалицию

В это ситуации единственной возможностью сформировать дееспособное правительство оставался союз с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), поскольку сотрудничество с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии " (АдГ) блок ХДС/ХСС категорически исключил. Социал-демократы, занявшие второе место на выборах, в 2013-2017 годах уже входили в предыдущее правительство Меркель, но были недовольны результатами его работы и хотели уйти в оппозицию, чтобы тем самым улучшить свой рейтинг.

Однако президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank Walter Steinmeier), опасавшийся политической дестабилизации страны в случае повторных выборов и очередной патовой ситуации, убедил своих бывших однопартийцев вновь согласиться на создание "большой коалиции" (по-немецки сокращенно GroKo), как в Германии по традиции называют союз двух крупнейших партий в стране.

По мнению многих социал-демократов, от такой коалиции больше выигрывают Меркель и блок ХДС/ХСС, к тому же она ведет к усилению оппозиционных малых партий, в том числе радикальных. По аналогичным причинам нового варианта GroKo не хотели и многие консерваторы: они, в свою очередь, убеждены, что ради сохранения такого правительства приходится идти на слишком большие уступки социалистическим требованиям СДПГ.

Коалиционный договор: подведение промежуточных итогов

Перед созданием "большой коалиции" и избранием Ангелы Меркель канцлером на четвертый срок в марте 2018 года блок ХДС/ХСС и СДПГ после интенсивных переговоров подписали коалиционный договор - фактически четырехлетнюю программу совместного правительства.

Ангела Меркель представляет в марте 2018 года коалиционный договор до 2021 года

В этом документе, в частности, есть пункт о том, что после первых двух лет работы (в конце 2019 года) следует подвести ее промежуточные итоги и решить, следует ли изменить договор или внести в него новые пункты. По мнению многих противников GroKo среди социал-демократов, следует воспользоваться этой договоренностью, чтобы выйти из коалиции с консерваторами. В то же время Ангела Меркель считает ее удачной и недавно сообщила, что после 19 месяцев две трети из 300 пунктов программы уже выполнены или находятся в стадии выполнения.

Новые лидеры СДПГ выдвигают новые требования

Летом этого года подала в отставку председатель СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles), после чего в течение всей осени в партии шла кампания по выборам ее нового руководства. Было решено, что впредь ее будут возглавлять два сопредседателя - мужчина и женщина, и сначала девять пар политиков выступали по всей стране перед однопартийцами с изложением своих программ. Затем члены партии в ходе письменного голосования определили две пары, которые попали во второй тур.

Участники первого тура выборов руководителей СДПГ на одной из региональных конференций

Вечером 30 ноября, в субботу, СДПГ после подсчета голосов объявила, что победу одержали экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен (Saskia Esken). Этого мало кто ожидал: явным фаворитом считалась пара с участием вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Однако оказалось, что большинство рядовых социал-демократов предпочло малоизвестную в стране пару политиков, придерживающихся более левых, чем Шольц, политических взглядов и весьма критически относящихся к участию СДПГ в "большой коалиции". Сразу после победы, которую формально еще должен утвердить начинающийся в пятницу, 6 декабря, съезд партии, Вальтер-Борьянс и Эскен недвусмысленно заявили, что ставят дальнейшее пребывание партии в правительстве в зависимость от включения в коалиционный договор дополнительно целого ряда пунктов из своей программы. Но для консерваторов многие из них неприемлемы, и они против изменений в коалиционном договоре.

"Ямайка", правительство меньшинства или досрочные выборы?

Вот в Германии и заговорили о предстоящем, возможно, уже в ближайшие дни распаде правительства. Правда, тут многое будет зависеть от решений предстоящего в ближайшие выходные съезда СДПГ, на котором видные социал-демократы, входящие в правительство ФРГ или возглавляющие некоторые федеральные земли, будут противостоять резкому сдвигу влево своей партии.

Однако если новые сопредседатели СДПГ одержат на съезде верх, а блок ХДС/ХСС отвергнет их предложения или требования, то дело очень быстро может дойти до развала "большой коалиции". В таком случае чисто теоретически возможные такие варианты: Ангела Меркель уходит в отставку, а кто-то от блока ХДС/ХСС в качестве кандидата в канцлеры пытается по-новому создать коалицию с либералами и "зелеными". Либо Меркель остается во главе правительства меньшинства. Либо она остается и.о. канцера на несколько месяцев до проведения досрочных выборов.

Идею создания новой "Ямайки" вряд ли поддержат "зеленые", поскольку в случае досрочных выборов они могут существенно укрепить свои позиции и даже впервые попытаться побороться за пост канцлера. Вариант правительства меньшинства маловероятен, поскольку в Германии нет традиций такой нестабильной формы правления, да и Меркель она явно не по душе.

Досрочные выборы выгодны "зеленым" и АдГ, для других партий они связаны с немалыми рисками. В том числе и для самих социал-демократов, потому что их уход из нормально функционирующего правительства и заметное полевение могут оттолкнуть часть прежних избирателей и одновременно привлечь меньше новых голосов, чем на то рассчитывают избранные теперь руководители СДПГ.

Смотрите также:

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Искусство дипломатии Политики не могут позволить себе открыто высказывать мнение о тех, с кем им приходится вести переговоры. Но какими бы искусными дипломатами ни были канцлер ФРГ и президент России, все видят, что отношения между ними не самые сердечные. По мнению российского карикатуриста, Владимир Путин считает Ангелу Меркель "ведьмой", а она его - "палачом с серпом и молотом". (Россия, Facebook)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Дрессировщица На арене все слушаются ее команд. Греция и Испания делали это уже так часто, что лишились последней рубашки. Италия тоже скоро останется без штанов. Затем до нитки разденут Португалию. На юге Европы считают, что политикой жесткой экономии в еврозоне заправляет именно германский канцлер. (Испания, Magazin Nonada)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Афинская тюремщица В Греции она стала самым ненавистным европейским политиком. Жители этой страны возлагают лично на Ангелу Меркель вину за упадок греческой экономики и обнищание населения, которое она ради спасения валюты евро не отпускает на свободу. "Я ведь уже говорила - из еврозоны никто не выйдет!" - гласит надпись на рисунке. (Греция, "То парон")

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Всадники апокалипсиса Они несут зло и разрушение - Европейский центральный банк, бывший президент Франции Николя Саркози, Ангела Меркель и Международный валютный фонд, оседлавшие копилки как символ режима жесткой экономии. Такая политика напоминает португальскому карикатуристу библейские ужасы. (Португалия, Expresso)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Радости материнства? На севере Европы, в Швеции, где не перешли на евро и сохранили свою крону, германского канцлера не воспринимают как угрозу. Здесь скорее сочувствуют Ангеле Меркель, сравнивая ее со свиноматкой, которой приходится кормить голодных поросят с названиями стран еврозоны на боку. Особо счастливой "мамочка" при этом не выглядит. (Швеция, toonpool)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Германская дилемма В глазах индийского карикатуриста европейская экономика потерпела кораблекрушение. На землю сумела выбраться только Германия. У Ангелы Меркель есть несколько спасательных кругов. Но кому бросать их в первую очередь? (Индия, Kerala Chamber Business News)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира "Да, она может!" В свое время предвыборным девизом нынешнего президента США Барака Обамы был лозунг "Да, мы можем!". Он обещал процветающую экономику, безопасную жизнь, низкую безработицу. Канцлер Германии всего этого уже добилась. "Как вам это удается?" - спрашивает Обама восседающую на вершине успеха Меркель. (США, The Hartford Courant)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Жертва обмана Афганский карикатурист считает Ангелу Меркель излишне доверчивой. Она так стремится к миру в регионе, что даже готова на глазах у президента Афганистана Карзая выкупать оружие у талибов. Те охотно берут деньги, но не думают прекращать борьбу. Указатель показывает, что новое оружие можно добыть в Пакистане. (Афганистан, toonpool)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Образец немецкого качества Для египетского общества, раздираемого конфликтами и не привыкшего к женщинам на высших государственных постах, Ангела Меркель, представленная в виде шапки светлых волос, является олицетворением экономической мощи Германии и таким же символом высокого немецкого качества, как и автомобиль BMW. (Египет, Facebook)

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира Никто ей не помеха Внутриполитические позиции Ангелы Меркель сильны как никогда. Она по-прежнему весьма популярна в стране. В такой ситуации претенденту на пост канцлера от социал-демократов Перу Штайнбрюку приходится очень нелегко. Немецкому карикатуристу он видится в образе назойливой осы, от которой лидер консерваторов отмахивается, не отрывая глаз от программы своей партии. (Германия, Main-Post) Автор: Сюзанна Кордс

