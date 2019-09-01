Почему в Германии заговорили о скором развале правительства Меркель

Немецкие социал-демократы приняли неожиданное кадровое решение. Оно может привести к распаду правящей коалиции и досрочным выборам. DW - о главной политической интриге в Германии.
Правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) доживает последние дни? Этот вопрос сейчас - главная внутриполитическая тема в Германии. DW собрала основные факты, которые нужно знать для понимания быстро меняющейся ситуации.
Предыстория вопроса: нелюбимая правительственная коалиция
Нынешнее правительство ФРГ, четвертое под руководством канцлера Ангелы Меркель, было сформировано в марте 2018 года. Его полномочия истекают осенью 2021 года, когда должны состояться очередные выборы в бундестаг. Предыдущие прошли в сентябре 2017 года. Большинство голосов получил тогда консервативный блок ХДС/ХСС, который попытался сформировать правительственную коалицию с партией "Союз-90/"зеленые" и либералами из СвДП. Однако последние через некоторое время вышли из переговоров, чем сорвали создание коалиции "Ямайка" (называемой так по партийным цветам, совпадающим с флагом островного государства).
В это ситуации единственной возможностью сформировать дееспособное правительство оставался союз с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), поскольку сотрудничество с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии " (АдГ) блок ХДС/ХСС категорически исключил. Социал-демократы, занявшие второе место на выборах, в 2013-2017 годах уже входили в предыдущее правительство Меркель, но были недовольны результатами его работы и хотели уйти в оппозицию, чтобы тем самым улучшить свой рейтинг.
Однако президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank Walter Steinmeier), опасавшийся политической дестабилизации страны в случае повторных выборов и очередной патовой ситуации, убедил своих бывших однопартийцев вновь согласиться на создание "большой коалиции" (по-немецки сокращенно GroKo), как в Германии по традиции называют союз двух крупнейших партий в стране.
По мнению многих социал-демократов, от такой коалиции больше выигрывают Меркель и блок ХДС/ХСС, к тому же она ведет к усилению оппозиционных малых партий, в том числе радикальных. По аналогичным причинам нового варианта GroKo не хотели и многие консерваторы: они, в свою очередь, убеждены, что ради сохранения такого правительства приходится идти на слишком большие уступки социалистическим требованиям СДПГ.
Коалиционный договор: подведение промежуточных итогов
Перед созданием "большой коалиции" и избранием Ангелы Меркель канцлером на четвертый срок в марте 2018 года блок ХДС/ХСС и СДПГ после интенсивных переговоров подписали коалиционный договор - фактически четырехлетнюю программу совместного правительства.
В этом документе, в частности, есть пункт о том, что после первых двух лет работы (в конце 2019 года) следует подвести ее промежуточные итоги и решить, следует ли изменить договор или внести в него новые пункты. По мнению многих противников GroKo среди социал-демократов, следует воспользоваться этой договоренностью, чтобы выйти из коалиции с консерваторами. В то же время Ангела Меркель считает ее удачной и недавно сообщила, что после 19 месяцев две трети из 300 пунктов программы уже выполнены или находятся в стадии выполнения.
Новые лидеры СДПГ выдвигают новые требования
Летом этого года подала в отставку председатель СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles), после чего в течение всей осени в партии шла кампания по выборам ее нового руководства. Было решено, что впредь ее будут возглавлять два сопредседателя - мужчина и женщина, и сначала девять пар политиков выступали по всей стране перед однопартийцами с изложением своих программ. Затем члены партии в ходе письменного голосования определили две пары, которые попали во второй тур.
Вечером 30 ноября, в субботу, СДПГ после подсчета голосов объявила, что победу одержали экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен (Saskia Esken). Этого мало кто ожидал: явным фаворитом считалась пара с участием вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).
Однако оказалось, что большинство рядовых социал-демократов предпочло малоизвестную в стране пару политиков, придерживающихся более левых, чем Шольц, политических взглядов и весьма критически относящихся к участию СДПГ в "большой коалиции". Сразу после победы, которую формально еще должен утвердить начинающийся в пятницу, 6 декабря, съезд партии, Вальтер-Борьянс и Эскен недвусмысленно заявили, что ставят дальнейшее пребывание партии в правительстве в зависимость от включения в коалиционный договор дополнительно целого ряда пунктов из своей программы. Но для консерваторов многие из них неприемлемы, и они против изменений в коалиционном договоре.
"Ямайка", правительство меньшинства или досрочные выборы?
Вот в Германии и заговорили о предстоящем, возможно, уже в ближайшие дни распаде правительства. Правда, тут многое будет зависеть от решений предстоящего в ближайшие выходные съезда СДПГ, на котором видные социал-демократы, входящие в правительство ФРГ или возглавляющие некоторые федеральные земли, будут противостоять резкому сдвигу влево своей партии.
Однако если новые сопредседатели СДПГ одержат на съезде верх, а блок ХДС/ХСС отвергнет их предложения или требования, то дело очень быстро может дойти до развала "большой коалиции". В таком случае чисто теоретически возможные такие варианты: Ангела Меркель уходит в отставку, а кто-то от блока ХДС/ХСС в качестве кандидата в канцлеры пытается по-новому создать коалицию с либералами и "зелеными". Либо Меркель остается во главе правительства меньшинства. Либо она остается и.о. канцера на несколько месяцев до проведения досрочных выборов.
Идею создания новой "Ямайки" вряд ли поддержат "зеленые", поскольку в случае досрочных выборов они могут существенно укрепить свои позиции и даже впервые попытаться побороться за пост канцлера. Вариант правительства меньшинства маловероятен, поскольку в Германии нет традиций такой нестабильной формы правления, да и Меркель она явно не по душе.
Досрочные выборы выгодны "зеленым" и АдГ, для других партий они связаны с немалыми рисками. В том числе и для самих социал-демократов, потому что их уход из нормально функционирующего правительства и заметное полевение могут оттолкнуть часть прежних избирателей и одновременно привлечь меньше новых голосов, чем на то рассчитывают избранные теперь руководители СДПГ.
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