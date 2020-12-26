Почему буксует вакцинация в Германии?

Считается, что для выработки коллективного иммунитета прививки от коронавируса должны сделать от 60 до 70 процентов населения страны. Применительно к Германии с ее 82 миллионами жителей это означает, что привиться должны хотя бы 50 миллионов человек.

Перед началом кампании вакцинации здесь обсуждались два, по сути дела, взаимоисключающих вопроса. Первый: наберется ли в Германии достаточное количество согласных сделать прививки? Второй: хватит ли вакцины на всех желающих привиться как можно скорее? С начала вакцинации прошла неделя. Первый вопрос до поры до времени снят с повестки дня. А вот второй встал в полный рост.

Прививки в домах престарелых требуют больше времени

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан

Первые уколы в Германии сделали еще 27 декабря - с опережением графика. По такому случаю министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) выступил на незапланированной пресс-конференции в последний рабочий день 2020 года. Он сказал, что старт кампании был хоть и с пробуксовкой, но в целом удался. Сейчас многие с такой оценкой не согласны и резко критикуют подход правительства. При этом критики ссылаются на опыт Израиля, США и Великобритании, где вакцинация населения идет заметно быстрее, чем в ФРГ.

До сих пор в Германии, в отличие от Великобритании, делают прививки только допущенным в Евросоюзе препаратом BNT162b2, разработанным немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Согласно квотам ЕС, ФРГ уже получила 1,3 миллиона доз. Но прививки пока получили только 264 952 человека. Такие данные были опубликованы в понедельник, 4 января, в 12 часов на сайте "отвечающего" за пандемию коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха (RKI). Почему так мало?

Одна из причин - принятая в Германии очередность вакцинации. В первую, самую приоритетную группу включены те, которым в случае заражения коронавирусом больше всего грозит особенно тяжелое течение болезни со смертельным исходом. Это - все жители Германии старше 80 лет, а также лица с опасными хроническими заболеваниями. Но к этой же группе отнесены и обитатели домов престарелых, инвалиды, пациенты с деменцией, а также санитары, ухаживающие за такими людьми.

Выездная мобильная бригада по вакцинации

Прививки начали делать именно с домов престарелых. Вакцинацию проводят выездные мобильные бригады, и занимает она намного больше времени, чем в специальных стационарных центрах. Медикам здесь приходиться обходить одну комнату за другой и прежде, чем сделать укол, еще информировать ее обитателя, отвечать на его вопросы. Тормозит процесс и порой отсутствие у недееспособного обитателя дома престарелых письменного согласия его опекуна. Но это не единственная причина пробуксовки немецкой кампании вакцинации.

Вакцин на хватает даже на самую приоритетную группу

В Германии уже созданы 440 стационарных центров вакцинации. Укомплектован их персонал. Но работают - единицы. В Берлине - только один из шести, и тот в течение нескольких дней был закрыт. Причина - нехватка вакцины. Берлинский центр в Трептове, например, может обслуживать в сутки до 3500 человек из первой приоритетной группы, а обслуживает только 600, поскольку вакцины не хватает.

Берлинский центр вакцинации в Трептове

Следующая порция вакцин от BioNTech и Pfizer должна поступить в Германию 8 января, всего до конца месяца - еще 2,68 млн доз к уже полученным 1,3 млн. Итого - примерно 4 миллиона. Но в одной только самой приоритетной группе немецкого населения - более 8,6 млн человек. Председатель Немецкого фонда защиты интересов пациентов (Deutsch Stiftung Patientenschutz) Ойген Бриш (Eugen Brysch) считает, что министр здравоохранения допустил огромную ошибку, включив в первую приоритетную группу на равных правах так много людей. Надо было, мол, выделить самых-самых приоритетных.

В немецкой прессе тем временем множатся упреки в адрес правительства Германии. Оно, дескать, пожертвовало национальными интересами, жизнями немцев во имя европейской солидарности, положившись в вопросе о вакцине от коронавируса на общеевропейское решение.

В самом деле. Еще летом прошлого года четыре страны ЕС - Германия, Франция, Италия и Голландия, сформировавшие поначалу своего рода "альянс вакцинации", перепоручили ведение переговоров с потенциальными производителями вакцин Еврокомиссии.

Правительство: Европейский подход отвечает интересам Германии

На правительственной пресс-конференции в понедельник, 4 января, официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) не стал опровергать сообщение газеты Bild о том, что именно Ангела Меркель (Angela Merkel) была главным инициатором отказа от национального или группового подхода в пользу общеевропейского. И такой курс, заявил Зайберт, правительство Германии по-прежнему считает правильным. "Европейский подход отвечает интересам Германии", - констатировал он.

Вакцина от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer

Во-первых, потому, что на переговорах с фармацевтическими фирмами у Еврокомиссии куда больший вес, чем у групп или отдельных стран, даже таких богатых, как Германия. В одиночку она точно не смогла бы добиться тех скидок, которые выторговала Еврокомиссия. Конкретный пример: США, которые договаривались с BioNTech и Pfizer сепаратно, платят за первые сто миллионов доз их вакцины, по сообщениям печати, по 19,50 долларов (в пересчете 16 евро) за дозу. А страны Евросоюза - 12 евро.

Вторая, еще более важная для Германии причина - существование самого Европейского Союза, от которого в решающей степени зависит благополучие самой Германии. Не прояви большие страны ЕС солидарность с малыми, останься такие страны один на один с пандемией, неизвестно, как бы они повели себя в будущем - при обсуждении вопросов глобального характера, не связанных с коронавирусом. Бег 27 стран наперегонки за вакциной, считает глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, поставил бы Евросоюз на грань распада.

Игольное ушко - производство вакцины, а не заказы

Что же касается конкретных цифр, то заказанных Еврокомиссией доз, говорилось на правительственной пресс-конференции, более чем достаточно. В общей сложности для 450 миллионов жителей ЕС забронировано около двух миллиардов доз, в том числе 300 млн у BioNTech и Pfizer. Проблема в том, что допуск в Евросоюзе пока имеет только препарат этих фирм-партнеров.

Со дня на день ожидается допуск вакцины американской компании Moderna, у которой ЕС закупил 160 млн доз. Но больше всего надежд в Евросоюзе возлагали на так называемую Оксфордскую вакцину - препарат британской фирмы AstraZeneca, у нее еще в августе Брюссель заказал 400 млн доз. Европейский допуск этого препарата, однако, задерживается.

Между тем именно этот препарат может резко ускорить вакцинацию, поскольку не требует при хранении и транспортировке экстремально низких температур, а значит может применяться в обычных врачебных кабинетах. Кроме того, и цена на этот препарат самая низкая - 1 евро 78 центов за дозу, что также повлияло на выбор вакцины, перед которым стояла Еврокомиссия.

Но тогда - летом прошлого года - никто не мог знать, какая из вакцин первой получит европейский допуск и что среди первых не окажется препаратов таких крупнейших в мире фармацевтических фирм, как французская Sanofi, GlaxoSmithKline из Великобритании, американских Merck & Co и Johnson & Johnson или немецкой фирмы CureVac, с которыми Еврокомиссия в целях минимизации рисков также подписала контракты на закупку сотен миллионов доз.

Поэтому и критику в адрес закупочной политики ЕС глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен (Christian Drosten) считает несправедливой. "Вакцины приходилось заказывать за несколько месяцев, не зная в тот момент, будет ли та или иная вообще действовать, - отметил Дростен. - Сейчас постфактум оценить тот подход практически невозможно".

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