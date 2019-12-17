Почему Бетховен круче Греты

В честь экоактивистки Греты Тунберг назван жук, с ней есть мурал в Сан-Франциско, а ее портрет, созданный с помощью трактора, красовался на поле в Италии. Но вот на масштабный экологический арт-проект она еще никого не вдохновила. В отличие от Бетховена.

Бетховен и любовь к природе

Пол Бартон играет на лоне природы. Инструмент стоит в природном заповеднике "Мир слонов" в западном Таиланде. Британский пианист исполняет симфонию Людвига ван Бетховена под названием "Пасторальная". Слоны одобрительно хлопают ушами. Необычный концерт является частью международного проекта "Beethoven Pastoral Project", призванного через интерпретацию наследия великого немецкого композитора лишний раз напомнить о красоте природы и необходимости ее охранять. Почему именно "Пасторальная"? Пол Бартон поясняет: "Она вдохновляет нас находить силы, необходимые для того, чтобы совместными усилиями сберечь нашу планету - не завтра, а сегодня и сейчас".

Природа играла огромную роль в жизни Бетховена. Композитор любил совершать долгие прогулки на лоне природы, проводить лето в тихих деревушках, бродить по лесам и лугам. В общении с природой возникали замыслы его сочинений. Созданная в 1808 году, "Пасторальная" была закончена примерно в одно время с "Героической" симфонией, известной теперь под № 5, но резко от нее отличается.

Брошюра к проекту

Симфония № 6 фа мажор - "Пасторальная" - выражает чувства, вызываемые в человеке природой. Она занимает особое место в творческом наследии Бетховена еще и потому, что является единственной из девяти, имеющей не только общее название, но и заголовки к каждой части. Ее называют программной. Бетховен, уже смирившийся со своей неизлечимой глухотой, прославляет в "Пасторальной" великую силу природы и простые радости жизни. В этом произведении звучат голоса птиц, шум ветра, раскаты грома. Но это не реализм, говоря языком изобразительного искусства. "Пасторальная" - это музыка в духе импрессионизма, одно из наиболее романтических сочинений Бетховена.

Новая жизнь "Пасторальной"

Британский пианист, играющий ее для слонов в Таиланде, не одинок в своей миссии. В рамках проекта"Beethoven Pastoral Project" люди творческие во всем мире создают произведения искусства, вдохновленные "экологической" симфонией немецкого композитора.

Художник-график иллюстрирует "Пасторальную" на компьютере в пикселях. Диджей сэмплирует мотивы из симфонии и объединяет их в новые треки. Танцор превращает в движение четвертую часть симфонии, которую Бетховен назвал "Гроза. Буря". Секстет интерпретирует оркестровое сочинение как камерную музыку. Джаз-кларнетист исполняет симфонию под аккомпанемент соловьев, цикад и горбатых китов. Режиссер черпает в симфонии вдохновение для короткометражного фильма. Этих и других участников проекта объединяет восхищение симфонией № 6 и заинтересованность в активной работе для сохранения природы.

С Бетховеном на защиту климата

Идея поставить Бетховена и экологию в один контекст возникла в ходе подготовки к 250-летию композитора, отмечаемого в 2020 году. Инициаторами проекта являются Общество юбилея Бетховена, Секретариат рамочной конвенции ООН об изменении климата и экологическое движение Earth Day Network. "Пасторальный проект", основой которого стала симфония № 6, дает людям во всем мире шанс задуматься о своем отношении к природе и о защите окружающей среды. Вопрос это не праздный, убеждены инициаторы проекта. "Люди во всем мире задаются вопросом о том, как обеспечить проживание на Земле уже в ближайшем будущем девяти миллиардов человек со всеми вытекающими из этого социальными и экологическими последствиями ", - напоминает директор дома-музея Бетховена в Бонне и куратор Общества юбилея Бетховена Мальте Бёккер (Malte Boecker).

Стать участником проекта могут все желающие - профессионалы и любители. Единственное условие - надо представить свою интерпретацию "Пасторальной" симфонии. Это может быть сделано в любой форме и любом формате. Музыканты могут импровизировать на тему симфонии или сочинить новое музыкальное произведение. Это даже не обязательно должна быть музыка. Кто-то выразит свое отношение к симфонии и природе через серию фотографий, фильм или танец. Вдохновленное симфонией творение надо задокументировать и загрузить на сайт проекта. Видеофайл, фото, аудиозапись или графика - что угодно. Таким образом, вы становитесь частью глобального креативного сообщества и движения за защиту окружающей среды.

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