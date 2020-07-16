Потсдамская выставка без российских экспонатов (фотогалерея)

Встреча Сталина, Черчилля (Эттли) и Трумэна проходила во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года. Здесь - фото с выставки, посвященной Потсдамской конференции.
Президент России опубликовал большую статью, посвященную причинам Второй мировой войны и ее урокам на будущее. Что извлек для себя из этой статьи писатель Виктор Ерофеев? (20.06.2020)
У Владимира Путина в его статье о Второй мировой войне "хорошие источники и аргументы", но президент России о многом умолчал, заявил в интервью DW британский историк Ричард Эванс. (23.06.2020)
75 лет назад союзники по антигитлеровской коалиции решили поделить Берлин на четыре оккупационных сектора. Берлинская декларация была подписана 5 июня 1945 года. (05.06.2020)
В берлинском Трептов-парке находится самое большое советское мемориальное кладбище за пределами бывшего СССР. (08.05.2020)
Роль вермахта в военных преступлениях и Холокосте немцам оказалось осознать намного сложнее, чем участие в них СС. Почему - рассказывает историк Ханнес Хеер в интервью DW. (08.05.2020)
Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Таким образом союзников поблагодарили за освобождение от нацизма. (09.05.2020)
На территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев: от всем известного Трептов-парка до кладбищ в небольших городках. (08.05.2020)