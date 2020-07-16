 Потсдамская выставка без российских экспонатов (фотогалерея) | Германия | DW | 16.07.2020

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Германия

Потсдамская выставка без российских экспонатов (фотогалерея)

Встреча Сталина, Черчилля (Эттли) и Трумэна проходила во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года. Здесь - фото с выставки, посвященной Потсдамской конференции.

  • Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года
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    75 лет Потсдамской конференции

    "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) - специальная выставка, открывшаяся в Потсдаме и приуроченная к 75-летию этой встречи лидеров трех держав-победительниц во Второй мировой войне.

  • Внутренний двор дворца Цецилиенхоф
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    75 лет Потсдамской конференции

    Конференция началась 17 июля и завершилась 2 августа 1945 года. Местом проведения был выбран дворец Цецилиенхоф, где работает постоянная экспозиция о Потсдамской конференции, дополненная сейчас специальной выставкой - до конца 2020 года.

  • Заседание участников конференции 17 июля 1945 года
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    75 лет Потсдамской конференции

    Организаторам, однако, не удалось получить для временной демонстрации экспонаты из России. Во время подготовки возникли разногласия по поводу формулировок в сопроводительных текстах, о чем можно прочитать по ссылке под этой фотогалереей. Далее - снимки корреспондента агентства dpa, сделанные перед открытием.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Этот круглый стол мы уже видели на предыдущей фотографии, сделанной в первый день работы Потсдамской конференции. Так этот зал, в котором решались судьба послевоенной Германии, а также новое устройство Европы и мира, выглядит сейчас.

  • Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира

    75 лет Потсдамской конференции

    В начале экспозиции посетители могут увидеть эти и другие фотографии, сделанные в последние недели войны и после капитуляции нацистской Германии. Среди них - радующиеся солдаты, освобожденные узники концлагерей и разрушенные немецкие города.

  • Личный дневник Джой Милвард (Joy Milward)

    75 лет Потсдамской конференции

    Личный дневник Джой Милвард - главного секретаря премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Во время проведения конференции, когда она оказалась свидетельницей этих исторических переговоров, Милвард было 19 лет.

  • Джой Милвард

    75 лет Потсдамской конференции

    Для своего дневника в Потсдаме Джой Милвард использовала пустой фотоальбом с железным крестом на обложке, найденный на вилле в потсдамском районе Бабельсберг, где располагалась штаб-квартира британской делегации. На заднем плане - портрет автора дневника, на переднем - монитор для просмотра отсканированных страниц.

  • Металлический бокс из Нагасаки

    75 лет Потсдамской конференции

    Металлический бокс для школьного обеда со следами от взрыва атомной бомбы в Нагасаки.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Помимо Сталина, Черчилля и Трумэна, в конференции участвовали высокопоставленные военные, дипломаты и политики из СССР, Великобритании и США. Среди них были (слева направо) - Энтони Иден, Джордж Маршалл, Уильям Даниел Леги, Георгий Жуков, Андрей Громыко и Алан Брук. Отметим также, что после 25 июля Великобританию представлял победивший на выборах Клемент Эттли.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    В бывшем обеденном зале замка разместили часть временной экспозиции, посвященную беженцам и депортированным после Второй мировой войны.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".

    Автор: Максим Нелюбин


  • Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) - специальная выставка, открывшаяся в Потсдаме и приуроченная к 75-летию этой встречи лидеров трех держав-победительниц во Второй мировой войне.

  • Внутренний двор дворца Цецилиенхоф
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    Конференция началась 17 июля и завершилась 2 августа 1945 года. Местом проведения был выбран дворец Цецилиенхоф, где работает постоянная экспозиция о Потсдамской конференции, дополненная сейчас специальной выставкой - до конца 2020 года.

  • Заседание участников конференции 17 июля 1945 года
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    Организаторам, однако, не удалось получить для временной демонстрации экспонаты из России. Во время подготовки возникли разногласия по поводу формулировок в сопроводительных текстах, о чем можно прочитать по ссылке под этой фотогалереей. Далее - снимки корреспондента агентства dpa, сделанные перед открытием.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Этот круглый стол мы уже видели на предыдущей фотографии, сделанной в первый день работы Потсдамской конференции. Так этот зал, в котором решались судьба послевоенной Германии, а также новое устройство Европы и мира, выглядит сейчас.

  • Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира

    75 лет Потсдамской конференции

    В начале экспозиции посетители могут увидеть эти и другие фотографии, сделанные в последние недели войны и после капитуляции нацистской Германии. Среди них - радующиеся солдаты, освобожденные узники концлагерей и разрушенные немецкие города.

  • Личный дневник Джой Милвард (Joy Milward)

    75 лет Потсдамской конференции

    Личный дневник Джой Милвард - главного секретаря премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Во время проведения конференции, когда она оказалась свидетельницей этих исторических переговоров, Милвард было 19 лет.

  • Джой Милвард

    75 лет Потсдамской конференции

    Для своего дневника в Потсдаме Джой Милвард использовала пустой фотоальбом с железным крестом на обложке, найденный на вилле в потсдамском районе Бабельсберг, где располагалась штаб-квартира британской делегации. На заднем плане - портрет автора дневника, на переднем - монитор для просмотра отсканированных страниц.

  • Металлический бокс из Нагасаки

    75 лет Потсдамской конференции

    Металлический бокс для школьного обеда со следами от взрыва атомной бомбы в Нагасаки.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Помимо Сталина, Черчилля и Трумэна, в конференции участвовали высокопоставленные военные, дипломаты и политики из СССР, Великобритании и США. Среди них были (слева направо) - Энтони Иден, Джордж Маршалл, Уильям Даниел Леги, Георгий Жуков, Андрей Громыко и Алан Брук. Отметим также, что после 25 июля Великобританию представлял победивший на выборах Клемент Эттли.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    В бывшем обеденном зале замка разместили часть временной экспозиции, посвященную беженцам и депортированным после Второй мировой войны.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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75 лет Потсдамской конференции

Во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме до конца 2020 года проходит специальная выставка "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира". (24.06.2020)  

Ссылки в интернете

www.spsg.de

Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира

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Как выставка к 75-летию Потсдамской конференции осталась без экспонатов из РФ  

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75 лет Потсдамской конференции 24.06.2020

Во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме до конца 2020 года проходит специальная выставка "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира".

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