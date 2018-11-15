Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за сбоя GPS на учениях НАТО

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов должен явиться 19 ноября в финский МИД в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture в Норвегии. Информация об этом появилась в микроблоге Twitter посольства РФ в ночь на субботу, 17 ноября. Власти в Хельсинки подозревают, что причиной сбоев были действия российских военнослужащих. Москва это отрицает.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил о необходимости тщательного расследования стороннего вмешательства в работу спутниковых навигационных систем, которое привело к сбоям в функционировании GPS на территории Лапландии во время натовских учений.

Премьер-министр страны Юха Сипиля в эфире радиостанции Yle Radio Suomi не исключил того, что за вмешательством стоит Россия. "В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим", - пояснил политик, добавив, что "это послание всем странам, участвующим в военных учениях".

Осло тоже подозревает Россию

Министерство обороны Норвегии, где тоже было зафиксировано нарушение сигнала GPS, считает, что источником помех стали российские войска. "Помехи были зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября, они исходили от российских вооруженных сил" на Кольском полуострове, цитирует агентство AP заявление норвежского Минобороны.

В Кремле заявили, что ничего не знают о причастности России к сбоям в работе GPS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам обратиться с этим вопросом в министерство обороны РФ.

Учения Trident Juncture при участии около 50 тысяч военных, 150 самолетов и 60 кораблей проходили с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и северной Атлантике. НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

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