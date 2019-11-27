 После инцидента с Крымом Apple пересмотрит принципы обозначения спорных территорий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2019

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Мир

После инцидента с Крымом Apple пересмотрит принципы обозначения спорных территорий

Прецедент с обозначением городов аннексированного Россией Крыма на картах Apple вынудил корпорацию проанализировать принципы подхода к спорным политическим ситуациям, заявила ее представитель.

Карта под лупой

Американская корпорация Apple намерена пересмотреть свою политику обозначения спорных территорий на картах и в приложениях. Об этом заявила в пятницу, 29 ноября, в интервью агентству Reuters пресс-секретарь Apple Труди Мюллер. "Мы проведем углубленный анализ принципов, которыми руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах, и в результате, возможно, внесем изменения в будущем", - сказала Мюллер.

Она пояснила, что для Apple обычная практика в случае принятия решений о географических обозначениях на карте - это изучение международного права, а также соответствующих законов США и конкретных стран, в которых работает компания. В ситуации с Крымом Apple внесла изменения на своих устройствах в России "в соответствии с новым законом, вступившим там в силу", указала пресс-секретарь. По ее словам, на другие страны эти изменения не распространяются.

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Ранее Apple под давлением Москвы обозначила аннексированный Россией украинский полуостров Крым как российскую территорию в приложении "Карты" в своем программном обеспечении, используемом в РФ. Такие города, как Севастополь и Симферополь, в приложениях Apple на территории РФ появляются с дополнением "Крым, Россия". За пределами РФ у названий географических объектов в Крыму нет ссылки на страну. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что корпорация Apple внесла поправки в географические названия "в соответствии с конституцией РФ". Власти Украины возмущены этим нововведением Apple.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, после чего Евросоюз и США ввели против Москвы обширные санкции.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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