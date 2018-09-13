Последние дуэли в Европе: от нацистов до французских депутатов

Сегодня защищать свою честь и достоинство (по крайней мере - в Западной Европе) принято в суде. А были времена, когда мужчины дрались на дуэлях, добиваясь сатисфакции в поединке с обидчиком, который оскорбил дерзким словом или увел любимую. Сталкивались в поединках и женщины - обычно на почве ревности.

В XIX веке, например, поединки, нередко заканчивавшиеся смертью одного из участников, были весьма распространенным явлением. Достаточно вспомнить таких выдающихся дуэлянтов, как русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, немецкого политика и писателя Фердинанда Лассаля (Ferdinand Lassalle) и его соотечественника поэта Генриха Гейне (Heinrich Heine). В XX веке пыл потенциальных дуэлянтов усмирило законодательство, запретившее опасные поединки. Точка в истории дуэлей в Германии была окончательно поставлена в 1937 году. А последней дуэлью на шпагах в Европе считается поединок депутатов Национального собрания во Франции в 1967 году. Истории этих дуэлей весьма интересны и заслуживают того, чтобы о них рассказать подробнее.

Дуэль, от которой пришел в ярость Гитлер

Участниками поединка, разгневавшего Гитлера (Adolf Hitler), были его политические единомышленники Роланд Штрунк (Roland Strunk) и Хорст Кручинна (Horst Krutschinna). Роланд Штрунк, служивший в австрийской армии, эмигрировал после окончания Первой мировой войны в Германию, где стал известным военным репортером. Он работал в газете Völkischer Beobachter - печатном органе партии нацистов НСДАП.

По предположению Роланда Штрунка, его жена состояла в любовной связи с другим известным национал-социалистом Хорстом Кручинной. Хорст Кручинна сначала занимал ведущий пост в Национал-социалистическом союзе студентов Германии, а позже стал адъютантом руководителя "гитлерюгенда" Бальдура фон Шираха (Baldur von Schirach).

Роланд Штрунк и Хорст Кручинна стрелялись 17 октября 1937 года. После первых двух выстрелов никто из дуэлянтов не пострадал, но третий стал для Роланда Штрунка роковым. Он был ранен в бедро и умер несколько дней спустя, несмотря на то, что был прооперирован незамедлительно после ранения.

Гитлера новость об этой дуэли и ее исходе привела в ярость. Он тут же запретил дуэли в любой форме в Германии. А Хорсту Кручинне эта история стоила карьеры.

Последняя дуэль по-французски

Дуэлянты Гастон Деффер и Рене Рибьер считаются последними в Европе, кто дрался на шпагах. Поединок руководителя фракции социалистов Гастона Деффера и члена голлистской партии Рене Рибьера состоялся 21 апреля 1967 года. За день до него, в пылу дискуссии в Национальном собрании Франции Гастон Деффер бросил в лицо Рене Рибьеру: "Заткнитесь, идиот!" Вслед за этим Рене Рибьер потребовал от Гастона Деффера извинений. Когда же Деффер извиняться отказался, оскорбленный Рибьер потребовал сатисфакции. Его даже не остановил тот факт, что в то время во Франции уже было запрещено драться на дуэли.

Поединок состоялся в парке виллы под Парижем. Рене Рибьер, который вскоре собирался жениться, выбрал в качестве оружия шпаги. Гастон Деффер заявил до начала дуэли, что он намерен ранить соперника в самое уязвимое место, с тем, чтобы тот не смог выполнять свои супружеские обязанности.

Гастон Деффер с самого начала вел в поединке, несмотря на то, что противник был на одиннадцать лет моложе. Деффер ранил Рибьера в руку, но тот не хотел сдаваться, тем более, что ход дуэли снимали на фото- и телекамеры присутствовавшие на ней репортеры. После того, как Гастон Деффер ранил соперника второй раз, нанеся ему кровавую рану, секунданты прекратили дуэль. Интересно отметить, что секундантом Рене Рибьера был не кто иной, как Жан-Мари Ле Пен, ставший в последствии лидером ультраправых националистов во Франции.

Рене Рибьер был признан побежденным. Это не помешало ему вступить в законный брак со своей невестой на следующий день после поединка.

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