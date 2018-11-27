 Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.11.2018

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Мир

Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море

Размещение кораблей НАТО в Азовском море было бы помощью и поддержкой Украине, заявил украинский президент немецкому изданию Bild.

Петр Порошенко на фоне флага Украины (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса направить военные корабли в Азовское море. Подобный шаг послужил бы поддержкой Украине в свете обострения конфликта Москвы и Киева после захвата Россией украинских судов в Керченском проливе, заявил Порошенко в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в среду, 28 ноября.

По словам главы украинского государства, президент России Владимир Путин "хочет аннексировать Азовское море". "Единственный язык, который он понимает, - это сплоченность западного мира", - подчеркнул Порошенко. 

К числу "наиболее близких союзников" президент Украины отнес Германию. Он высоко оценил участие канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в переговорах в Минске в 2015 году. По словам Порошенко, тогда глава правительства Германии "спасла нашу страну". "Мы надеемся, что она вместе с остальными нашими союзниками еще раз в той же мере поддержит Украину", - добавил президент.

"Предотвратить военные действия со стороны РФ"

26 ноября посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО к непосредственному вмешательству в конфликт в Керченском проливе. По его мнению, это позволит "предотвратить военные действия со стороны России". На следующий день Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободу судоходства для кораблей Украины. В альянсе подчеркнули, что применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского флота оправданий нет.

Контекст

В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия. (28.11.2018)

Ряд депутатов Европарламента намерены провести внеочередное обсуждение эскалации в Азовском море. По их мнению, Россия превращает Азовское море в свои внутренние воды. (27.11.2018)

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция и другие государства.

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    Автор: Евгений Тейзе


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