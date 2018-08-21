 Пол Манафорт признан виновным в налоговых и банковских преступлениях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2018

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Мир

Пол Манафорт признан виновным в налоговых и банковских преступлениях

Коллегия присяжных признала бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа виновным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии информации о зарубежном счете.

Пол Манафорт покидает здание суда в Вашингтоне (фото из архива)

Пол Манафорт покидает здание суда в Вашингтоне (фото из архива)

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт во вторник, 21 августа, признан судом в Александрии виновным в налоговых и банковских преступлениях. Коллегия присяжных заседателей пришла к единому мнению по 8 пунктам обвинения из 18.

В частности, вина Манафорта доказана в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, двух связанных с банковскими операциями эпизодах и одном случае сокрытия информации о зарубежном счете. Вынесение приговора назначено на 12 декабря, отмечает агентство Reuters. Манафорту грозит тюремное заключение сроком до 80 лет.

Контекст

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Избирательной кампанией Дональда Трампа руководит политтехнолог и лоббист Пол Манафорт, известный на Украине работой на экс-президента Януковича и Партию регионов. DW о том, кто он такой. (28.07.2016)

В свою очередь, президент США назвал экс-главу своего предвыборного штаба "хорошим человеком". По словам Дональда Трампа, он "очень опечален" случившимся с Манафортом.

Признания делового партнера Манафорта

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов без регистрации в США в качестве иностранного агента, а также в уклонении от уплаты налогов.

В феврале нынешнего года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. В августе Гейтс сознался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, зная о незаконности своих действий. Сотрудничающий со следствием бизнесмен также рассказал, что Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займах, чтобы уменьшить подлежащую налогообложению сумму.

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    Семейное дело

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

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  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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