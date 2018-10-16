 Польша выступила против прекращения расследования в адрес ″Газпрома″ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.10.2018

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Европа

Польша выступила против прекращения расследования в адрес "Газпрома"

Польская компания PGNiG считает, что "Газпром" продолжает нарушать правила ЕС. Варшава подала жалобу на прекращение расследования в отношении "Газпрома".

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подала жалобу в связи с прекращением антимонопольного расследования, которое проводила Еврокомиссия в отношении российского "Газпрома". Как заявила пресс-служба PGNiG во вторник, 16 октября, "Газпром" продолжает нарушать законодательство Евросоюза.

Контекст

Стоимость газа, предусмотренная контрактом "Газпрома" с польской компанией PGNiG, сильно превысила цены на рынках Западной Европы, решил арбитражный суд в Стокгольме. (30.06.2018)

После семи лет расследования Еврокомиссия решила воздержаться от штрафа и вместо этого согласилась на обязательства "Газпрома". Решение призвано устранить злоупотребления российской компании. (24.05.2018)

Как утверждает польская сторона, заключенная в мае, несмотря на все доказательства, договоренность между Еврокомиссией и российской компанией о прекращении расследования позволила "Газпрому" последовательно повышать цены для своих клиентов из Центральной и Восточной Европы.

В 2011 году Брюссель начал расследование, подозревая "Газпром" в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и нарушении европейских правил. В апреле 2015 года российскому энергетическому гиганту были предъявлены обвинения в связи с захватом ведущих ролей на рынке в восьми странах - Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Латвии, Литве и Эстонии.

В мае 2018 года Еврокомиссия прекратила расследование по соглашению сторон. "Газпром" избежал крупного денежного штрафа.

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    Автор: Андрей Гурков


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