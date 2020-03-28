 Польская оппозиция призвала бойкотировать выборы президента в мае | Новости из Германии о Европе | DW | 29.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Польская оппозиция призвала бойкотировать выборы президента в мае

Кандидат в президенты от оппозиции обвинила власти в том, что они хотят провести выборы, несмотря на пандемию. "Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь - это самое важное", - заявила Малгожата Кидава-Блоньская.

Оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская (фото из архива)

Оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская (фото из архива)

Либеральная оппозиция в Польше призвала избирателей бойкотировать выборы президента, которые запланированы на 10 мая. Правящая консервативная партия намерена провести голосование, несмотря на пандемию коронавируса. "Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь - это самое важное", - заявила оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская, выступившая перед журналистами в воскресенье, 29 марта.

В свою очередь,  Кидава-Блоньская объявила, что приостанавливает свою избирательную кампанию, чтобы не препятствовать борьбе с распространением коронавируса. "Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации - это криминально", - подчеркнула политик.

Более 70 процентов поляков - за перенос выборов

Согласно опросам, 72 процента жителей Польши выступают за перенос выборов. В то же время, критику снискала правящая партия "Право и справедливость" (PiS), которая 28 марта неожиданно внесла поправки в избирательный кодекс. Поправки позволяют людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно.

Президент Польши Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок, в эфире Польского телевидения выразил надежду, что после Пасхи страна сможет вернуться к "нормальной жизни" и, таким образом, будут выполнены условия для проведения выборов. "Но если случится так, что эпидемия продолжит бушевать, несмотря на то, что мы будем поддерживать прежнюю дисциплину и ограничения, то, по моему мнению, сроки выборов не удастся сохранить", - добавил Дуда.

В Польше  - 1862 случая заражения SARS-CoV-2

По мнению большинства экспертов, проведение голосования в мае повышало шансы Анджея Дуды на победу - в настоящий момент он лидирует, согласно опросам. В то же время, перенос выборов на осень может негативно сказаться на поддержке действующего президента избирателями.

На данный момент в Польше выявлено 1862 случая заражения коронавирусной инфекцией, 22 человека скончались от COVID-19. Чтобы противодействовать распространению коронавируса, правительство Польши закрыло учебные заведения, культурные и спортивные учреждения, а также рестораны. Кроме того, власти закрыли границы страны на въезд для иностранцев. Как и в Германии, в Польше действует запрет собираться группами больше, чем два человека.

Смотрите также:

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Бреславль, Бреслау, Вроцлав

    По легенде, Вроцлав был основан чешским князем Вратиславом, правившим в 915-921 годах. От его имени и происходит название этого населенного пункта. Город был столицей польского княжества Силезия, находился под властью королевства Богемия, входил в состав Пруссии. Ныне - один из самых крупных (четвертый по количеству населения) и старинных городов Польши.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Без суеты

    Историческим центром Вроцлава является средневековая Рыночная площадь в обрамлении старинных особняков с разноцветными фасадами. Практически в каждом доме на первом этаже - кафе, ресторан или магазинчик. Даже в самые оживленные дни здесь царят умиротворение и покой: хотя Вроцлав - город достаточно большой (более 600 тысяч жителей), жизнь в нем идет размеренной поступью.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чудо Вроцлава

    Ратуша на Рыночной площади - главная архитектурная достопримечательность Вроцлава. Зданию уже более 700 лет. Поначалу это была одноэтажная постройка, которая расширялась и надстраивалась, не отставая от растущего города. Ныне ратуша демонстрирует пестрое смешение стилей: от Ренессанса до готики. Во время Второй мировой она осталась единственным уцелевшим зданием - бомбы превратили город в руины.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Университет с богатой историей

    Первая попытка основания Вроцлавского университета датируется 1505 годом. Но официально вуз был открыт 15 ноября 1702 года. Уже в 19-м веке он владел богатой библиотекой, астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и картинной галереей. После передачи города Бреслау Польше немецкий университет был преобразован в польский государственный.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Италия на Одере

    Когда-то Вроцлав называли "цветком Европы". Историческому центру города более 1000 лет. От его вымощенных булыжниками улочек и тенистых аркад веет аурой итальянских городов.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    100 мостов

    Вроцлав также называют городом 100 церквей и 100 мостов. Город раскинулся на берегах Одера и его притоков - на островах между многочисленными каналами. Неслучайно его считают польской Венецией.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Один краше другого

    Стальной Тумский мост над рекой Одер был построен в 1889 году и заменил старый деревянный. Сегодня он закрыт для автомобильного движения.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Достижение техники и архитектуры

    Редзинский мост - самый высокий и протяженный в Польше - достигает 122 метров в высоту и 1,7 километра в длину.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Многофункциональный памятник

    В 1913 году, когда Бреслау был частью Германии, в честь столетней годовщины Битвы народов в городе по проекту немецкого архитектора Макса Берга построили грандиозный "Зал Столетия" или "Народный дом". Этот культурно-спортивный комплекс рекордных для своего времени габаритов и по сей день служит уникальным образцом строений из железобетона. В 2006 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чего только нет во Вроцлаве

    Вроцлав - город многовековой истории и современной культуры. Биеннале медиаискусства - одно из важнейших художественных событий Центральной Европы - проходит именно здесь. Добраться до Вроцлава можно и на поезде, и на самолете. По городу ходят автобусы и трамваи, есть и сеть автоматического проката велосипедов. А вот чего нет во Вроцлаве, так это троллейбусов.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:36

Фееричная победа Качиньского: Польша движется к авторитаризму?

Контекст

Европейский суд: Польша нарушает принцип независимости судов

Польский закон, позволяющий министру юстиции отправлять судей в отставку, нарушает правила ЕС. Такое решение принять Европейский суд в Люксембурге. (05.11.2019)  

Вроцлав - город мостов и церквей

Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере. (18.01.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Европу на заработки: как живут люди на границе Украины и Польши  

Врачи в Германии и по всему миру борются с коронавирусом на пределе возможностей  

Также по теме

Italien Rom Coronavirus | Französische Botschaft mit italienischer Flagge

Хроника пандемии: число умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек 28.03.2020

Мир борется с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен у 650 тысяч человек. DW следит за событиями 28 марта.

Frankreich Paris Trocadero Platz Eiffelturm leer Ausgangsbeschränkung

Хроника пандемии: в городах Европы снизилось загрязнение воздуха 29.03.2020

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 720 тысяч человек, скончались более 33 тысяч. DW следит за событиями 30 марта.

Russland Moskau Coronavirus

Хроника пандемии: в Москве вводят режим домашней самоизоляции независимо от возраста 29.03.2020

В мире продолжает распространяться коронавирус SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 663 тысяч, умерли более 31 тысячи человек, две трети из них в Европе. DW следит за событиями 29 марта.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: число умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек  

Разница в показателях смертности от коронавируса: от чего она зависит?  

Польская оппозиция призвала бойкотировать выборы президента в мае  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно