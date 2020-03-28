Польская оппозиция призвала бойкотировать выборы президента в мае  

Либеральная оппозиция в Польше призвала избирателей бойкотировать выборы президента, которые запланированы на 10 мая. Правящая консервативная партия намерена провести голосование, несмотря на пандемию коронавируса. "Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь - это самое важное", - заявила оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская, выступившая перед журналистами в воскресенье, 29 марта.

В свою очередь, Кидава-Блоньская объявила, что приостанавливает свою избирательную кампанию, чтобы не препятствовать борьбе с распространением коронавируса. "Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации - это криминально", - подчеркнула политик.

Более 70 процентов поляков - за перенос выборов

Согласно опросам, 72 процента жителей Польши выступают за перенос выборов. В то же время, критику снискала правящая партия "Право и справедливость" (PiS), которая 28 марта неожиданно внесла поправки в избирательный кодекс. Поправки позволяют людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно.

Президент Польши Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок, в эфире Польского телевидения выразил надежду, что после Пасхи страна сможет вернуться к "нормальной жизни" и, таким образом, будут выполнены условия для проведения выборов. "Но если случится так, что эпидемия продолжит бушевать, несмотря на то, что мы будем поддерживать прежнюю дисциплину и ограничения, то, по моему мнению, сроки выборов не удастся сохранить", - добавил Дуда.

В Польше - 1862 случая заражения SARS-CoV-2

По мнению большинства экспертов, проведение голосования в мае повышало шансы Анджея Дуды на победу - в настоящий момент он лидирует, согласно опросам. В то же время, перенос выборов на осень может негативно сказаться на поддержке действующего президента избирателями.

На данный момент в Польше выявлено 1862 случая заражения коронавирусной инфекцией, 22 человека скончались от COVID-19. Чтобы противодействовать распространению коронавируса, правительство Польши закрыло учебные заведения, культурные и спортивные учреждения, а также рестораны. Кроме того, власти закрыли границы страны на въезд для иностранцев. Как и в Германии, в Польше действует запрет собираться группами больше, чем два человека.

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