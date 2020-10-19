 Политтехнологу Виталию Шклярову изменили меру пресечения | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.10.2020

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Беларусь

Политтехнологу Виталию Шклярову изменили меру пресечения

Освобожденный из СИЗО КГБ Беларуси Виталий Шкляров находится под домашним арестом, сообщил DW его адвокат.

Виталий Шкляров

Виталий Шкляров

Политтехнологу Виталию Шклярову, накануне освобожденному из следственного изолятора КГБ Беларуси в Минске, изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом во вторник, 20 октября, его адвокат Антон Гашинский сообщил DW. По его словам, в настоящее время Шкляров находится со своей матерью, которая проходит химиотерапию в Минске.

В интервью изданию Onliner Гашинский также указал, что он неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения для Виталия Шклярова. "В качестве доводов мы указывали тяжелое состояние его матери, а также необходимость ухода за ней. Я думаю, что это повлияло", - указал он.

Накануне стало известно об освобождении из-под ареста Шклярова, присутствовавшего на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Шкляров задержан в конце июля

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле. Посетивший Шклярова в СИЗО адвокат сообщил 7 августа, что политтехнологу предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считал себя невиновным, а задержание связывал с своими публикациями о Беларуси в разных СМИ.

Шкляров учился и жил в Германии, где пробовал себя в роли менеджера и политконсультанта, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса.

Уроженец Гомеля также работал в России, среди прочего - с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года, и в Грузии. Он женат на сотруднице госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину - на новое место работы супруги. Шкляров отмечен несколькими премиями, его статьи о постсоветских странах выходили в целом ряде изданий - от "Новой газеты" до Foreign Policy, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Незадолго до задержания он в соавторстве выпустил книгу о мире после коронавируса.

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