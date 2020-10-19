Политтехнологу Виталию Шклярову изменили меру пресечения

Политтехнологу Виталию Шклярову, накануне освобожденному из следственного изолятора КГБ Беларуси в Минске, изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом во вторник, 20 октября, его адвокат Антон Гашинский сообщил DW. По его словам, в настоящее время Шкляров находится со своей матерью, которая проходит химиотерапию в Минске.

В интервью изданию Onliner Гашинский также указал, что он неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения для Виталия Шклярова. "В качестве доводов мы указывали тяжелое состояние его матери, а также необходимость ухода за ней. Я думаю, что это повлияло", - указал он.

Накануне стало известно об освобождении из-под ареста Шклярова, присутствовавшего на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Шкляров задержан в конце июля

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле. Посетивший Шклярова в СИЗО адвокат сообщил 7 августа, что политтехнологу предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считал себя невиновным, а задержание связывал с своими публикациями о Беларуси в разных СМИ.

Шкляров учился и жил в Германии, где пробовал себя в роли менеджера и политконсультанта, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса.

Уроженец Гомеля также работал в России, среди прочего - с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года, и в Грузии. Он женат на сотруднице госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину - на новое место работы супруги. Шкляров отмечен несколькими премиями, его статьи о постсоветских странах выходили в целом ряде изданий - от "Новой газеты" до Foreign Policy, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Незадолго до задержания он в соавторстве выпустил книгу о мире после коронавируса.

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