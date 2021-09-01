Политический кризис в Венесуэле 2019 года

22 января 2019 года в Каракасе и других городах Венесуэлы начались массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро. 23 января спикер парламента Гуайдо провозгласил себя и.о. президента.

В ходе массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников. Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Мас также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы и призывает к проведению новых - честных - президентских выборов в стране.