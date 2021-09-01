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Политический кризис в Венесуэле 2019 года

22 января 2019 года в Каракасе и других городах Венесуэлы начались массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро. 23 января спикер парламента Гуайдо провозгласил себя и.о. президента.

В ходе массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников. Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Мас также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы и призывает к проведению новых - честных - президентских выборов в стране.

Eine Frau steckt in einem Wahllokal ihren Stimmzettel in eine Wahlurne. Bei der Parlamentswahl werden 277 Abgeordnete gewählt, wo die Opposition seit 2015 eine Mehrheit hatte. Die meisten Oppositionsparteien sowie Interimspräsident Guaido erwarten Wahlbetrug und haben deshalb zum Boykott aufgerufen.

В Венесуэле оппозиция прекращает трехлетний бойкот выборов 01.09.2021

Альянс оппозиционных партий намерен участвовать в региональных выборах в ноябре. До этого оппозиция Венесуэлы бойкотировала все выборы с 2018 года.
Belarus' opposition leader Svetlana Tikhanovskaya delivers a speech as she receives the Sakharov human rights prize during the award ceremony at European Parliament, in Brussels, on December 16, 2020. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

Time включил Тихановскую в список лидеров будущего 18.02.2021

Светлана Тихановская оказалась единственной представительницей стран бывшего СССР в престижном списке журнала Time. Ее номинировал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
Warteschlange bei der Ausgabestelle für Trinkwasser (September 2019, Caracas) Artikelbild Weltzeit 3 | 2020 Copyright: DW / Michael Fox

Жизнь в Венесуэле: Мадуро, нефть и нищета (фотогалерея) 12.12.2020

Жители Венесуэлы - одного из самых богатых нефтью государств мира - страдают от нищеты и разрухи, а у власти по-прежнему Мадуро. Фотографии из Венесуэлы отображают ситуацию в стране.
Venezuela's President Nicolas Maduro gestures as he speaks to the media after voting during the parliamentary election, in Caracas, Venezuela December 6, 2020. REUTERS/Fausto Torrealba NO RESALES. NO ARCHIVES

Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом 07.12.2020

Национальная ассамблея оставалась последним госорганом Венесуэлы под контролем оппозиции. США обвинили власти Венесуэлы в мошенничестве, подчеркнув, что результаты выборов не отражают волю народа.
10.03.2020 Venezuelan opposition leader Juan Guaido addresses supporters during a street meeting within a demonstration heading to the National Assembly, in Las Mercedes, east Caracas on March 10, 2020. (Photo by Federico Parra / AFP)

Гуайдо призвал к бойкоту выборов в парламент Венесуэлы 06.12.2020

Лидер венесуэльской оппозиции выступает за продление мандата Нацассамблеи и хочет провести народный референдум по этому вопросу.

10.03.2020 Venezuelan opposition leader Juan Guaido addresses supporters during a street meeting within a demonstration heading to the National Assembly, in Las Mercedes, east Caracas on March 10, 2020. (Photo by Federico Parra / AFP)

Суд в Британии отменил в пользу Гуайдо решение по делу о золотых резервах Каракаса 06.10.2020

Глава Венесуэлы Мадуро настаивает на возвращении в страну из Великобритании золотого резерва размером почти в 1 млрд долларов .

FILE - In this March 12, 2020 file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela. The Trump administration increased pressure on Venezuelan Maduro, Thursday, June 18, targeting a lifeline he's used for selling crude oil run by a close associate of the socialist leader who was recently jailed in Cape Verde. (AP Photo/Matias Delacroix, File)

Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов 01.09.2020

Министр связи Венесуэлы Родригес объяснил интересами национального примирения решение Каракаса помиловать десятки оппозиционеров перед выборами в парламент. Оппозиция ранее отказалась от участия в выборах.
A man wearing a face shield and a protective face mask walks past a mural with a message that reads in Spanish: I believe in Venezuela in Caracas, Venezuela, Saturday, July 18, 2020, amid the new coronavirus pandemic. (AP Photo/Matias Delacroix) |

Оппозиция Венесуэлы отказалась от участия в выборах 02.08.2020

Более 25 партий Венесуэлы, включая партию Хуана Гуайдо, отказались от участия в декабрьских парламентских выборах. Оппозиция называет эти выборы обманом.

Chief of the European Union (EU) Delegation in Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa (L), addresses the media next to Romania s Ambassador to Venezuela Emil Ghitulescu, in Caracas, Venezuela, 02 May 2018. The EU delegation in Venezuela organized over 30 cultural activities to commemorate the Month of Europe . Venezuela commemorates Month of Europe with over 30 cultural activities !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMiguelxGutierrezx VZL02 20180502-636608883885877895

Венесуэла отменила решение о высылке посла Евросоюза 02.07.2020

Исабель Педроса более не является нежелательной персоной, сообщил МИД в Каракасе. Педроса была объявлена персоной нон грата после введения Евросоюзом новых санкций против сторонников президента Мадуро.
Opposition lawmakers raise their hands after entering the building of Venezuela's National Assembly in Caracas, Venezuela January 5, 2020. REUTERS/Manaure Quintero

Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря 02.07.2020

Большинство мест в Национальной ассамблее Венесуэлы занимают противники Николаса Мадуро. Новые выборы в парламент назначены на 6 декабря.
ARCHIV Februar 2020 *** Venezuela's Juan Guaido speaks to the media after a rally in Miami, Saturday, Feb. 1, 2020. Guaido told a large crowd of cheering expatriates in Miami on Saturday that he will soon make his return to Caracas from an international tour with the “world's backing” to oust President Nicolás Maduro. (AP Photo/Gaston De Cardenas) |

Парламент Венесуэлы признал Хуана Гуайдо своим председателем 29.05.2020

Верховный суд Венесуэлы, лояльный президенту Мадуро, утвердил на должность спикера Луиса Парру. Однако парламент, где доминирует оппозиция, не признал решения суда и подтвердил полномочия Гуайдо.

ARCHIV - 01.03.2017, Venezuela, Caracas: Tarek el Aissami, damals Vizepräsident von Venezuela, lächelt bei seiner Ankunft zu einer Militärparade. Am 31.07.2019 wurde der heutige Industrieminister wegen Drogenhandels von den USA zur Fahndung ausgeschrieben. (zu dpa «USA setzen venezolanischen Industrieminister auf Fahndungsliste» vom 31.07.2019) Foto: Fernando Llano/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Нового министра нефтяной промышленности Венесуэлы разыскивают в США за наркотрафик 28.04.2020

По данным властей США, Тарек эль-Айссами, назначенный Николасом Мадуро на пост министра нефтяной промышленности Венесуэлы, причастен к вывозу за границу более тонны наркотиков.

Venezuela's National Assembly President and opposition leader Juan Guaido, who many nations have recognised as the country's rightful interim ruler, gestures as he speaks during a demonstration in Caracas, Venezuela March 10, 2020. REUTERS/Manaure Quintero

США предлагают Венесуэле сформировать временное правительство 01.04.2020

В случае проведения честных и свободных президентских выборов в Венесуэле США готовы отменить наложенные на страну санкции, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
10.03.2020++++++++++ Venezuelan opposition leader Juan Guaido addresses supporters during a street meeting within a demonstration heading to the National Assembly, in Las Mercedes, east Caracas on March 10, 2020. (Photo by Federico Parra / AFP) (Photo by FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images)

Гуайдо призвал создать в Венесуэле чрезвычайное правительство 29.03.2020

Лидер оппозиции Венесуэлы выступил за создание гуманитарного коридора для медпомощи, а также за другие меры для предотвращения распространения коронавируса.
FILE - In this March 12, 2020, file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro speaks at a press conference at the Miraflores Presidential Palace in Caracas, Venezuela. The Trump administration will announce Thursday, March 26, 2020, indictments against Maduro and members of his inner circle for effectively converting Venezuela's state into a criminal enterprise at the service of drug traffickers and terrorist groups, according to multiple people familiar with the situation. (AP Photo/Matias Delacroix, File) |

США обещали 15 млн долларов за помощь в поимке главы Венесуэлы Мадуро 26.03.2020

Министерство юстиции США обвинило главу Венесуэлы Мадуро в торговле наркотиками и отмывании денег. За информацию, которая приведет к его поимке, обещано 15 млн долларов.
10.03.2020++++++++++ CARACAS, VENEZUELA - MARCH 10: An anti-Maduro demonstrator shouts to Venezuelan National Police officers during a demonstration against the government of NicolÃ¡s Maduro organized by supporters of Juan Guaido on March 10, 2020 in Caracas, Venezuela. This demonstration is the first massive event called by Juan GuaidÃ› after his international tour which included a meeting with Donald Trump in Washington. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

Марш сторонников Гуайдо в Венесуэле разогнали слезоточивым газом 11.03.2020

Марш к зданию Национальной Ассамблеи стал первой акцией "Фазы долговременной борьбы", объявленной Хуаном Гуайдо. За время политического кризиса Венесуэлу покинул каждый шестой житель.

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