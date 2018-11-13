Политическая победа: Навальный выиграл иск у России в ЕСПЧ

Алексей Навальный обнимался со своими адвокатами, а приехавший с ним в Страсбург брат Олег тоже не скрывал радости: ведущий российский оппозиционный политик добился важной для себя победы в Европейском суде по правам человека. Президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди 15 ноября огласил финальный, не подлежащий обжалованию вердикт по иску Навального, в котором тот опротестовал семь задержаний и арестов во время митингов в России в 2012 и 2014 годах, считая их незаконными и дискриминационными.

В прошлом году Навальный уже добился положительного для себя решения суда по этому делу. Тогда ЕСПЧ признал нарушения права истца на свободу, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний и объединений, но устранился от рассмотрения иска по статье 18 - возможно, главной с точки зрения Навального.

"Политическая" 18 статья Конвенции

Статья 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод считается политической, несмотря на то, что в самом тексте слова "политическое преследование" или "политические мотивы" не встречаются. Эта часть конвенции запрещает государствам накладывать ограничения на права граждан на незаконном основании. Например, власти могут не разрешить спонтанный митинг на оживленной трассе, но обязаны гарантировать право на свободу собраний в принципе - разрешать и содействовать проведению митингов и демонстраций по согласованию и так далее.

Задержание Алексея Навального 24 сентября 2018 года

Решения по 18-й статье принимаются нечасто, а в случае России их не было несколько лет. Но 15 ноября Большая палата ЕСПЧ стала на сторону Навального и по данному вопросу, признав задержания и аресты политически мотивированными. Суд прежде всего обратил внимание на два ареста, не обнаружив для них законных оснований и придя к выводу, что "власти все более жестоко обращались с господином Навальным, и его утверждение, что он стал особой мишенью, кажется убедительной в контексте общего стремления взять оппозицию под контроль". Также суд присудил Навальному в общей сумме почти 64 тысячи евро компенсации, из них 50 тысяч - за нанесенный моральный ущерб.

Реакция Навального: "Очень доволен, даже счастлив"

"Я очень доволен и даже счастлив, потому что в этом конверте (у политика в руке находилась копия решения ЕСПЧ. - Ред.) держу настоящее правосудие... Сегодня мы выиграли по всем делам, и что самое важное - впервые за долгую историю европейского суда эти аресты признаны политически мотивированными", - сказал Навальный сразу после оглашения вердикта. Решение суда имеет значение для многих людей в России, которые подвергаются таким арестам ежедневно, отметил политик. По его словам, несмотря "на давление и манипуляции России" ЕСПЧ не намерен "игнорировать очевидные вещи".

Задержания на мирной акции протеста против повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге, 9 сентября 2018 года

Представители России в ЕСПЧ после оглашения вердикта покинули зал заседания, не став общаться с прессой. Предыдущий вердикт по этому делу Минюст РФ обжаловал. Сам Навальный не ждет, что власти РФ с уважением отнесутся к мнению суда. "Я думаю, что Россия ответит единственно возможным образом: она будет игнорировать, она, естественно, заявит, что Европейский суд политически мотивирован, выносит решения, потому что планирует "оранжевую революцию", или что-то типа этого".

Дорога гражданам РФ в ЕСПЧ пока еще открыта

Навальный ранее неоднократно обращался в ЕСПЧ - и добивался успеха. Нынешний вердикт он считает важным не столько для себя, сколько для других россиян, которым "мы открываем дорогу для признания политически мотивированных дел" и которые находятся "под большим давлением, чем я".

Однако перспектива подачи новых исков россиян в ЕСПЧ выглядит неопределенно. Россия неоднократно угрожала выходом из Совета Европы, что автоматически повлечет за собой и выход из ЕСПЧ. На вопрос DW, не боится ли он, что его иск, наоборот, может оказаться одним из последних из России, оппозиционер ответил отрицательно: "Я думаю, что это очень маловероятно. Россия постоянно заявляет, что выйдет из Совета Европы, но я не думаю, что это случится".

Для российской власти, по его мнению, "крайне важно оставаться внутри хоть каких-то европейских органов. Конечно, они постоянно пугают. Я думаю, что сегодня они еще раз об этом заявят, но это маловероятно".

Россия пообещала до конца 2018 года определиться с тем, оставаться ли ей в Совете Европы или нет. Свой последний взнос Москва внесла в феврале 2017 года, протестуя таким образом против лишения ее делегации права голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы. ПАСЕ лишил российскую делегацию права голосовать после аннексии Крыма в 2014 году. Теоретически Россия может быть исключена после двух лет неуплаты взносов, этот срок наступит в июне 2019 года.

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