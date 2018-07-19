Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года

Каждый год 20 июля в Берлине возглагают венки в честь казненных нацистами участников заговора против Гитлера. В 1944 году в этот день в ставке Гитлера в Восточной Пруссии раздался взрыв. Это было не первое, но самое серьезное покушение на "фюрера", результат заговора против него и его пособников. Но Гитлер уцелел. Сотни участников заговора (в первую очередь, кадровые военные из родовитых немецких семей) были казнены.

Память этих людей, спасшиx, как и другие герои Сопротивления, честь немцев, высоко чтут в сегодняшней Германии. Самый известный из участников заговора 20 июля, фактически его глава, который и пронес взрывное устройство в ставку Гитлера, - полковник, граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg).

Офицеры и аристократы

Ему было 36 лет. Офицер и аристократ, он уже после "хрустальной ночи" еврейских погромов 1938 года и увиденных годом позже издевательств над мирным населением оккупированной Польши укрепился в мысли, что нацисты несут беду его родине. Но шла война, и кадровый военный колебался: убийство или смещение харизматического вождя нации ослабило бы Германию. Так думали тогда многие будущие заговорщики из офицерского корпуса. Боевые офицеры презирали "мясников" из СС, считали позорным вести войну против гражданского населения и расстреливать пленных, кто бы они ни были.

Тем не менее, Штауффенберг, как и многие его офицеры-единомышленники, считал, что сначала нужно выиграть войну, а уже потом, как он говорил тогда своему брату Бертольду, "убрать и коричневую нечисть". Но в 1942-1943 годах настроения в оппозиционных кругах изменились. Одна из причин - поворот в ходе войны, большие потери в людях и технике. После Сталинграда для Штауффенберга не оставалось никаких сомнений: война проиграна. Именно в это время пришел положительный ответ на давно поданный им рапорт о переводе из Генштаба, где он тогда служил, на фронт. Не на Восточный фронт, а в Африку.

Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг

Но и здесь дела немцев были плохи. Всего через три месяца после Сталинграда западные союзники захватили в плен в Северной Африке около 200 тысяч солдат и офицеров вермахта. Штауффенберга среди них не было: за несколько дней до разгрома его тяжело ранило, и он был переправлен в Германию. Он потерял глаз, правую руку и два пальца на левой руке.



Неудавшиеся покушения

А тем временем заговорщики пытались организовать все новые и новые покушения на Гитлера. 13 марта 1943 года удалось пронести в самолет, на котором летел фюрер, взрывное устройство, замаскированное под бутылку с коньяком, но оно не сработало. Неудачными оказались и другие попытки, например, гауптмана Акселя фон дем Бусше (Axel von dem Bussche). "Фюрер" выразил желание познакомиться с новым обмундированием для офицеров и унтер-офицеров вермахта. Он пожелал, чтобы на этой "презентации" в качестве эксперта обязательно присутствовал опытный фронтовой командир. Заговорщикам удалось устроить так, чтобы этим командиром стал гауптман Бусше. Ему предстояло взорвать себя вместе с Гитлером. Но эшелон, в котором находились образцы нового обмундирования, был разбомблен по пути в Восточную Пруссию, и "презентация" не состоялась.

Штауффенберг со своими детьми

Однако упорство заговорщиков, в конце концов, было вознаграждено: в мае 1944 года командующий резервом вермахта, сочувствовавший заговорщикам, назначил Штауффенберга своим начальником штаба. Таким образом, полковник попадал в число тех, кого приглашали на совещания в ставку. Покушение на Гитлера стало реальностью. Причем, нужно было торопиться: над заговорщиками стали сгущаться тучи. Слишком много людей уже знали о планах переворота, и информация о заговоре начала поступать в гестапо. Решено было не ждать больше крупных совещаний в ставке, на которых вместе с Гитлером присутствовали бы также Гиммлер и Геринг, а отправить фюрера на тот свет одного, при первой же возможности. Она представилась 20 июля.

Мятеж не может кончиться удачей...

Накануне вечером Клаус фон Штауффенберг уложил в портфель пластиковую взрывчатку и проверил взрыватель. Оба пакета со взрывчаткой весили около двух килограммов: слишком тяжело для единственной искалеченной руки Штауффенберга. Может быть, именно поэтому он уже в ставке, пройдя все кордоны, оставил один из пакетов со взрывчаткой у адъютанта и лишь один взял с собой в зал, где проходило совещание. Впрочем, и этого количества вполне хватило бы: как оказалось впоследствии, от взрыва рухнул потолок и зал превратился в груду развалин, 17 человек получили ранения, четверо погибли.

Гитлер уцелел благодаря случайности. Портфель надо было поставить поближе к месту, где сидел "фюрер", однако один из участников совещания машинально задвинул портфель, в котором лежала взрывчатка, подальше под стол: он ему мешал. Это и спасло Гитлера.

Геринг показывает, что осталось от стола, за которым сидел Гитлер

Когда раздался взрыв, Штауффенберг, вышедший из зала под благовидным предлогом, уже выезжал из ставки. Он спешил на аэродром. Сомнений в том, что "фюрер" мертв, у него не было, поэтому он торопился в Берлин: теперь все решалось там.

Но слишком медленно, непростительно медленно действовали заговорщики. Изолировать части СС и штаб-квартиру гестапо в ходе операции "Валькирия" военным не удалось. В воинские части поступали приказы как от заговорщиков, так и прямо противоположные - от Гиммлера. Когда в военное министерство приехал полковник Штауффенберг, он стал действовать решительней, но было уже поздно. В конце концов, несколько человек вместе со Штауффенбергом были арестованы прямо в здании военного министерства. Их в тот же день расстреляли.

Позже над всеми, кто хотя бы знал о заговоре, нацисты расправились со страшной жестокостью. Сотни людей были казнены. Гестапо арестовало и всех близких родственников Клауса фон Штауффенберга, включая его жену и мать. Детям сменили фамилию и отправили в специальный детский дом, запретив рассказывать, кто они. К счастью, до конца войны оставалось всего несколько месяцев...

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