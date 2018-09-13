 Под Кёльном экоактивисты вступили в столкновения с полицией | Новости из Германии о Германии | DW | 13.09.2018

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Германия

Под Кёльном экоактивисты вступили в столкновения с полицией

Полицейские приступили к ликвидации лагеря на деревьях, в котором обосновались противники добычи бурого угля. Задержаны три экоактивиста, пострадал один полицейский.

Полицейские на фоне домиков экоактивистов на деревьях в хамбахском лесу

Лагерь экоактивистов в хамбахском лесу

На западе Германии в четверг, 13 сентября, полиция приступила к ликвидации лесного лагеря экоактивистов, находящегося в районе угольного разреза Хамбах под Кёльном. Как сообщило агентство dpa, утром в лагерь прибыли многочисленные силы полиции. Они объявили по громкоговорителям, что в течение 30 минут активисты могут беспрепятственно покинуть лагерь.

После этого они приступили к сносу лагеря, расположенного в домиках на деревьях. За последние годы он стал символом протеста борьбы экоактивистов против добычи бурого угля в Германии. Отмечается, что некоторые активисты жили там уже несколько лет.

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Столкновения между полицейскими и экоактивистами

Во время операции не обошлось без столкновений: экоактивисты бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью и применяли рогатки. По данным властей, легкие травмы получил один полицейский, повреждена одна служебная машина. Три человека были задержаны.

Решение о ликвидации лагеря принял административный суд Кельна. Энергетический концерн RWE намерен в октябре вырубить часть деревьев, чтобы приступить к добыче угля в этой части угольного разреза Хамбах. Однако власти в своем решении снести лагерь ссылаются на требования противопожарной безопасности.

В ответ экоактивисты призвали к масштабной акции неповиновения по всей стране. Союз "Ende Gelände" объявил, что с 25 по 29 октября несколько тысяч человек будут блокировать объекты инфраструктуры по добыче угля.

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