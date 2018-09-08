 Погиб глава абхазского правительства Гагулиа | Новости из Германии о Европе | DW | 08.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Погиб глава абхазского правительства Гагулиа

Геннадий Гагулиа, возглавлявший абхазское правительство, погиб в ДТП. Лидер региона Рауль Хаджимба заявил, что это не был теракт.

Геннадий Гагулиа

Геннадий Гагулиа

Глава абхазского правительства Геннадий Гагулиа в субботу, 8 сентября, погиб в автокатастрофе. Авария произошла в Гудаутском районе. Делегация чиновников, в которую входил Гагулиа, а также глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба, возвращались после государственного визита в Сирию. Кортеж автомобилей следовал из аэропорта Сочи.

Контекст

Вахтанг Кикабидзе с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта. Жанна Немцова встретилась с легендарным актером в Тбилиси. (20.06.2018)

Необходимо восстановить доверие между грузинами и абхазами, а также вовлекать в этот процесс друзей из Европы и США. В будущем это приведет к воссоединению Грузии, считает глава МИД Квирикашвили. (27.10.2015)

Гибель Гагулиа подтвердил Рауль Хаджимба, который уточнил, что это не был теракт. "Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт", - приводят его слова российские информагентства. В автомобиль, где ехал Гагулиа, врезалась легковая машина, водитель которой не справился с управлением. Легкие травмы получили шофер и охранник политика. В ходе экспертизы в крови задержанного виновника аварии нашли следы наркотиков.

70-летний Гагулия занимал пост председателя абхазского правительства трижды - в 1995-97 и 2002-03 годах, а также с конца апреля 2018 года.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 15:26
Now live
15:26 мин

Президент Грузии в "Немцова.Интервью": У меня нет личного отношения к Путину

 

Контекст

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, унесший тысячи жизней, тянется уже несколько десятилетий. Фотогалерея DW - о самых основных фактах, с ним связанных. (06.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Грузии в "Немцова.Интервью": У меня нет личного отношения к Путину  

Сколько тратит Россия на непризнанные республики?  

Абхазия: как живет самопровозглашенная республика?  

Также по теме

Abchasien Präsidentschaftswahlen Aslan Bjania

Задержанного в России абхазского оппозиционера отпустили на родину 04.12.2016

Одного из лидеров абхазской оппозиции Аслана Бжанию, ранее задержанного в Сочи, отпустили на свободу. По данным Блока оппозиционных сил Абхазии, он вернулся в самопровозглашенную республику.

Реклама

Самые читаемые

Офшорная ловушка "Крымского титана"  

Что надо знать о выборах и протестах 9 сентября в России  

РПЦ грозит Константинополю расколом из-за автокефалии для Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно