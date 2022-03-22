Писатель Виктор Ерофеев: Подвиг солдата-освободителя был перечеркнут вторжением в Украину

Каким бы ужасным мистификатором ни был Советский Союз, советский солдат в глазах Запада десятилетия сохранял статус солдата-освободителя Европы от фашизма. Переломный момент войны под Сталинградом стал надеждой для всего континента. Недаром до сих пор в Париже существуют площадь Сталинграда, станция метро "Сталинград", а в Брюсселе - авеню Сталинград, - очевидные исторические недоразумения, не требующие, впрочем, разумных оправданий.

На памяти о победоносной войне возникло целое направление официальной патриотической мысли, которое крепло год от года и которое каждое вольное или невольное пренебрежение к военной теме воспринимало как глубочайшее оскорбление. Либеральные писатели, такие как Владимов или Копелев, пытались оспорить чистоту помыслов как советского режима, так и его армии, но в конечном счете побеждал Василий Теркин, для кого фейковый, а для кого прекрасный образ Твардовского.

Для внутреннего рынка образ, подобный Теркину, сохранится навсегда, несмотря на будущие перемены, но для Европы заканчивается тема великого советского солдата. И дело даже не в послевоенном закабалении Восточной Европы и стран Балтии, которое как тема вызывало и вызывает яростный отпор кремлевских пропагандистов, но которое все более отчетливо становилось исторической правдой Запада. Подвиг солдата-освободителя был перечеркнут вторжением в Украину. Понятное дело - я говорю о Западе. И хотя нынешний Кремль расплевался с Западом окончательно, презрел его и отправил на свалку истории, тем не менее он не прощает Западу эту перемену.

Но Запад с трудом справляется с задачей отказаться от привычных концепций. Замечательный пример - администрация мемориального фонда "Бухенвальд". Ей, по словам ее директора, Кристиана Вагнера, и в самом деле далось нелегко решение не приглашать представителей России и Беларуси почтить очередную дату освобождения лагеря 10 апреля.

Виктор Ерофеев

Мне нравится эта европейская благовоспитанность. Что же делать? Вместо чиновников решено позвать делегации гражданского общества обеих стран. И некий российский консул в Дрездене проницательно, как какой-нибудь отрицательный персонаж у Набокова, заметил: ах что же они там будут, так сказать, нести!

Поводов для окончательного неприглашения в Бухенвальд за время военных действий в Украине накопилось немало, но, видимо, их было все-таки недостаточно. Администрация, видимо, колебалась до последнего. Но тут случилась трагическая смерть в Харькове одного из последних узников Бухенвальда, 96-летнего Бориса Романченко.

По словам его внучки, ветеран практически сгорел от взрыва в его квартире. На сетке кровати остались только кости. Поднялся шум. Российские комментаторы объяснили смерть Романченко перекрестным огнем вражеских националистов. Надо признать стойкость российских пропагандистов. Они все списывают на неонацистские фейки противника. Иногда создается впечатление, что это самая стойкая часть военной "спецоперации".

Телевизор для внутреннего рынка оказался сильнее, чем церковь. Оплакивать бывшего узника концлагеря, служившего после войны в Советской армии, должны были бы по команде его однопартийцы, скорее всего, он был коммунистом. Но нет - всё, что за чертой линии фронта, не вызывает слез, и возраст, пол и партийная принадлежность врага не имеют значения. Важны Кремлю лишь друзья-коллаборационисты, но что-то редки их ряды в Украине.



Если человека не убили в Бухенвальде, но уничтожили в Харькове, то возникает естественное желание сравнить минувшие времена с сегодняшними. Так вот проклятая Кремлем Европа больше не будет поклоняться подвигу Василия Теркина, а будет видеть - по изощренно-бредовому мнению того же Кремля - в своих же собственных, классно сделанных постановочных съемках уничтоженной русской техники, расстрелах мирных жителей очередной повод для русофобии. А наши телезрители будут смотреть на знакомые лица телеведущих за ужином и под пиво приятно удивляться невообразимой западной ненависти. За что, суки, за что вы так нас ненавидите?

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: