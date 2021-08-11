В Берлине открыли стелу в память о застреленном советском солдате

На западной окраине Берлина, на границе с землей Бранденбург в среду, 11 августа, состоялась церемония открытия памятной стелы солдату Группы советской войск в Германии Владимиру Одинцову, погибшему у Берлинской стены. В мероприятии, начавшемся с минуты молчания, приняли участие около 30 человек. Уполномоченная земли Бранденбург по переосмыслению последствий коммунистической диктатуры Мария Нооке (Maria Nooke), глава ландтага Бранденбурга Ульрике Лидтке (Ulrike Liedtke) и глава Палаты депутатов Берлина Ральф Виланд (Ralf Wieland) возложили к памятнику цветы. Стела установлена на месте, где раньше проходила Берлинская стена.
В Германской Демократической Республике действовал "очень жестокий режим", заявила глава земельного парламента Бранденбурга. "Побег из республики - такое странное словосочетание. Если это была республика, бежать не было необходимости", - добавила Лидтке. По ее словам, стремление многих жителей ГДР бежать демонстрирует "горькие стороны режима". Многие из погибших у Берлинской стены, в том числе Одинцов, были молодыми людьми, у которых "вся жизнь была впереди", подчеркнула она.
"Колючая проволока и минные поля"
Сейчас эта местность совершенно не похожа на пейзаж той поры, отметил глава берлинской Палаты депутатов. Говоря об эпохе ГДР, Виланд особо выделил мрачное зрелище "бетонной стены с колючей проволокой и минными полями".
Служащий артиллерийского полка советского гарнизона 18-летний Владимир Одинцов был застрелен в ночь на 2 февраля 1979 года восточногерманскими пограничниками, ошибочно принявшими его за дезертира. Одинцов не является последним погибшим у Стены, однако вошел в список из 140 человек последним, поскольку о его деле стало известно лишь в 2017 году.
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Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман