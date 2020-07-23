"Пещерная гомофобия": что стоит за законопроектами от "Слуг народа"

Несмотря на декларирование властями Украины принципов толерантности, недискриминации и гендерного равенства, гомофобные настроения в обществе, признают эксперты, еще сохраняются. Порой их подпитывают неоднозначные инициативами политиков. Депутаты Рады от правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в парламенте два законопроекта, содержание которых стало известно 23 июля.

Один из документов предусматривает введение административной ответственности за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" (так в тексте законопроекта. - Ред.). Цель другого - защита "традиционных семейных ценностей". Почему политики в Украине опять возвращаются к этой теме - у DW.

Штрафы за "пропаганду гомосексуализма"

Авторы законопроектов предлагают изменить в законодательстве понятие "гендерное равенство". "Гендер вошел в наше законодательство и положил начало широкой пропаганде гендерного равенства, которая, по сути своей, является явной или скрытой пропагандой гомосексуализма и трансгендеризма", - указывают они в пояснительной записке к документам. При этом депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис негативно оценивают принятие в 2005 году закона об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, направленного на утверждения гендерного равенства и недопущения дискриминации по признаку пола.

"Марш равенства" в Харькове, сентябрь 2019 года

Мазурашу и Лис предлагают за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" налагать штрафы от 17 до 136 тысяч гривен. "Люди разные есть, ну и пусть себе. Просто не стоит это пропагандировать. Вот и вся философия этих законопроектов", - написал на своей странице в Facebook Георгий Мазурашу. По его словам, введение административной ответственности в данном случае является важным шагом, которого давно ожидает украинское общество.

Рассмотрение законопроектов, если до этого дойдет дело, случится не ранее осенней сессии Рады. В ней, напомним, с начала текущего года существует объединение "Ценности, достоинство, родина", созданное для защиты украинцев от однополых браков, проституции, алкоголизма и гендерного равенства и насчитывающее более 300 депутатов.

По примеру России?

В 1991 году Украина стала первой постсовесткой страной, отменившей уголовную ответственность за добровольные однополые отношения. Впрочем, до сих пор некоторые украинские политики пытаются в той или иной степени подогревать гомофобные настроения в обществе.

Акция украинских ЛГБТ-активистов у посольства России в Киеве, июль 2019 года

В 2011-2013 годы депутаты Рады от Партии регионов продвигали законопроекты о запрете "пропаганды гомосексуализма" и "распространения позитивной информации о гомосексуализме". Они предусматривали за любые публичные проявления гомосексуальности наказания от штрафа в 15 тысяч гривен до пяти лет тюрьмы. Авторы тех законопроектов, очевидно, брали пример с России, где примерно в то же время живо обсуждался, а в 2013 году был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После 2014 года, когда Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, ситуация несколько изменилась. Киев взял на себя обязательства обеспечивать гендерное равенство и бороться с дискриминацией во всех ее формах и проявлениях. В мае нынешнего года глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и послы 21 страны отметили прогресс Киева в плане защиты ЛГБТ-сообщества, но при этом указали на то, что его представители все еще уязвимы перед насилием на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Возмущение украинского ЛГБТ-сообщества

Именно спорные законодательные инициативы и заявления политиков приводят к этому, уверены эксперты. "Нынешний законопроект - какая-то пещерная гомофобия, которая к нам возвращается. Удивительно, что инициативы депутатов сейчас совпадают с нарративами из Российской Федерации. Мы знаем, что они заканчиваются сужением прав человека, как это и произошло в России", - пояснил DW руководитель правозащитного направления общественной организации "Альянс.Глобал" Борис Хмилевский.

По его мнению, сейчас у украинцев нет запроса на такие инициативы, однако отдельные политики навязывают свое мировоззрение через подобные законопроекты, прикрываясь тем, что якобы в обществе этого хотят. "Политики пытаются поднять рейтинг среди консервативного электората, позиционируя себя защитниками традиционных семейных ценностей. Хотя ЛГБТ-сообщество так же поддерживает семейные ценности. Но просто семьи бывают разные", - добавил Хмилевский.

Сами представители ЛГБТ-сообщества также возмущены инициативой парламентариев от "Слуги народа". Ассоциация ЛГБТ "ЛИГА" заявила, что внесенные законопроекты копируют идеи аналогичных дискриминационных инициатив в России. "Хочется напомнить народным избранникам, что они избирались как депутаты независимого суверенного государства и должны защищать права и интересы всех без исключения граждан Украины", - подчеркнул глава ассоциации Олег Алехин.

"Банить" в зародыше

В международной правозащитной организации Amnesty International Украина констатируют, что с каждым годом в стране все спокойнее проходят марши равенства, прайды, есть содействие проведению акций со стороны и полиции, и властей - за исключением отдельных представителей местного самоуправления.

Вместе с тем правозащитники признают, что определенные консервативные группы политиков в местных советах до сих пор прибегают к манипуляциям с ценностями и дискриминации. "Время от времени возникают определенные инициативы. Все эти законопроекты дискриминационны и противоречат взятым Украиной обязательствам и принципам международного права", - сообщиила DW пресс-секретарь Amnesty International Украина Екатерина Митева. По ее выражению, подобные документы украинское гражданское общество должно "банить" еще на уровне идеи.

Смотрите также:

10 случаев каминг-аута в большом спорте Кира Валькенхорст, волейболистка Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Сью Берд, баскетболистка Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают". Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт: семья ее отца приехала в Америку из России.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Энтони Боуэнс, рестлер и модель Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Марк Фостер, пловец Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Guardian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Роберт Миллар, велогонщик Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Колин Джексон, легкоатлет Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Тереза Го, пловчиха 30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Брайан Андерсон, скейтбордист Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Данни Уотс, автогонщик Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Шон Барбер, прыгун с шестом Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас". Автор: Виктор Вайц

