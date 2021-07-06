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Петр Толстой

Российский журналист, вице-спикер Госдумы РФ VII созыва

Петр Толстой - российский журналист, вице-спикер Госдумы РФ VII созыва

OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

Делегация РФ в ПА ОБСЕ прервала участие в заседании 06.07.2021

Спор в Парламентской ассамблее вспыхнул вокруг двух резолюций - по Крыму и Беларуси. Председатель делегации России Петр Толстой утверждал, что был нарушен регламент.
11.04.2013 1440872 Russia, Moscow. 04/10/2013 Deputies in the conference hall of the State Duma of the Russian Federation. Vladimir Fedorenko/RIA Novosti (c) picture-alliance/dpa/V. Fedorenko

Госдума одобрила запрет на демонстрацию изображений и выступлений нацистов 16.06.2021

Под действие нового российского закона подпадает публичная демонстрация изображений и выступлений руководителей групп и организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.
STRASBOURG, FRANCE - APRIL 25 : General view of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) during the PACE Spring session: the functioning of democratic institutions in Turkey in Strasbourg, France on April 25, 2017. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кого и как оскорбил в ПАСЕ депутат из Украины Алексей Гончаренко 29.04.2021

ПАСЕ наложила санкции на украинского парламентария Алексея Гончаренко за то, что он "запятнал имидж ассамблеи" и "навредил репутации" главы российской делегации Петра Толстого.
26.06.2019, Frankreich, Straßburg: 5928017 26.06.2019 A general view of the hall during a session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), in Strasbourg, France. The PACE has officially invited the Russian delegation to participate in the June session. In April 2014, Russia was stripped of its voting rights in PACE in the wake of the Ukrainian crisis and aftermath of the Crimea referendum. Since 2016, the Russian delegation has not been renewing its credentials ahead of the assembly's sessions in protest of the discrimination it faces within the organization. The country has also frozen its contributions to the Council of Europe, pledging to withhold future payments until such time as the Russian delegation’s rights are restored. Dominique Boutin / Sputnik Foto: Dominique Boutin/Sputnik/dpa |

Депутаты ПАСЕ: В случае с Навальным Россия пересекла красную линию 22.04.2021

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Но еще до обсуждения документа глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что Москва "выполнять резолюцию не будет".

30.10.2018, Nordrhein-Westfalen, Köln: Techniker stehen unter der Petersglocke im Nordturm des Domes. Die St. Petersglocke des Doms - in Köln als «Dicker Pitter» bekannt - läutet nach eineinhalbjährigen Reparaturarbeiten an der Aufhängung wieder. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Язык подвешен, или "Толстый Петр" наконец-то вернулся в строй (фото) 01.11.2018

Жители и гости Кельна теперь могут вновь услышать звучание самого большого колокола здешнего собора.
OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

Россия не поддержит итоговую декларацию ПА ОБСЕ 11.07.2018

Москва не согласна с тремя резолюциями, включенными в итоговый документ ПА ОБСЕ, сообщил вице-спикер Госдумы.
Moskau, 26.04.2018 Ein russischer Abgeordneter hat der Bevölkerung empfohlen, auf die alte (Natur)Heilmittel zurückzugreifen. So hat er das Vorhaben der russischen Regierung, die Einfuhr von US-Medikamenten zu stoppen, verteidigt

Кора дуба от всех болезней, или Какой народ - такие и лекарства 26.04.2018

Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.
09.10.2017 Europarat von außen

Российские депутаты в Страсбурге: Россия уплатит взнос в Совет Европы, когда ее вернут в ПАСЕ 23.01.2018

Представители российского парламента и депутаты ПАСЕ провели первую встречу, на которой обсуждалась возможность возвращения делегации РФ. Как она прошла - в репортаже DW.
Sergey Elkin hat die Karikatur für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Russland hat ein Gesetz verabschiedet, laut dem ausländische Medien als ausländische Agenten eingestuft werden können. Dadurch wird ihre Arbeit erschwert.

Комментарий: Иностранный агент в правильной формулировке 12.01.2018

Особая пометка не только для ИГИЛ, но и для "СМИ-иностранных агентов": очередная инициатива депутата Петра Толстого приведет к усилению самоцензуры, уверен Александр Плющев.
STUTTGART, GERMANY - APRIL 30: Frauke Petry, head of the Alternative fuer Deutschland (AfD) political party pictured at the party's federal congress on April 30, 2016 in Stuttgart, Germany. The AfD, a relative newcomer to the German political landscape, has emerged from Euro-sceptic conservatism towards a more right-wing leaning appeal based in large part on opposition to Germany's generous refugees and migrants policy. Since winning seats in March elections in three German state parliaments the party has sharpened its tone, calling for a ban on minarets and claiming that Islam does not belong in Germany. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Лидер "Альтернативы для Германии" встретилась с Володиным и Жириновским 20.02.2017

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри встретилась в Москве с представителями Госдумы. На разговор пришли Вячеслав Володин, Владимир Жириновский и Петр Толстой.

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates, aufgenommen am 22.04.2013 in Straßburg (Frankreich). Foto: Rainer Jensen /dpa

Российские депутаты примут участие в "мини-сессии" ПАСЕ 08.02.2017

Депутаты Госдумы Петр Толстой, Леонид Слуцкий и Вячеслав Никонов обсудят возможности сотрудничества с ПАСЕ на заседании постоянного комитета ассамблеи.
Demonstration gegen die Übergabe der Isaakskathedrale vom Staat an die Kirche.

Несколько тысяч человек пришли на акцию против передачи Исаакия РПЦ 28.01.2017

Акция протеста против переподчинения Исаакиевского собора РПЦ собрала, по разным оценкам, от трех до семи тысяч человек. Демонстрация сторонников этого решения собрала около 10-15 активистов НОД.
12.01.2017**** State Duma Deputy Speaker Pyotr Tolstoy attends a meeting in the State Duma, Lower House of the Russian Parliament, in in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 12, 2017. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Комментарий: Двойной иммунитет для Петра Толстого 25.01.2017

Если бы о "черте оседлости" сказал Алексей Навальный, то в России уже бы развернулась кампания по борьбе с антисемитизмом. Петру Толстому бояться нечего, пишет Олег Кашин в специальном комментарии для DW.
12.01.2017**** State Duma Deputy Speaker Pyotr Tolstoy attends a meeting in the State Duma, Lower House of the Russian Parliament, in in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 12, 2017. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Вице-спикера Госдумы Петра Толстого обвинили в антисемитизме 24.01.2017

В Федерации еврейских общин РФ слова Толстого о потомках выходцев "из-за черты оседлости" назвали лживым антисемитским мифом.
VAR_F29_39_18_D, RUSSLAND, MOSKAU, 17.09.1998, Die Staatsduma (Parlament) in Moskau der Hauptstadt der Russischen Föderation. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture-alliance/dpa/U.Baumgarten

"Единая Россия" распределила посты в Госдуме 24.09.2016

Половину комитетов возглавят единороссы, а вице-спикерами станут Ирина Яровая и телеведущий Петр Толстой. Спикером будет Вячеслав Володин, кандидатуру которого предложил Путин.
Thema: Buchmesse in Frankfurt. Bücher über Russland. Beide als bdt. Autor: Efim Schuhmann (Redakteur, Rechte geklärt). Gemacht am 14.10.2009

Франкфуртская книжная ярмарка: история России в западных романах 15.10.2009

Книги о России можно увидеть на франкфуртской ярмарке не только на стендах российских издательств. Одни только "Братья Карамазовы" представлены, по меньшей мере, на трех языках: немецком, английском и финском.