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Российский журналист, вице-спикер Госдумы РФ VII созыва
Петр Толстой - российский журналист, вице-спикер Госдумы РФ VII созыва
Спор в Парламентской ассамблее вспыхнул вокруг двух резолюций - по Крыму и Беларуси. Председатель делегации России Петр Толстой утверждал, что был нарушен регламент.
Под действие нового российского закона подпадает публичная демонстрация изображений и выступлений руководителей групп и организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.
ПАСЕ наложила санкции на украинского парламентария Алексея Гончаренко за то, что он "запятнал имидж ассамблеи" и "навредил репутации" главы российской делегации Петра Толстого.
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Но еще до обсуждения документа глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что Москва "выполнять резолюцию не будет".
Жители и гости Кельна теперь могут вновь услышать звучание самого большого колокола здешнего собора.
Москва не согласна с тремя резолюциями, включенными в итоговый документ ПА ОБСЕ, сообщил вице-спикер Госдумы.
Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.
Представители российского парламента и депутаты ПАСЕ провели первую встречу, на которой обсуждалась возможность возвращения делегации РФ. Как она прошла - в репортаже DW.
Особая пометка не только для ИГИЛ, но и для "СМИ-иностранных агентов": очередная инициатива депутата Петра Толстого приведет к усилению самоцензуры, уверен Александр Плющев.
Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри встретилась в Москве с представителями Госдумы. На разговор пришли Вячеслав Володин, Владимир Жириновский и Петр Толстой.
Депутаты Госдумы Петр Толстой, Леонид Слуцкий и Вячеслав Никонов обсудят возможности сотрудничества с ПАСЕ на заседании постоянного комитета ассамблеи.
Акция протеста против переподчинения Исаакиевского собора РПЦ собрала, по разным оценкам, от трех до семи тысяч человек. Демонстрация сторонников этого решения собрала около 10-15 активистов НОД.
Если бы о "черте оседлости" сказал Алексей Навальный, то в России уже бы развернулась кампания по борьбе с антисемитизмом. Петру Толстому бояться нечего, пишет Олег Кашин в специальном комментарии для DW.
В Федерации еврейских общин РФ слова Толстого о потомках выходцев "из-за черты оседлости" назвали лживым антисемитским мифом.
Половину комитетов возглавят единороссы, а вице-спикерами станут Ирина Яровая и телеведущий Петр Толстой. Спикером будет Вячеслав Володин, кандидатуру которого предложил Путин.
Книги о России можно увидеть на франкфуртской ярмарке не только на стендах российских издательств. Одни только "Братья Карамазовы" представлены, по меньшей мере, на трех языках: немецком, английском и финском.
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