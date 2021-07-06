Петр Толстой

Комментарий: Двойной иммунитет для Петра Толстого

Если бы о "черте оседлости" сказал Алексей Навальный, то в России уже бы развернулась кампания по борьбе с антисемитизмом. Петру Толстому бояться нечего, пишет Олег Кашин в специальном комментарии для DW.