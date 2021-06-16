Госдума одобрила запрет на демонстрацию изображений и выступлений нацистов

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений и выступлений нацистских военных преступников. В среду, 16 июня, депутаты одобрили причисление к экстремистским материалам выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, которые признаны преступными Нюрнбергским военным трибуналом, а также глав организаций, сотрудничавших с данными группами.

Исключение представляют демонстрация изображений и выступлений военных преступников, которая направлена на формирование негативного отношения к нацистской идеологии и не несет признаков пропаганды или оправдания нацизма, указывается в документе.

Законопроект внесен в ноябре Ямпольской, Пискаревым и Толстым

Законопроект внесла в ноябре 2020 года группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской, руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и вице-спикером Думы Петром Толстым. Первоначальный вариант документа содержал запрет на публичную демонстрацию изображений всех лиц, признанных военными преступниками Нюрнбергским трибуналом либо приговорами других национальных, военных и оккупационных трибуналов и судов во время Великой Отечественной войны. Поправки ко второму чтению предложило правительство РФ.

Поправки внесены в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

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