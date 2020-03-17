 Песенный конкурс ″Евровидение-2020″ отменен | Новости из Германии о Европе | DW | 18.03.2020

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Европа

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен

Европейский вещательный союз увязал отмену "Евровидения-2020" в Роттердаме с угрозой распространения коронавируса.

Логотип песенного конкурса Евровидение-2020

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен. Такое решение его организатор, Европейский вещательный союз (ЕВС), принял в среду, 18 марта. В ЕВС увязали отмену мероприятия с мерами, которые власти Нидерландов принимают в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2. Конкурс должен был пройти в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.

"Мы изучали много альтернативных вариантов", чтобы конкурс состоялся, подчеркнули в ЕВС. В основе решения об отмене лежит беспокойство за здоровье исполнителей, персонала, фанатов и гостей, добавили организаторы. "Мы очень гордимся тем, что "Евровидение" объединяло публику каждый год на протяжении 64 лет", - отметили они.

Предполагалось, что Германию на конкурсе представит 22-летний уроженец Словении Бен Долич с песней "Violent Thing", Украину - группа Go_A с композицией "Соловей", а Россию - рейв-группа Little Big с песней "Uno".

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник более чем в 170 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. В мире выявлено свыше 204 000 случаев заражения, более 8 000 человек скончались, свыше 82 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран. В Нидерландах подтверждено 1 705 случаев заражения и 43 смерти.

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    Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.

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    …принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).

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  • Ветеран Евровидения Фуд Леклерк

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    "Примелькавшиеся лица" конкурса

    Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!

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    Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.

  • Не хуже многих: поющий индюк Дастин

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    Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.

  • Дима Билан на Eurovision Song Contest в Белграде

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    Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.

  • Эмиль Рамзауэр

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    Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.

    Автор: Анастасия Буцко


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