 Переговоры Великобритании и ЕС об отношениях после ″Брекзита″ застопорились | Новости из Германии о Европе | DW | 15.05.2020

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Европа

Переговоры Великобритании и ЕС об отношениях после "Брекзита" застопорились

Самое большое препятствие - нежелание Лондона допустить привязку к законам и стандартам Евросоюза, отметил главный переговорщик Великобритании Фрост.

Противники Брекзита в Лондоне

Противники "Брекзита" в Лондоне (фото из архива)

Переговоры Великобритании и ЕС, касающиеся выстраивания взаимоотношений после "Брекзита", зашли в тупик. После завершения в пятницу, 15 мая, третьего раунда переговоров представители обеих сторон выступили с обоюдными упреками в отсутствии подвижек по центральному вопросу, касающегося конкуренции при будущих торговых отношениях. Главный переговорщик ЕС по "Брекзиту" Мишель Барнье заявил, что он "разочарован" отсутствием стремления со стороны Великобритании завершить диалог, и обвинил Лондон в том, что тот ищет выгоды от доступа к единому рынку ЕС, не желая при этом брать на себя сопутствующие обязанности.

Камень преткновения с точки зрения Лондона

По словам представителя британского правительства Дэвида Фроста, пока остается неустраненным самое большое препятствие. Речь идет о настойчивом требовании ЕС включить набор "новых и несбалансированных предложений по поводу так называемых "правил игры", которые привяжут нашу страну к законам и стандартам Евросоюза", пояснил Фрост. "Как только ЕС осознает, что мы не пойдем на соглашение на этой основе, мы сможем достичь прогресса", - добавил он.

"Сожалею, что мы достигли очень мало прогресса для достижения соглашения по наиболее значительным вопросам, которые между нами все еще требуют решения", - подчеркнул руководитель переговорной группы Фрост.

В то же время он отметил, что ряд аспектов не вызывает проблем. Эти пункты включают стандартное всестороннее соглашение о зоне свободной торговли, сотрудничество между органами правопорядка, совместную деятельность по мирному использованию ядерной энергии и взаимодействие в области гражданской авиации. Кроме того, нет вопросов к совместной политической декларации об основных параметрах будущих взаимоотношений.

Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита".  

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:02

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