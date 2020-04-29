 Первомай при нацистах, или Как Гитлер уничтожил немецкие профсоюзы | Германия | DW | 30.04.2020

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Германия

Первомай при нацистах, или Как Гитлер уничтожил немецкие профсоюзы

В 1933 году нацисты объявили 1 мая выходным днем в Германии, официально назвав его "Днем национального труда". И тут же запретили независимые профсоюзы.

Празднование 1 Мая в 1933 году в Берлине

1 мая впервые объявляли выходным днем в Германии в период Веймарской республики. Но побыть выходным он успел тогда всего один-единственный раз - в 1919 году. А в 1933-м Первомай стал официальным праздничным днем уже надолго. Таковым объявили его... национал-социалисты.

Только назвали они его не Днем труда, как принято на Западе, и не Днем международной солидарности трудящихся, как в СССР, а сначала "Днем национального труда" и с 1934 года - "Праздником немецкого народа". Причем - трудового. Ведь партия Гитлера именовала себя Национал-социалистической рабочей партией Германии (НСДАП) и очень старалась поначалу этому названию соответствовать.

Демонтаж демократии после 1933 года

На огромном поле в Берлине, где проходила главная первомайская демонстрация 1933 года (заглавный снимок), наблюдалась странная картина. На демонстрацию, завершившуюся речью Гитлера, рабочих вывели независимые профсоюзы. Они не знали, что все это представление являлось грандиозной ловушкой: уже на следующий день профсоюзы запретили, а их штаб-квартиры захватили штурмовики СА.

К этому моменту Гитлер был канцлером три месяца. И национал-социалисты использовали поджог Рейхстага, который осуществил 24-летний голландец ван дер Люббе, как повод для введения в стране чрезвычайного положения. Такие понятия, как неприкосновенность личности и жилища, свобода мнений, слова и собраний, фактически перестали существовать. Прошли массовые аресты коммунистов и социал-демократов, закрывались оппозиционные газеты. Это стало началом диктатуры, которая продлилась 12 лет и принесла миру и самой Германии неисчислимые беды.

Одним из последних бастионов на пути к полному контролю над страной оставались профсоюзы. Для того, чтобы уничтожение главных организаций рабочего движения произошло максимально неожиданно, и была придумана ловушка, приманка: празднование Первомая. Злая ирония судьбы: этот день стал в Германии национальным праздником по указу самых ярых врагов левого рабочего движения.

Украшенные улицы первомайского Берлина. 1933 год

Берлин. Первомай. 1933 год

Руководство Всегерманской ассоциации профсоюзов (ADGB), которое к тому времени уже официально открестилось от социал-демократической партии, являвшейся ее естественной союзницей в политической и экономической борьбе, призвало всех рабочих к участию в празднике "национального труда". Геббельс с пафосом восклицал: "Почитайте труд и уважайте рабочего! Немцы всех сословий, социальных слоев и профессий, пожмите друг другу руки!" А в это время готовился захват профсоюзных центров силами боевых отрядов СА.

"Сочетание заманивания и угроз не могло бы быть циничнее", - подчеркивает профессор Мюнстерского университета Ханс-Ульрих Тамер (Hans-Ulrich Thamer). Пeрвомай 1933 года стал тем грандиозным представлением, которое хотели увидеть нацисты. Самолетами в украшенный гирляндами и транспарантами Берлин отправили делегации рабочих, трудящиеся местных фабрик стройными колоннами выстроились на летном поле аэропорта Темпельхоф. Выступали рабочие поэты, в воздухе парил дирижабль... В конце митинга Гитлер произнес речь, напирая на "всенародную общность" (Volksgemeinschaft), которая "превыше классов, сословий и личных интересов", и подчеркивая важность "облагораживания понятия труда".

Чем кончился "нацистский Первомай"?

А на следующий же день все офисы, редакции и другие помещения ассоциации профсоюзов были разгромлены, все средства конфискованы, а ряд руководителей арестованы. Профсоюзных лидеров избивали и арестовывали, позже многие погибли в концлагерях.

Историк университета в Потсдаме Эрнст Пипер (Ernst Piper) подчеркивает, что нацисты, как это они часто делали, представили грубое беззаконие заботой о благе народа. Руководители операции получили инструкцию, согласно которой разгром профсоюзов должен был пройти так, "чтобы у рабочих и служащих сложилось впечатление, что акция направлена не против них, а против устаревшей системы". Большинству профсоюзов ханжески предложили продолжать работу, но теперь уже под полным контролем первичных партийных организаций НСДАП.

Ловушка захлопнулась. Первомай в Германии был надолго скомпрометирован. В последующие годы рабочий праздник превратился в национал-социалистический официоз, пародию на древнегерманский праздник весны. Только после войны, после уничтожения "третьего рейха", Первомай вновь стал праздником свободного труда, официальным выходным.

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    Автор: Максим Нелюбин


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