 Пенс раскритиковал ФРГ из-за ″Северного потока - 2″ и оборонного бюджета | Новости из Германии о Германии | DW | 03.04.2019

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Германия

Пенс раскритиковал ФРГ из-за "Северного потока - 2" и оборонного бюджета

Строительство "Северного потока - 2" сделает немецкую экономику "заложницей России", считает вице-президент США Майк Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс на конференции по случаю 70-летия НАТО

Выступление Майка Пенса

Вице-президент США Майк Пенс в очередной раз выступил с критикой в адрес Берлина, обвинив его в недостаточных расходах на оборону, а также высказав опасения в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2". "Германия должна делать больше. Мы не можем обеспечить оборону Запада, если наши союзники впадают во все большую зависимость от России", - заявил он в среду, 3 апреля, на форуме в Вашингтоне, приуроченном к празднованию 70-летия основания НАТО.

Он назвал "просто недопустимым", что крупнейшая экономика Европы "по-прежнему игнорирует исходящую от России угрозу" и "пренебрегает как собственной, так и совместной обороной" в рамках Североатлантического альянса. По словам Пенса, строительство второго газопровода по дну Балтийского моря сделает Германию зависимой от РФ. Проект Nord Stream 2 сделает немецкую экономику "в буквальном смысле заложницей России", отметил он.

Вместе с тем Пенс подчеркнул, что Соединенные Штаты "являются крупнейшим союзником Европы и хотят всегда им оставаться".

Глава МИД Германии отверг критику Пенса

Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), выступая в тот же день в Колумбийском университете в Нью-Йорке, опроверг обвинения в зависимости своей страны от России. "Германия участвует в различных миссиях НАТО, и мы выполним свои обязательства. На Германию можно положиться", - указал глава германского внешнеполитического ведомства.

Контекст

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Мас напомнил, что правительство ФРГ пообещало увеличить расходы на оборону. "И мы сдержим слово", - добавил он.

70-летие НАТО

Вечером 3 апреля в Вашингтоне состоится церемония по случаю 70-летия НАТО, в которой будут участвовать главы МИД 29 стран альянса.

В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались увеличить свои оборонные бюджеты, доведя их к 2024 году до отметки в 2 процента ВВП. Это условие выполняют лишь шесть стран альянса. Германия в настоящее время тратит на военные нужды гораздо меньше, что вызывает глубокое недовольство у президента США Дональда Трампа.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольф (Olaf Scholz) запланировал военный бюджет на уровне 1,25 процента от объема ВВП к 2023 году. в то же время канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в 2018 году пообещала США, что к 2024 году эта доля увеличится до 1,5 процента. Военные расходы США составляют около 3,5 процента ВВП.

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