 Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви | Новости из Германии об Украине | DW | 05.01.2019

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Украина

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви

В Стамбуле после молебна с участием высокопоставленных украинских политиков и церковных иерархов был подписан указ о предоставлении Православной церкви Украины независимости.

Патриарх Варфоломей подписывает томос

Подписание томоса об автокефалии ПЦУ в Стамбуле

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос (указ) о предоставлении Православной церкви Украины (ПЦУ) автокефалии. Церемония подписания состоялась в соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле после молебна, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи.

Контекст

Украинская православная церковь может получить автокефалию против воли Москвы. К чему это может привести, DW объяснил профессор Венского университета Рудольф Прокши. (14.12.2018)

Вручение томоса митрополиту Епифанию состоится в Стамбуле 6 января. Ранее Вселенский патриарх Варфоломей направил патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей письмо с призывом признать автокефалию ПЦУ. 

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Появление объединенной православной церкви должно положить конец церковному расколу в стране. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

Смотрите также:

  • Софийский собор в Киеве

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    Новая православная церковь в Украине

    15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся объединительный поместный собор, на котором была учреждена новая автокефальная православная церковь Украины.

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    Предстоятелем стал митрополит Епифаний

    Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата (в центре). Он считается ближайшим сподвижником патриарха УПЦ КП Филарета. Сам Филарет не выдвинул свою кандидатуру. Одним из вероятных претендентов на пост главы новой церкви считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ Московского патриархата.

  • Объединительнй собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    Собор в закрытом режиме

    В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

  • митинг около Софийского собора в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Независимая и равноправная

    Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

  • Объединительный поместный собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    "Большой государственный вопрос"

    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

    Как в Украине объединили православных

    Тысячи верующих со всей Украины

    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

    Как в Украине объединили православных

    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко


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13:13 мин

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет РПЦ и ничего не имеем против

 

Контекст

Как в Украине объединили православных

На объединительном поместном соборе в конце 2018 года был избран глава новой автокефальной православной церкви Украины и утвержден ее устав. (15.12.2018)  

Ссылки в интернете

Патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию украинской церкви  

Аудио- и видеофайлы по теме

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет РПЦ и ничего не имеем против  

Афон - как Святая Гора пережила конфликт РПЦ и Константинопольского патриархата вокруг Украины  

Сила томоса: часть УПЦ (МП) пойдет на объединение с УПЦ (КП)  

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