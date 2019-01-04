Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос (указ) о предоставлении Православной церкви Украины (ПЦУ) автокефалии. Церемония подписания состоялась в соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле после молебна, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи.

Вручение томоса митрополиту Епифанию состоится в Стамбуле 6 января. Ранее Вселенский патриарх Варфоломей направил патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей письмо с призывом признать автокефалию ПЦУ.

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Появление объединенной православной церкви должно положить конец церковному расколу в стране. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

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