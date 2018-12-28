 Комментарий: Год важных решений и неоконченной войны для Украины | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 30.12.2018

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Мнения

Комментарий: Год важных решений и неоконченной войны для Украины

В 2018 году Украина не добилась мира в Донбассе и разорвала отношения с РФ, но обрела единую церковь и не отказалась от евроинтеграции. В 2019-м она должна продолжить этот курс, считает Сергей Руденко.

Люди несут флаг Украины

2018 год стал для Украины годом принятия важных решений: создание единой православной автокефальной церкви, решение о разрыве договора о дружбе с Россией и обозначенный в конституции курс страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Во многом эти решения будут определять политическую повестку государства и в 2019 году, который будет непростым для украинского государства, а точнее - для его будущего. Президентские, а вслед за ними и парламентские выборы в 2019 году, должны подтвердить верность пути, избранного президентом и Верховной радой - на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Разрыв отношений с Россией

Прошедший год стал годом окончательного разрыва с Россией. В начале 2018-го был введен биометрический контроль для граждан РФ, которые пересекают границу с Украиной. Затем Совет нацбезопасности и обороны огласил санкционный список, в который вошли российские компании и граждане, причастные к агрессии в Донбассе и Крыму. В конце года Верховная рада отказалась от продления Большого договора между двумя странами, а Объединительный собор принял решение о создании единой автокефальной православной церкви Украины.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Все выше упомянутые решения свидетельствуют о том, что Украина окончательно выбрала свой путь - в Европу. Отныне вопрос, который мучил украинцев несколько столетий - Европа или Россия, закрыт. Еще год тому назад казалось невозможным получение от Вселенского патриархата права на создание единой православной церкви Украины и избавления от влияния РПЦ на украинское православие. Еще весной 2018-го президент Порошенко пытался объяснить, что не время расторгать Договор о дружбе и добрососедстве с Российской Федерацией, поскольку это ослабит позиции украинского государства в международных судах. Но осенью ситуация кардинальным образом изменилась. Украина пошла на разрыв с Россией.

В 2019 году не исключен разрыв дипломатических отношений между странами и даже закрытие границы Украины с РФ. В условиях агрессии со стороны Москвы такие решения будут логичными и оправданными. Но помешать этому могут пророссийские силы, планирующие увеличить свое присутствие в Верховной раде после парламентских выборов 2019 года. Впрочем, смогут ли они остановить европейский экспресс Украины, пока трудно сказать. Есть только надежда на то, что этому помешает общество.

Пятый год войны в Донбассе

Уходящий год, к большому сожалению, не стал годом прекращения войны в Донбассе. Ни "нормандская четверка", ни минская переговорная группа в 2018 году не достигли ожидаемого результата. Россия сохранила контроль на востоке Украине. Как, впрочем, и в Крыму. Более того - Москва пошла на эскалацию конфликта, де-факто заявив о своем монопольном праве на использование Керченского пролива и Азовского моря. Инцидент в Керченском проливе продемонстрировал нежелание России мирным путем разрешить "украинский вопрос".

Стягивание российских военных и техники к границе с Украиной свидетельствует об одном - рядом с нами живет не совсем адекватный сосед. Грохоча оружием, Россия вынуждает украинцев учиться жить в условиях войны. На календаре не 2014-й, а 2019-й год.

Украинская армия получила боевой опыт, стала сильнее и мобильнее. Именно из-за агрессии РФ мы вновь стали с уважением относиться к военным и их семьям. Мы научились говорить им "спасибо" не только на парадах, но и в обычной жизни.

Трудно сказать, действительно ли Россия планирует проведение наземной операции в Украине. Но одно можно сказать с уверенностью: если это случится в 2019 году, армия РФ получит достойный отпор не только от военных, которые на протяжении пяти лет удерживали позиции на востоке страны, но и от обычных граждан. Украина давно уже живет в состоянии войны. Видимо, Путин этого недооценивает. Украина, действительно, - не Россия.

Президентские выборы в Украине 

31 марта 2019 года в Украине должны состояться очередные президентские выборы. Команда нынешнего главы государства, похоже, начинает воплощать в жизнь сценарий Бориса Ельцина образца 1996 года. Только роль Зюганова в нынешний президентской кампании Петра Порошенко могут сыграть Юлия Тимошенко или Юрий Бойко. Политтехнологи Администрации президента пытаются представить их, как "агентов Москвы", проводя в свою очередь знак равенства между Порошенко и Украиной. Мол, не будет Порошенко-президента, не станет и украинского государства.

Контекст

Демарш Синода УПЦ МП не в состоянии остановить процесс создания единой Украинской православной церкви. Но не все приходы УПЦ МП поддержат решение митрополита Онуфрия, уверен Сергей Руденко. (16.11.2018)

За 30 дней военного положения украинцы так и не получили ответ от власти на главный вопрос: как действовать в случае широкомасштабных боевых действий, считает Сергей Руденко. (26.12.2018)

Решение Верховной рады Украины не продлевать действие "большого договора" с Россией логичное и несколько запоздалое, считает журналист Сергей Руденко, анализируя его последствия. (07.12.2018)

Когда президент Украины Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые "реваншисты" находятся рядом с ним, пишет Сергей Руденко. (23.11.2018)

Такая постановка вопроса, откровенно манипуляционная. Цель - вынудить избирателя отдать свой голос в пользу Петра Порошенко. Между тем социологические опросы свидетельствуют о достаточно скромном рейтинге нынешнего главы государства. Более 40 процентов опрошенных украинцев пока что не определились со своим выбором. Это, по большому счету, и есть оценка деятельности президента Украины. Нынешняя власть - неубедительна в своих действиях.

Означает ли, что с уходом Петра Порошенко с президентского поста, Украина перестанет существовать как государство, как об этом говорят политтехнологи из его окружения? Конечно же, нет. Кто бы ни одержал победу - Тимошенко, Гриценко или тот же Зеленский, украинцы будут требовать от нового главы государства решительных действий. Не обещаний и создания параллельной реальности, а серьезной борьбы с коррупцией, проведения экономических реформ и прекращения войны. Эти же вопросы будут стоять и перед Порошенко, если он во второй раз будет избран президентом Украины. Украинцы ждут перемен.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Елкин


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