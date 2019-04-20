 Пасхальный креатив и шоколадный эксклюзив (фото) | Кадр дня | DW | 21.04.2019

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Кадр за кадром

Пасхальный креатив и шоколадный эксклюзив (фото)

Такие вот пасхальные яйца можно было купить в этом году в баварском Швайнфурте.

Пасхальные яйца из кондитерской в Швайнфурте

Швайнфурт • Несколько недель перед Пасхой в немецких супермаркетах все подходы к кассам были заставлены разными шоколадными зайцами и яйцами. Согласно данным маркетинговой компании Nielsen, каждый год перед праздником жители Германии тратят на разные такие сладости около 450 миллионов евро.

Пасхальные яйца из кондитерской в Швайнфурте

За эксклюзивными яйцами и зайцами нужно идти в кондитерские, где все делают вручную и небольшими партиями.

Пасхальные яйца из кондитерской в Швайнфурте

Например, эти фотографии агентства DPA были сделаны в баварском городе Швайнфурте на шоколадной мануфактуре Chocolaterie Molina.

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