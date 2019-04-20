Пасхальный креатив и шоколадный эксклюзив (фото)

Такие вот пасхальные яйца можно было купить в этом году в баварском Швайнфурте.
Швайнфурт • Несколько недель перед Пасхой в немецких супермаркетах все подходы к кассам были заставлены разными шоколадными зайцами и яйцами. Согласно данным маркетинговой компании Nielsen, каждый год перед праздником жители Германии тратят на разные такие сладости около 450 миллионов евро.
За эксклюзивными яйцами и зайцами нужно идти в кондитерские, где все делают вручную и небольшими партиями.
Например, эти фотографии агентства DPA были сделаны в баварском городе Швайнфурте на шоколадной мануфактуре Chocolaterie Molina.
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