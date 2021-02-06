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Партия справедливости и развития (ПСР)

Правящая политическая партия в Турции

ПСР - правоцентристская партия. Ее основные програмные постулаты: религия, консерватизм, либерализм, ориентация на вступление Турции в ЕС.

A student shouts slogans as they march to Besiktis district from Bogazici university on January 6, 2021 in Istanbul during a protest against the direct appointment of the new rector to Bogazici university by Turkish President. - Turkish police detained 17 people after hundreds attended a student-led protest against the appointment by the President of a rector of a top university in Istanbul. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Эрдоган возложил ответственность за протесты студентов на оппозицию и профессоров 06.02.2021

Оппозиционные партии и некоторые преподаватели провоцировали студентов устраивать протесты против назначения нового ректора Босфорского университета, заявил президент Турции.
April 10, 2016 - Munich, Bavaria, germany - April 2016 , Munich, Germany- Members of the ultra-nationalist Turkish community and Grey Wolves- an ultra-nationalist, radical-right group demonstrates against the Kurdish Workers Party (PKK), denouncing them as terrorists . These demonstrations often result in violence against police and journalists, and the showing of the so-called wolves greeting (wolfsgruess)- a symbol of the Grey Wolf ultra-radical group. The group masquerades as peaceful, democratic, and progressive, while supporting Erdogan, conservative and radical Islam in Turkey, and violence against opposition. Munich germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAb160 20160410_zbp_b160_001 Copyright: xSachellexBabbarx April 10 2016 Munich Bavaria Germany April 2016 Munich Germany Members of The Ultra Nationalist Turkish Community and Grey Wolves to Ultra Nationalist Radical Right Group demonstrates against The Kurdish Workers Party PKK denouncing THEM As Terrorists Thesis Demonstration Often Result in Violence against Police and Journalists and The showing of The as called Wolves greeting a symbol of The Grey Wolf Ultra Radical Group The Group masquerades As peaceful Democratic and Progressive while Supporting Erdogan Conservative and Radical Islam in Turkey and Violence against Opposition Munich Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAb160 20160410_zbp_b160_001 Copyright xSachellexBabbarx

Почему в Германии хотят запретить "Серых волков" 20.11.2020

Турецкие "Серые волки", считают депутаты бундестага, распространяют расистские, антисемитские взгляды, враждебно настроены по отношению к демократии и представляют угрозу внутренней безопасности в стране.
ANKARA, TURKEY - DECEMER 01: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C) walks to welcome Russian President Vladimir Putin during the official welcoming ceremony at Turkey's Presidential Palace in Ankara, Turkey on December 01, 2014. Kayhan Ozer / Anadolu Agency

Комментарий: Трон турецкого "султана" начинает шататься 09.01.2020

За 16 лет правления Эрдоган значительно укрепил свою власть. Сегодня президент Турции напоминает султана. Однако в стране начались перемены, которые могут перечеркнуть его дальнейшие планы, считает Даниэль Беллют.
KONYA, TURKEY - SEPTEMBER 01: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan addresses the crowd as he attends a mass opening ceremony at Mevlana Square in Konya, Turkey on September 01, 2019. Abdullah Coskun / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Раскол в турецкой партии власти: конец эпохи Эрдогана? 18.09.2019

За последние месяцы турецкую Партию справедливости и развития покинули тысячи ее членов - в том числе экс-премьер-министр страны Ахмет Давутоглу. Чем это может обернуться для Эрдогана?
Republican People's Party (CHP) Istanbul Provincial Chair Canan Kaftancioglu (C) Istanbul Provincial Chair Canan Kaftancioglu (C) leaves the Caglayan court house in Istanbul on September 6, 2019. - Turkey's main opposition party said its Istanbul head Canan Kaftancioglu was sentenced to nine years and eight months in prison on September 6, mainly over social media posts, including insults to President Recep Tayyip Erdogan. The CHP said the sentences must be confirmed by an appeals court before Kaftancioglu can be sent to prison. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

В Турции оппозиционерка получила более 9 лет тюрьмы за твиты 06.09.2019

Приговор Канан Кафтанчиоглу - ответ властей на избрание оппозиционера Экрема Имамоглу мэром Стамбула, считает Народно-республиканская партия. Защита обжалует решение суда.
Ekrem Imamoglu, mayoral candidate of the main opposition Republican People's Party (CHP), talks to the media at the CHP election coordination centre in Istanbul, Turkey, June 23, 2019. REUTERS/Huseyin Aldemir

На повторных выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции 23.06.2019

После подсчета более 99 процентов бюллетеней Экрем Имамоглу от оппозиционной НРП набирает 54 процента голосов, а претендент от правящей партии Бинали Йылдырым - немногим более 45 процентов.
Van, 17.05.2019+++Stadtansicht Van, im Osten der Türkei (c) DW/Julia Hahn

Как у турецкой оппозиции отняли победу на муниципальных выборах 03.06.2019

Партия Эрдогана требует повторить муниципальные выборы в провинциях, где победили оппозиционные кандидаты. В некоторых округах победители не могут занять свои посты в мэриях.
Main opposition Republican People's Party (CHP) mayoral candidate, Ekrem Imamoglu, waves to the crowd during a rally following local elections in Istanbul, on April 15, 2019. - Turkish President Recep Tayyip Erdogan called for authorities to cancel Istanbul mayoral election over alleged irregularities, local media reported on April 10. Erdogan's ruling Justice and Development Party (AKP) was dealt an upset on March 31 when the party lost the capital Ankara to the opposition as well as Istanbul, the country's largest city. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Представитель турецкой оппозиции объявлен мэром Стамбула 17.04.2019

Несмотря на требование правящей партии, турецкий избирком объявил мэром Стамбула оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Однако он еще может быть отстранен от должности, если Эрдоган добьется перевыборов.
Saruhan Oluç, Vize-Vorsitzender der Demokratischen Partei der Völker (Halkların Demokratik Partisi). Foto: DW-Korrespondent Tunca Ögreten

Прокурдская партия протестует против аннулирования ее результатов на выборах в Турции 11.04.2019

Восемь кандидатов оппозиционной Партии демократии народов по решению Высшей избирательной комиссии Турции, несмотря на победу на коммунальных выборах, не смогут получить мандаты.
24.03.2019 Turkish President Tayyip Erdogan arrives to attend a rally for the upcoming local elections, in Istanbul, Turkey March 24, 2019. REUTERS/Umit Bektas

Эрдоган призвал аннулировать итоги муниципальных выборов в Стамбуле 10.04.2019

Представитель оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса.
Turkish President Tayyip Erdogan addresses supporters on stage during a campaign rally of the Justice and Development Party (AKP) in Istanbul on March 24, 2019, ahead of the March 31 local elections. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Партия Эрдогана призывает к повторным муниципальным выборам в Стамбуле 09.04.2019

Кандидат оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса. Правящая ПСР требует новых выборов.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan salutes the supporters of his ruling Justice and Development Party during a rally in Kocaeli, Turkey, Tuesday, March 19, 2019. Ignoring widespread criticism, Erdogan on Tuesday again showed excerpts of a video taken by the attacker who killed 50 people in mosques in New Zealand, to denounce rising hatred and prejudice against Islam. (Presidential Press Service via AP, Pool) |

Эрдоган заявил о нарушениях на выборах в Стамбуле 08.04.2019

Партия справедливости и развития ходатайствует о пересчете итогов муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил турецкий президент. Там кандидат от оппозиционной НРП опередил соперника от правящей ПСР.
Ekrem Imamoglu candidate of Republican People's Party (Turkey) for Istanbul mayor at 2019 Turkish local elections. Titel: Wahlen Türkei Schlagworte: Wahlen, Türkei Wann wurde das Bild gemacht?: 31.03.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen?: İstanbul/Türkiye Artikel Bildrechte: Foto wurde von unserem Türkische Agentur DHA genommen. Rechte sind geklärt

Оппозиционный кандидат лидирует на выборах в Стамбуле 01.04.2019

В двух крупнейших турецких городах кандидаты от оппозиционной Народно-республиканской партии опережают на муниципальных выборах своих соперников от правящей ПСР. В Стамбуле разрыв составил 28 тысяч голосов.
22.03.2019+++ Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during an emergency meeting of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) in Istanbul, Turkey, March 22, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре 01.04.2019

Кандидат Народно-республиканской партии набрал более 50% голосов на выборах в столице Турции. О своих победах в Стамбуле заявили как Партия справедливости и развития, так и оппозиционная НРП.
ANKARA, TURKEY - AUGUST 18: Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during the ruling Justice and Development (AK) Party's sixth ordinary congress, at Ankara Sports Hall, in Ankara, Turkey on August 18, 2018. Kayhan Ozer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эрдоган переизбран главой своей партии 18.08.2018

Партия справедливости и развития вновь утвердила Эрдогана своим лидером. Президент Турции заявил, что не даст "некоторым" запугать страну.

Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах (25.06.2018) 25.06.2018

Турция завершила переход к президентской республике, однако общество расколото. Оппозиция заявила о массовых нарушениях на прошедших выборах.
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