Партия справедливости и развития (ПСР)

Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре

Кандидат Народно-республиканской партии набрал более 50% голосов на выборах в столице Турции. О своих победах в Стамбуле заявили как Партия справедливости и развития, так и оппозиционная НРП.