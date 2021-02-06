Партия справедливости и развития (ПСР)

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Правящая политическая партия в Турции
ПСР - правоцентристская партия. Ее основные програмные постулаты: религия, консерватизм, либерализм, ориентация на вступление Турции в ЕС.
Оппозиционные партии и некоторые преподаватели провоцировали студентов устраивать протесты против назначения нового ректора Босфорского университета, заявил президент Турции.
Турецкие "Серые волки", считают депутаты бундестага, распространяют расистские, антисемитские взгляды, враждебно настроены по отношению к демократии и представляют угрозу внутренней безопасности в стране.
За 16 лет правления Эрдоган значительно укрепил свою власть. Сегодня президент Турции напоминает султана. Однако в стране начались перемены, которые могут перечеркнуть его дальнейшие планы, считает Даниэль Беллют.
За последние месяцы турецкую Партию справедливости и развития покинули тысячи ее членов - в том числе экс-премьер-министр страны Ахмет Давутоглу. Чем это может обернуться для Эрдогана?
Приговор Канан Кафтанчиоглу - ответ властей на избрание оппозиционера Экрема Имамоглу мэром Стамбула, считает Народно-республиканская партия. Защита обжалует решение суда.
После подсчета более 99 процентов бюллетеней Экрем Имамоглу от оппозиционной НРП набирает 54 процента голосов, а претендент от правящей партии Бинали Йылдырым - немногим более 45 процентов.
Партия Эрдогана требует повторить муниципальные выборы в провинциях, где победили оппозиционные кандидаты. В некоторых округах победители не могут занять свои посты в мэриях.
Несмотря на требование правящей партии, турецкий избирком объявил мэром Стамбула оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Однако он еще может быть отстранен от должности, если Эрдоган добьется перевыборов.
Восемь кандидатов оппозиционной Партии демократии народов по решению Высшей избирательной комиссии Турции, несмотря на победу на коммунальных выборах, не смогут получить мандаты.
Представитель оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса.
Кандидат оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса. Правящая ПСР требует новых выборов.
Партия справедливости и развития ходатайствует о пересчете итогов муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил турецкий президент. Там кандидат от оппозиционной НРП опередил соперника от правящей ПСР.
В двух крупнейших турецких городах кандидаты от оппозиционной Народно-республиканской партии опережают на муниципальных выборах своих соперников от правящей ПСР. В Стамбуле разрыв составил 28 тысяч голосов.
Кандидат Народно-республиканской партии набрал более 50% голосов на выборах в столице Турции. О своих победах в Стамбуле заявили как Партия справедливости и развития, так и оппозиционная НРП.
Партия справедливости и развития вновь утвердила Эрдогана своим лидером. Президент Турции заявил, что не даст "некоторым" запугать страну.
Турция завершила переход к президентской республике, однако общество расколото. Оппозиция заявила о массовых нарушениях на прошедших выборах.
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