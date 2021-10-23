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ПАРНАС (Партия народной свободы)

FILE PHOTO: U.S. President Trump's personal lawyer Rudy Giuliani has coffee with Ukrainian-American businessman Lev Parnas at the Trump International Hotel in Washington, U.S. September 20, 2019. REUTERS/Aram Roston/File Photo

Выходцы из Украины признаны виновными в незаконном финансировании выборов в США 23.10.2021

Украинцы Лев Парнас и Андрей Кукушкин делали пожертвования в избирательные кампании с целью получить влияние на американских политиков в штатах, где можно было заработать на легализации марихуаны.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

ПАРНАС поддержит "Яблоко" на выборах в Госдуму 10.09.2021

Российская оппозиционная Партия народной свободы, возглавляемая Михаилом Касьяновым, призвала свих сторонников голосовать за "Яблоко". Сам ПАРНАС в выборах не участвует.
2.7.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - JULY 2, 2016: The party's leader Mikhail Kasyanov (L back) at a congress of the PARNAS Party at the Izmailovo Hotel, ahead of the 2016 State Duma election. Artyom Korotayev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Korotayev

Минюст России приостановил регистрацию партии ПАРНАС 18.06.2021

Глава ПАРНАСа Михаил Касьянов назвал решение Минюста "частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил".
2580893 02/28/2015 Flowers and a picture at a murder scene of politician Boris Nemtsov, who was shot dead on Moscow's Moskvoretsky bridge in the early hours of February 28, 2015. Ramil Sitdikov/RIA Novosti |

В Москве задержали дежуривших у "Немцова моста" добровольцев 19.02.2021

Полицейские задержали четырех человек у народного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов. Позднее их отпустили без протоколов. Вокруг мемориала впервые поставили забор.
29.02.2020 *** Gedenkmarsch der russischen Opposition in memoriam Boris Nemzow, der am 27.02.2015 in Moskau getötet wurde.

Российская оппозиция предложила два варианта акции памяти Немцова 15.02.2021

Политик Дмитрий Гудков попросил мэрию Москвы не препятствовать возложению цветов на месте убийства Бориса Немцова. Партия ПАРНАС хочет провести марш памяти оппозиционера.
30. April Dmytro Firtash, one of Ukraine's most influential oligarchs, appears in Vienna, Austria, April 30, 2015. An Austrian court is due to rule on Thursday on a U.S. request to extradite one of Ukraine's most influential oligarchs, Dmytro Firtash. He was arrested in Vienna in March 2014 at the request of U.S. authorities, which have been investigating him since 2006 for suspected corruption. Firtash has denied the allegations and has been living in Austria after posting 125 million euros in bail. REUTERS/Heinz-Peter Bader TPX IMAGES OF THE DAY

Роль олигарха Фирташа в "Украинагейте" Трампа 04.02.2020

Процедура импичмента Дональду Трампу, похоже, не особо навредила президенту США. Более болезненные репутационные потери из-за "украинской аферы" может понести украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
17.10.2018 U.S. President Donald Trump looks up as he holds a Cabinet meeting at the White House in Washington, U.S., October 17, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

В США обнародованы новые материалы против Трампа по "Украинагейт" 25.01.2020

Президент США в Вашингтоне затрагивал помощь Соединенных Штатов Украине и российско-украинский конфликт, а также требовал уволить посла в Киеве, свидетельствует аудиозапись с ужина в Trump Hotel.
FILE - In this Dec. 2, 2019, file photo, Lev Parnas arrives at court in New York. Parnas, a close associate of President Donald Trump's personal lawyer, Rudy Giuliani, has provided a trove of text messages and photos to the House committee leading the impeachment inquiry. (AP Photo/Seth Wenig, File) |

Демократы опубликовали новые материалы против Трампа 18.01.2020

Предприниматель Лев Парнас, якобы действовавший в Украине в интересах Трампа, предоставил демократам доказательства его знакомства с президентом. Сам Трамп это знакомство отрицает.

1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

У Соловецкого камня пройдет пикет в память о Голодоморе в России 28.11.2019

Партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация" согласовали с мэрией Москвы проведение пикета на Лубянской площади в День памяти Голодомора в России.
(FILES) In this file photo taken on November 20, 2016 President-elect Donald Trump meets with former New York City Mayor Rudy Giuliani at the clubhouse of the Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey. - Many Americans remember Rudy Giuliani as the competent and reassuring mayor of New York City during the September 11 attacks. Now, as a fast-talking lawyer for Trump, he is a key figure of the Ukraine scandal amid revelations that he was Trump's roving point man for a drive to persuade Zelensky to launch a corruption investigation into former Vice President Joe Biden son Hunter's activities. (Photo by Don EMMERT / AFP)

Опубликованы документы о связях юриста Трампа и госсекретаря Помпео 24.11.2019

Активисты говорят, что новые документы указывают на клеветническую кампанию против экс-посла США в Украине. Это может стать важным звеном в деле импичмента Дональда Трампа.
FILE - In this May 5, 2018, file photo, Rudy Giuliani, an attorney for President Donald Trump, speaks in Washington. President Donald Trumpâ€™s personal lawyer says he is urging Ukraine to open investigations that could benefit Trump politically in the United States. Rudy Giuliani took to Twitter Friday to explain his rationale for traveling to Kiev to push for two probes. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

В США начато новое расследование против личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани 16.11.2019

Американские СМИ называют расследование против Джулиани серьезной угрозой для Трампа, против которого готовится импичмент. Прокуратура заподозрила Джулиани в получении личной выгоды от газовых контрактов в Украине.
This combination of Wednesday, Oct. 9, 2019, photos provided by the Alexandria Sheriff’s Office shows booking photos of Lev Parnas, left, and Igor Fruman. The associates of Rudy Giuliani, were arrested on a four-count indictment that includes charges of conspiracy, making false statements to the Federal Election Commission and falsification of records. The men had key roles in Giuliani's efforts to launch a Ukrainian corruption investigation against Biden and his son, Hunter. (Alexandria Sheriff's Office via AP) |

Помогавший адвокату Трампа бизнесмен связан с украинским олигархом Фирташем 12.10.2019

Бизнесмен советского происхождения, предположительно помогавший Джулиани в расследовании против сына Джо Байдена, работал также на украинского олигарха Дмитрия Фирташа, передает Reuters.
This combination of Wednesday, Oct. 9, 2019, photos provided by the Alexandria Sheriff’s Office shows booking photos of Lev Parnas, left, and Igor Fruman. The associates of Rudy Giuliani, were arrested on a four-count indictment that includes charges of conspiracy, making false statements to the Federal Election Commission and falsification of records. The men had key roles in Giuliani's efforts to launch a Ukrainian corruption investigation against Biden and his son, Hunter. (Alexandria Sheriff's Office via AP) |

Суд отпускает связанных с Трампом бизнесменов из бывшего СССР 11.10.2019

Фруман и Парнас, которых связывают с адвокатом Трампа Джулиани, освобождаются под залог в размере 1 млн долларов каждый. Дальнейшего разбирательства они будут ждать под домашним арестом.
Polizist mit Waffe, rechts, und Taser, links, Polizeitruppe zum Schutz von Mitgliedern der neonazistischen Gruppe National Socialist Movement, bei einer Kundgebung auf den Stufen des Regierungsgebäudes in Toledo, Ohio, USA,

В США задержаны связанные с Трампом бизнесмены из бывшего СССР 10.10.2019

Обвинения против бизнесменов Фрумана и Парнаса связаны с крупными пожертвованиями в пользу организации, близкой к штабу Трампа. Фруман и Парнас также являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката Трампа.
Aktion gegen Repressalien in Russland. Moskau am 6. Oktober. Die Aktion fand in der Nähe der FSB-Zentrale statt. Autor: Eulalia Samedova, DW, 6.10.2019

"ГУЛАГ жив": участники пикетов в Москве напомнили о репрессиях в России 06.10.2019

Более ста человек пришли в российской столице к памятнику жертвам ГУЛАГа на Лубянке. Репортаж DW.
2.7.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - JULY 2, 2016: The party's leader Mikhail Kasyanov at a congress of the PARNAS Party at the Izmailovo Hotel, ahead of the 2016 State Duma election. Artyom Korotayev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Korotayev

Экс-премьер РФ: повышение НДС ударит по карману россиян и бизнесу 15.06.2018

В интервью DW бывший премьер РФ и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов оценил планы правительства России поднять НДС до 20 процентов. Он считает, что от этого пострадают бизнес и потребители.
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