ПАРНАС (Партия народной свободы)

Выходцы из Украины признаны виновными в незаконном финансировании выборов в США

Украинцы Лев Парнас и Андрей Кукушкин делали пожертвования в избирательные кампании с целью получить влияние на американских политиков в штатах, где можно было заработать на легализации марихуаны.