ПАРНАС (Партия народной свободы)

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Украинцы Лев Парнас и Андрей Кукушкин делали пожертвования в избирательные кампании с целью получить влияние на американских политиков в штатах, где можно было заработать на легализации марихуаны.
Российская оппозиционная Партия народной свободы, возглавляемая Михаилом Касьяновым, призвала свих сторонников голосовать за "Яблоко". Сам ПАРНАС в выборах не участвует.
Глава ПАРНАСа Михаил Касьянов назвал решение Минюста "частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил".
Полицейские задержали четырех человек у народного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов. Позднее их отпустили без протоколов. Вокруг мемориала впервые поставили забор.
Политик Дмитрий Гудков попросил мэрию Москвы не препятствовать возложению цветов на месте убийства Бориса Немцова. Партия ПАРНАС хочет провести марш памяти оппозиционера.
Процедура импичмента Дональду Трампу, похоже, не особо навредила президенту США. Более болезненные репутационные потери из-за "украинской аферы" может понести украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Президент США в Вашингтоне затрагивал помощь Соединенных Штатов Украине и российско-украинский конфликт, а также требовал уволить посла в Киеве, свидетельствует аудиозапись с ужина в Trump Hotel.
Предприниматель Лев Парнас, якобы действовавший в Украине в интересах Трампа, предоставил демократам доказательства его знакомства с президентом. Сам Трамп это знакомство отрицает.
Партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация" согласовали с мэрией Москвы проведение пикета на Лубянской площади в День памяти Голодомора в России.
Активисты говорят, что новые документы указывают на клеветническую кампанию против экс-посла США в Украине. Это может стать важным звеном в деле импичмента Дональда Трампа.
Американские СМИ называют расследование против Джулиани серьезной угрозой для Трампа, против которого готовится импичмент. Прокуратура заподозрила Джулиани в получении личной выгоды от газовых контрактов в Украине.
Бизнесмен советского происхождения, предположительно помогавший Джулиани в расследовании против сына Джо Байдена, работал также на украинского олигарха Дмитрия Фирташа, передает Reuters.
Фруман и Парнас, которых связывают с адвокатом Трампа Джулиани, освобождаются под залог в размере 1 млн долларов каждый. Дальнейшего разбирательства они будут ждать под домашним арестом.
Обвинения против бизнесменов Фрумана и Парнаса связаны с крупными пожертвованиями в пользу организации, близкой к штабу Трампа. Фруман и Парнас также являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката Трампа.
Более ста человек пришли в российской столице к памятнику жертвам ГУЛАГа на Лубянке. Репортаж DW.
В интервью DW бывший премьер РФ и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов оценил планы правительства России поднять НДС до 20 процентов. Он считает, что от этого пострадают бизнес и потребители.
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