Минюст России приостановил регистрацию партии ПАРНАС

Министерство юстиции России приостановило на три месяца - до 2 сентября - государственную регистрацию Партии народной свободы (ПАРНАС). Об этом говорится в заявлении председателя партии Михаила Касьянова, опубликованном на ее сайте в пятницу, 18 июня. Отмечается, что приостановка регистрации произошла в тот же день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала список партий, допущенных до запланированных на сентябрь выборов в Госдуму. ПАРНАС значился в списке под номером 7.
"Формальным основанием" для приостановления регистрации стали такие "технические аспекты как, например, "выход части показателей за пределы знакомест" в документации партии, представленной по итогам мартовского съезда, указывает Касьянов. Он считает решение Минюста "новым инструментом неправового ограничения избирательных и политических прав граждан, который стал частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил". Выборы без свободного доступа к участию в них граждан и политических партий идут вразрез с нормами Конституции РФ и международными стандартам и не могут признаваться легитимными, отметил Касьянов.
В ПАРНАСе решили идти на выборы в одиночку
На съезде в марте члены ПАРНАСа приняли решение об участии в выборах в Госдуму в составе объединенной оппозиционной коалиции, если она будет создана. 11 июня Касьянов заявил, что "в нынешних условиях надежды на формирование единого списка демократической коалиции для участия в выборах несбыточны".
ПАРНАС ведет свою историю от Республиканской партии России, которая была создана в 1990 году и ранее называлась РПР-ПАРНАС. Партия называет себя "одной из старейших демократических партий" России, "идейным продолжателем дела" дореволюционной Конституционно-демократической Партии народной свободы (КДП), созданной в октябре 1905 года.
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