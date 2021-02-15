 В Москве задержали дежуривших у ″Немцова моста″ добровольцев | Новости из Германии о России | DW | 19.02.2021

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Россия

В Москве задержали дежуривших у "Немцова моста" добровольцев

Полицейские задержали четырех человек у народного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов. Позднее их отпустили без протоколов. Вокруг мемориала впервые поставили забор.

Russland Opposition Trauer um Boris Nemzow

Полицейские в Москве в пятницу, 19 февраля, временно задержали двух добровольцев, дежуривших у мемориала на месте убийства российского политика Бориса Немцова. Молодых людей доставили в отделение полиции "Китай-город", но через некоторое время отпустили без протоколов, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Кроме того, мемориал впервые за время его существования огородили металлическим забором.

Позднее сотрудники полиции задержали девушку, снимавшую видео около места гибели политика. Ее тоже отвезли в отделение, но менее чем через час отпустили без протокола, уточняют правозащитники. По их информации, через некоторое время у мемориала был задержан мужчина, который пришел возложить цветы. Однако его тоже отпустили из ОВД "Китай-город" без протокола.

Власти Москвы отказали партии ПАРНАС в проведении марша памяти

Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. Имя политика увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге. Власти Москвы несколькими днями ранее отказали партии ПАРНАС в проведении марша памяти Немцова, сославшись на ограничения, действующие из-за пандемии COVID-19.

Народный мемориал, к которому приносят цветы, свечи и фотографии политика, получил название "Немцов мост". Дежурившие у мемориала активисты неоднократно подвергались давлению со стороны полиции и провокаторов.

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  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

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    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

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    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

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    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В ожидании "Лебединого озера"

    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:06

Убийство Бориса Немцова: что упустило следствие

Контекст

Диалог ПАСЕ с российской делегацией об убийстве Немцова не получился

ПАСЕ призвала российские власти заново расследовать убийство Бориса Немцова, чтобы установить истинных заказчиков и исполнителей этого преступления. Делегация РФ за резолюцию не голосовала.  

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В ПАСЕ требуют от Москвы расследовать убийство Бориса Немцова  

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Марш памяти Немцова в Москве: репортаж DW 24.02.2019

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика.

Russland Moskau Boris Nemzow Gedenkveranstaltung

Мэрию Москвы уведомили о марше Немцова 29 февраля 13.02.2020

Организаторы заявили, что цель их акции - почтить память Бориса Немцова и высказать требование сменяемости власти в России.

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