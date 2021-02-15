В Москве задержали дежуривших у "Немцова моста" добровольцев

Полицейские в Москве в пятницу, 19 февраля, временно задержали двух добровольцев, дежуривших у мемориала на месте убийства российского политика Бориса Немцова. Молодых людей доставили в отделение полиции "Китай-город", но через некоторое время отпустили без протоколов, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Кроме того, мемориал впервые за время его существования огородили металлическим забором.

Позднее сотрудники полиции задержали девушку, снимавшую видео около места гибели политика. Ее тоже отвезли в отделение, но менее чем через час отпустили без протокола, уточняют правозащитники. По их информации, через некоторое время у мемориала был задержан мужчина, который пришел возложить цветы. Однако его тоже отпустили из ОВД "Китай-город" без протокола.

Власти Москвы отказали партии ПАРНАС в проведении марша памяти

Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. Имя политика увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге. Власти Москвы несколькими днями ранее отказали партии ПАРНАС в проведении марша памяти Немцова, сославшись на ограничения, действующие из-за пандемии COVID-19.

Народный мемориал, к которому приносят цветы, свечи и фотографии политика, получил название "Немцов мост". Дежурившие у мемориала активисты неоднократно подвергались давлению со стороны полиции и провокаторов.

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