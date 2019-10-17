 Парламент Каталонии вновь проголосовал за независимость | Новости из Германии о Европе | DW | 12.11.2019

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Европа

Парламент Каталонии вновь проголосовал за независимость

Региональный парламент Каталонии бросил новый вызов Испании, проголосовав за независимость.

Демонстрация сторонников независимости Каталонии

Демонстрация сторонников независимости Каталонии

Парламент Каталонии проголосовал во вторник, 12 ноября, за независимость от Испании. "Законодательная палата выражает свою волю реализовать в конкретной форме право на самоопределение в соответствии с волей каталонского народа",  - говорится в резолюции парламента, экземпляр которого получила DW.

Между тем Конституционный суд и правительство Испании заранее предупредил руководителей каталонского парламента об уголовной ответственности, которую они могут понести в случае принятия подобной резолюции.

Каталонские демократы против резолюции

За независимость, как явствует из заявления, проголосовали три националистические партии - "Вместе за Каталонию", Левые республиканцы и "Кандидаты народного единства" - всего 70 депутатов. Против были партии, выступающие за сохранение территориального единства Испании: Народная, Социалистическая и партия "Граждане" - 54 депутата.    

"Народник" Алехандро Фернандес назвал резолюцию "вновь попирающей права каталонцев". Депутат от "Граждан" Начо Мартин охарактеризовал ее как "выпад против демократии и мира в регионе", а социалист Ферран Педрет - "жалкой провокацией".

Каталонское "дежавю"

Одновременно противники сепаратистов напомнили, что местный парламент уже имеет опыт подобных заявлений. В октябре 2017 года, также вопреки предупреждениям Конституционного суда и правительства, он уже объявлял  независимость. За объявлением последовало временное лишение  Каталонии статуса автономии, а также арест местных лидеров - девять из них, включая бывшего спикера парламента Карме Форкадель,приговорены к длительным срокам заключения.

Контекст

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Комментируя для DW каталонскую резолюцию, профессор права Мадридского университета Антонио Сабала Риера отметил, что она основана на "двух ложных тезисах". Во-первых, "испанская конституция, принятая в 1978 году, в том числе и каталонцами, не предусматривает права на самоопределение регионов". Во-вторых, в соответствии с опросами общественного мнения, "большинство каталонцев против независимости".

Доминирование сепаратистов в парламенте, продолжил юрист, объясняется лишь "превратностями законодательства". В свое время отсталым сельским районам - с целью вовлечения их в политическую жизнь - было дано право выдвигать больше депутатов, чем крупным городам. А в каталонской глубинке сильно влияние сепаратистов.

Что дальше?

Принимая нынешнюю резолюцию, отметил далее профессор Сабала Риера, националисты видимо рассчитывали на сложную политическую ситуацию в Испании: результаты состоявшихся 10 ноября парламентских выборов создают трудности при формировании нового правительства. "Однако, думаю, сепаратисты просчитались - испанская юстиция работает независимо от политической конъюнктуры и нет сомнения, что нарушители конституции получат с ее стороны достойный ответ", резюмировал эксперт.

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  • Танк - памятник в Мадриде

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    Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

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    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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