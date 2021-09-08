Парижский клуб "Батаклан"

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Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.
Пять лет назад, террористы организовали серию атак, включая и настоящую бойню в клубе "Батаклан". Сегодня во Франции вспоминают и об этой трагедии, жертвами которой стали 130 человек, не считая сотен пострадавших. В их числе и герой нашего сюжета.
13 ноября 2015 года теракт в концертном зале "Батаклан" унес жизни 90 человек. В тот вечер был в этом зале и Кристоф Нодан. Чудом ему удалось спастись, но вернуться к нормальной жизни помогла лишь длительная терапия.