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Парижский клуб "Батаклан"

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Как на самом деле живется афганским беженцам в России и что они о ней говорят. DW Новости (08.09.21) 08.09.2021

Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.

Суд по делу о терактах в Париже и "Батаклану": что рассказывают те, кто выжил (08.09.2021) 08.09.2021

Сегодня в Париже начался процесс по делу о терактах в Париже в 2015 году. На скамье подсудимых два десятка человек. Те, кто пострадал в результате теракта, до сих пор не могут оправиться от шока.
A police officer stands guard outside the Bataclan theatre in Paris on November 18, 2015. Three men were arrested during a police assault in Paris targeting the suspected mastermind of November 13's attacks, police said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images)

Суд по делу о терактах в Париже: что говорят те, кто выжил 08.09.2021

В Париже начался суд по делу о нескольких терактах, совершенных одновременно 13 ноября 2015 года в нескольких публичных местах. Кто на скамье подсудимых и что говорят потерпевшие?
A police officer stands guard outside the Bataclan theatre in Paris on November 18, 2015. Three men were arrested during a police assault in Paris targeting the suspected mastermind of November 13's attacks, police said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images)

Во Франции джихадист приговорен к 14 годам лишения свободы 09.04.2021

35-летний Реда Хаме признал, что был завербован в Сирии человеком, считающимся организатором терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Участие в их планировании он отрицает.
A police officer stands guard outside the Bataclan theatre in Paris on November 18, 2015. Three men were arrested during a police assault in Paris targeting the suspected mastermind of November 13's attacks, police said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images)

В Италии задержан подозреваемый по делу о теракте в парижском "Батаклане" 08.03.2021

36-летний гражданин Алжира входил в ячейку "Исламского государства" во Франции и Бельгии, он был задержан в Бари на юге Италии.

Пять лет после теракта в "Батаклане": рассказывает очевидец (13.11.2020) 13.11.2020

Пять лет назад, террористы организовали серию атак, включая и настоящую бойню в клубе "Батаклан". Сегодня во Франции вспоминают и об этой трагедии, жертвами которой стали 130 человек, не считая сотен пострадавших. В их числе и герой нашего сюжета.
13.11.2020 *** Saint-Denis Mayor Mathieu Hanotin, French Prime Minister Jean Castex and Paris Mayor Anne Hidalgo pay tribute outside the Stade de France in Saint-Denis November 13, 2020 during ceremonies across Paris marking the fifth anniversary of the terror attacks of November 2015 in which 130 people were killed. Christophe Archambault/Pool via REUTERS

В Париже почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года 13.11.2020

Теракты 13 ноября 2015 года стали самыми кровопролитными из всех, совершенных во Франции в мирное время. В траурных мероприятиях в Париже участвовали премьер-министр Франции Жан Кастекс и мэр столицы Анн Идальго.

14.11.2015 ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY French fire brigade members aid an injured individual near the Bataclan concert hall following fatal shootings in Paris, France, November 13, 2015. At least 30 people were killed in attacks in Paris and a hostage situation was under way at the concert hall in the French capital, French media reported on Friday. REUTERS/Christian Hartmann Reuters/C. Hartmann

5 лет после теракта в "Батаклане". Что рассказывают те, кто выжил 13.11.2020

13 ноября 2015 года в парижском клубе Bataclan произошел теракт, погибли 90 человек. Тех, кому удалось спастись, продолжают преследовать воспоминания. О жизни после теракта они рассказали DW.
ARCHIV - 13.11.2015, Frankreich, Paris: Ein bewaffneter Polizist sperrt eine Straße in der Nähe des Saint Antoine-Krankenhauses ab. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Paris vom November 2015 ist ein mit Europäischem Haftbefehl aus Belgien gesuchter Verdächtiger festgenommen worden. Der 39-jährige Bosnier befindet sich derzeit in vorläufiger Auslieferungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte. Foto: Laurent Dubrule/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В ФРГ по делу о парижских терактах 2015 года задержан босниец 27.06.2019

Правоохранительные органы Германии задержали 39-летнего боснийца, подозреваемого в причастности к теракту в клубе "Батаклан". Его могут выслать в Бельгию.
Hände eines Angeklagten in Handschellen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Амстердаме задержаны двое по делу о терактах в Париже в 2015 году 15.03.2019

Задержанные мужчины, возможно, передали оружие исполнителям терактов, в результате которых погибли 130 человек. Один из подозреваемых временно освобожден из-под стражи по состоянию здоровья.

13 ноября 2015 года теракт унес жизни 90 человек. DW встретилась с очевидцем событий.

Теракт в "Батаклане": как выжившие справляются с психологической травмой (видео) 13.11.2017

13 ноября 2015 года теракт в концертном зале "Батаклан" унес жизни 90 человек. В тот вечер был в этом зале и Кристоф Нодан. Чудом ему удалось спастись, но вернуться к нормальной жизни помогла лишь длительная терапия.

Работа миссии ОБСЕ в Донбассе: репортаж DW из зоны конфликта – DW Новости (13.11.2017) 13.11.2017

В миссии ОБСЕ в Донбассе задействованы полтысячи экспертов из более 40 стран, среди которых более 20 граждан Германии. С одним из них на патрулирование отправилась съемочная группа DW.

Два года после теракта в парижском "Батаклане" (13.11.2017) 13.11.2017

13 ноября 2015 года теракт в концертном зале "Батаклан" унес жизни 90 человек. В тот вечер был в этом зале и Кристоф Нодан. Чудом ему удалось спастись, но вернуться к нормальной жизни помогла лишь длительная терапия.

13.11.2017*****French President Emmanuel Macron (R) and Mayor of Paris Anne Hidalgo (L) stand in front of a commemorative plaque facing the Le Carillon bar and Le Petit Cambodge restaurant in Paris during a ceremony marking the second anniversary of the Paris attacks of November 2015 in which 130 people were killed, in Paris, France, November 13, 2017. REUTERS/Etienne Laurent/Pool

Франция впоминает жертв терактов 13 ноября 2015 года 13.11.2017

В Париже прошли траурные мероприятия в связи со второй годовщиной терактов 2015 года. Тогда жертвами атак стали 130 человек.
ARCHIV 2015  - Trauernde Menschen zünden am 16.11.2015 vor dem Bataclan in Paris (Frankreich) Kerzen an und legen Blumen nieder. Foto: Malte Christians/dpa (zu dpa Anschlag auf Frankreichs Lebensart: Das Trauma von Paris wirkt nach vom 11.11.2016, Wiederholung vom 07.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Годовщина терактов в столице Франции: неизвестные герои (видео) 11.11.2016

Год назад 130 человек стали жертвами серии терактов в Париже. В условиях страха и паники находились смельчаки, рисковавшие своей жизнью ради спасения других. С одним из них пообщалась DW.

Годовщина терактов в Париже: неизвестные герои (11.11.2016) 11.11.2016

Год назад 130 человек стали жертвами серии терактов в Париже. В условиях страха и паники находились смельчаки, рисковавшие своей жизнью ради спасения других. С одним из них пообщалась DW.
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