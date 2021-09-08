Парижский клуб "Батаклан"

Суд по делу о терактах в Париже и "Батаклану": что рассказывают те, кто выжил (08.09.2021)

Сегодня в Париже начался процесс по делу о терактах в Париже в 2015 году. На скамье подсудимых два десятка человек. Те, кто пострадал в результате теракта, до сих пор не могут оправиться от шока.